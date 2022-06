Offerte fine mese: fino al 50% di sconto su iPhone, smartphone e dispositivi tech su eBay È tempo di saldi su eBay: smartphone, iPhone e dispositivi tech sono in offerta con sconti fino al 45%. Ecco le 10 migliori offerte da non lasciarsi sfuggire.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tecnologia fa ormai parte delle nostre vite, e con essa i device che usiamo quotidianamente per lavoro o durante il tempo libero. Smartphone, iPhone e altri dispositivi tech, tuttavia, possono rivelarsi molto utili anche in vacanza.

Se dunque stavate pensando di acquistare un nuovo modello di smartphone o tablet in vista dell'estate , questo è il momento giusto per farlo: su eBay questi dispositivi sono in offerta con sconti fino al 45%.

Su alcuni modelli è inoltre disponibile anche un coupon di sconto aggiuntivo per un ulteriore risparmio del 20%. Per ottenerlo, basterà inserire il codice MENO20ESTATE prima di procedere al pagamento dell'ordine. Il coupon è valido fino al 30/06, su una spesa minima di 15€, per 2 utilizzi e 200€ di sconto al massimo.

Leggi anche I migliori illuminanti corpo per far risplendere l'abbronzatura in estate

Le migliori offerte eBay su iPhone, smartphone e dispositivi tech

Ecco le 10 migliori offerte eBay su iPhone, smartphone e dispositivi tech selezionate tra le tante promozioni attive: troverete, tra gli altri, l'iPhone 12, lo smartphone Xiaomi MI 12X e l'iPad Pro 12.9, tutti con sconti fino al 45%.

-45% di sconto (219,99€ invece di 399€) sullo smartphone Real Me GT Master Edition: ampio display da 6,43 pollici, connettività 5G e memoria da 128 GB rendono questo smartphone Real Me dual sim un prodotto dal buon rapporto qualità/prezzo, adatto a chi cerca un dispositivo economico dalle ottime prestazioni.

-43% di sconto (369,99€ invece di 649,99€) sullo smartphone Motorola Edge 20 Pro: una capacità di memoria da 256 GB è quanto offre questo modello dual sim proposto da Motorola, dotato di ampio schermo da 6,7 pollici e tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, che lo rendono uno smartphone di fascia media estremamente performante.

-40% di sconto (104,69€ invece di 175€) sull'iPad Air 16 GB: vi proponiamo ora questo iPad ricondizionato in buone condizioni, con 12 mesi di garanzia. Si tratta di un modello Wi-Fi con display da 9,7 pollici e memoria da 16 GB, da utilizzare sia per lavorare che per vedere film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming.

-36% di sconto (469,90€ invece di 739,90€) sullo smartphone Xiaomi MI 12X: approfittando dell'offerta su questo smartphone Xiaomi potrete avere un modello top di gamma ad un prezzo di fascia media. Il dispositivo vanta infatti un display da 6,28 pollici, una memoria da 256 GB e la connettività 5G, a cui si aggiunge la fotocamera da 50 megapixel.

-32% di sconto (654,88€ invece di 967€) sull'iPad Pro 12.9 2018: anche il secondo iPad della nostra selezione è un dispositivo ricondizionato in buone condizioni e con garanzia di 12 mesi, dotato di connettività Wi-Fi. A differenza del primo modello, però, lo schermo è più ampio, da 11 pollici, così come la memoria interna, che è da 64 GB.

-31% di sconto (194,87€ invece di 283€) sull'iPad Mini 4: ricondizionato in condizioni eccellenti per il terzo e ultimo iPad che abbiamo scelto per voi, stavolta in versione mini. Il display è ovviamente più piccolo degli altri modelli di tablet firmati Apple, da 7,9 pollici. La capacità di memoria è invece paragonabile a quella dei "fratelli maggiori": 16 GB.

-30% di sconto (249,99€ invece di 359,90€) sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro: se in uno smartphone guardate soprattutto al comparto fotografico, non resterete delusi da questo modello dual sim Xiaomi che vanta una fotocamera posteriore da ben 108 megapixel. Completano le caratteristiche il display da 6,7 pollici e la memoria da 128 GB.

-21% di sconto (379,99€ invece di 479,99€) sullo smartphone Oppo Find X3 Neo: dotato di connettività 5G, questo smartphone Oppo ha un display da 6,55 pollici e una memoria da 256 GB, oltre che una quadrupla fotocamera posteriore che consente di scattare foto e registrare video in alta definizione con qualsiasi condizione di luce.

-20% di sconto (559,90€ invece di 699,90€) sull'iPhone 12 Mini: penultimo nato in casa Apple, quest'iPhone 12 Mini nella versione da 64 GB ha un display da 5,4 pollici ed è dotato di connettività 5G. Le dimensioni contenute lo rendono adatto a chi predilige dispositivi piccoli e leggeri, pur senza essere disposto a rinunciare alle performance.

-20% di sconto (729,90€ invece di 889,90€) sull'iPhone 12: chiudiamo la rassegna delle migliori offerte eBay con l'iPhone 12 da 128 GB. Caratterizzato da un display da 6,1 pollici e dotato di connettività 5G, ha certificazione IP68, per cui può rimanere ad una profondità di 6 metri per circa 30 minuti: perfetto per fare foto e video durante le vacanze al mare.