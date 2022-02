Offerte eBay: fino al 70% di sconto su notebook, monitor e diffusori audio per la casa Su eBay sono in corso promozioni con sconti fino al 70% su dispositivi tecnologici tra cui notebook, monitor e altoparlanti di marche come Samsung, Asus e Lenovo. Abbiamo selezionato le dieci migliori offerte, a cui aggiungere un ulteriore sconto del 10% con il coupon dedicato.

Siete in cerca di un nuovo notebook ultra tecnologico o volete rinnovare l'impianto audio di casa per vedere i film come se foste al cinema? Notebook e accessori tech per la casa sono in offerta su eBay, con sconti fino al 70%: l'occasione giusta per regalarsi o regalare un dispositivo tecnologico risparmiando sul prezzo originale.

Alle promozioni già in corso è inoltre possibile aggiungere un ulteriore sconto del 10% utilizzando il coupon attivo fino a fine mese.

Come usare il coupon del 10%

Fino alle 23.59 del 27 febbraio 2022 è possibile usufruire di un ulteriore sconto del 10% sui prodotti acquistati inserendo in fase di pagamento il codice SMARTHOME22. Il codice dà diritto a uno sconto massimo di 100€ a fronte di una spesa minima di 20€, e può essere utilizzato fino a tre volte per ogni utente.

Le migliori offerte su notebook e altoparlanti audio

Tra le offerte tech su eBay abbiamo selezionato 10 prodotti tra notebook, monitor e altoparlanti Lenovo, Asus, Samsung e Philips da non lasciarsi sfuggire.

-70% di sconto sull'Altoparlante Centrale Numan Retrospective 1979 C: ispirato agli anni '70, l'altoparlante Numan ha un design sobrio dallo stile retrò, caratterizzato da dettagli classici che si fondono con caratteristiche innovative e moderne. È a due vie, con una potenza massima di 120 watt e tre altoparlanti, due per i bassi e uno per gli alti, che offrono un suono nitido e potente. Le dimensioni sono contenute, il che lo rende perfetto da appoggiare su un piano o montare a parete con il sistema di fissaggio integrato.

-66% di sconto sulle Diffusori da scaffale Auna Linie 501 BS-BK: studiati per essere collocati su uno scaffale o una mensola, di dimensioni ridotte e con cuscinetti antiscivolo sul fondo, i diffusori Auna hanno una potenza massima di 100 watt, sono a due vie e offrono un suono equilibrato e senza distorsioni anche a basso volume grazie ai terminali di alta qualità. L'alloggiamento in legno con finiture nere e griglia dell'altoparlante rimovibile li rende al contempo eleganti e poco vistosi, capaci di adattarsi a qualsiasi stile di arredamento.

-65% di sconto sui Diffusori da pavimento Auna Linie-300-BH: a differenza dei precedenti, questi diffusori Auna sono da pavimento, con una struttura in bassreflex che permette una riproduzione ottimale delle basse frequenze e piedini antiscivolo in gomma per una perfetta aderenza a pavimenti e tappeti. Il suono potente e dinamico è garantito dalla tecnica a due vie, con due woofer da 16,5 cm con potenza massima di 160 watt, mentre la struttura in legno color faggio riduce le risonanze, oltre a essere esteticamente piacevole.

-45% di sconto sul Monitor Philips Momentum 558m1ry: display da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD da 3840 x 2160 pixel e retroilluminazione a LED per il monitor Philips LCD, in nero lucido, con base di supporto e telecomando. Gli ingressi HDMI e USB permettono di collegarlo a pc, tablet e smartphone, ed è presente anche il jack per inserire le cuffie. Dotato di altoparlanti con subwoofer per un suono nitido, ha diverse modalità di visione e offre la possibilità d'inclinarlo per una visione comoda in diverse posizioni.

-40% di sconto sul Notebook Lenovo Yoga s940-14iil: con un peso di appena 1,25kg questo notebook Lenovo è ultra leggero e maneggevole, perfetto per lavorare o dedicarsi all'intrattenimento in casa o fuori. La batteria assicura infatti fino a 16 ore di utilizzo, la tastiera è retroilluminata e il display touchscreen da 14 pollici ha una risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel. Con sistema operativo Windows 10 Home e processore Intel Core i5, ha 8 GB di RAM e ingressi HDMI e USB-C, a cui si aggiunge il jack per le cuffie o il microfono.

-40% di sconto sul Monitor AOC Gaming c27g2ze: l'ultimo monitor della nostra selezione è di AOC, ha un display curvo da 27 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel ed è progettato per il gaming. La curvatura permette infatti di immergersi appieno nei diversi giochi, complice anche il jack per collegare le cuffie, e la tecnologia antiriflesso garantisce una perfetta visione con qualsiasi condizione di luce. Nero con dettagli rossi, ha ingressi HDMI e DisplayPort per essere collegato a diversi dispositivi.

-37% di sconto sul Notebook Asus Chromebook 12 C223NA-GJ8654: sistema operativo Chrome OS, display da 11,6 pollici con risoluzione HD da 1366 x 768 pixel e RAM da 4 GB caratterizzano questo notebook Asus, dotato di processore Intel Celeron N, ingresso USB e lettore di MicroSD. Dimensioni e peso contenuti lo rendono ultra-compatto, adatto ad essere portato sempre con sé anche in viaggio, lo schermo antiriflesso e la batteria che garantisce fino a 10 ore di autonomia ne consentono un utilizzo comodo e prolungato.

-35% di sconto sul Notebook Samsung Galaxy Book NP750XDA: questo notebook Samsung ha un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel, RAM da 8 GB, sistema operativo Windows 11 Home e processore Intel Core i3. L'ampio schermo è dotato di tecnologia antiriflesso, il peso (1,55kg) è contenuto se rapportato alle dimensioni, gli ingressi HDMI, USB e USB-C consentono di collegarlo ad altri dispositivi, mentre il jack per cuffie o microfono è utile per ricevere o effettuare chiamate o ascoltare la musica in tranquillità.