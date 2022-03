Offerte eBay: fino a 300€ di sconto su iPad Tablet e PC portatili Dall’Apple iPad Air 2 al MateBook Huawei, passando per il Galaxy Book di Samsung: ecco le migliori offerte di primavera di eBay su iPad Apple e pc portatili, con sconti fino a 300€.

Quando arriva il periodo primaverile, è tempo di rinnovare, non soltanto il proprio guardaroba. Se, ad esempio, il vostro vecchio computer deve essere sostituito, questo è il momento giusto per comprare un device nuovo o ricondizionato.

I notebook e i tablet, infatti, sono apparecchi veloci ed efficienti, ma spesso presentano un costo proibitivo, non sempre accessibile. Perché, dunque, non approfittare delle offerte per acquistare un dispositivo tech per il lavoro o l'intrattenimento? Di seguito, troverete le promozioni più vantaggiose di eBay su iPad e PC portatili, con sconti fino a 300€. Inoltre, abbiamo selezionato prodotti di diverse marche: Apple, Samsung, HP, Huawei e non solo.

Le migliori offerte eBay su iPad Apple e notebook

Ma quali sono le migliori offerte eBay su dispositivi tech per il lavoro e l'intrattenimento? Di seguito, vi proponiamo le migliori 10 offerte di Primavera su iPad Apple e notebook: il Samsung Galaxy Book, il Huawei MateBook D 15 53011YSS, l'Apple MacBook Air, l'Apple iPad Air 2 e tanti altri device, nuovi o ricondizionati.

-300€ sul notebook Samsung Galaxy Book: dotato di sistema operativo Windows 11 Home, questo notebook Samsung è caratterizzato da un display FullHD da 15,6 pollici. Monta un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, tra i più efficienti in commercio, in grado di raggiungere la velocità massima di 4.2 GHz. È provvisto di RAM da 8 GB e di memoria esterna espandibile da 256 GB.

-240€ sul notebook Samsung Galaxy Book NP750XDA: con display da 15,6 pollici e GPU Intel UHD Graphics integrata, questo pc portatile è un dispositivo perfetto per l'uso domestico. Monta un processore Intel Core i3 di undicesima generazione, ed è caratterizzato da una RAM da 8 GB e da un'ampia memoria interna, da 256 GB. Infine, funziona con il sistema operativo Windows 11 Home.

-230€ sul notebook da gaming MSI GF63: ideale per gli appassionati di gaming, questo pc portatile da 15,6 pollici fa della qualità visiva il suo punto di forza. Infatti, monta un processore grafico Nvidia GeForce RTX 3050 da 4 GB e ha un display con risoluzione Full HD da 1920×1080 pixels. Infine, è dotato di un processore veloce Intel Core i5 di undicesima generazione.

-199€ sul Huawei MateBook D 15 53012UET: efficiente e ultra veloce, il notebook da 15,6 pollici di casa Huawei monta un processore Intel Core i7, in grado di garantire prestazioni elevate. Ma gli aspetti positivi di questo dispositivo sono molteplici. La capacità di archiviazione, ad esempio, è davvero ampia, grazie alla RAM da ben 16 GB e alla memoria esterna da 512 GB.

-150€ sul Huawei MateBook D 15 53011YSS: questo notebook Huawei assicura un'esperienza visiva unica. Infatti, possiede una serie di caratteristiche che ne implementano l'efficienza grafica, come il display FullView HUAWEI IPS antiriflesso da 15,6 pollici, con rapporto di aspetto 16:9, la risoluzione Full HD e una luminosità fino a 250 nit, utile a restituire immagini nitide e dettagliate.

-149€ sull'Apple MacBook Air da 13″: il portatile più leggero e silenzioso di casa Apple è disponibile su eBay a un prezzo vantaggioso. Questo dispositivo, privo di ventola, monta un chip Apple M1, in grado di garantire il massimo delle prestazioni in termini di velocità e di assicurare performance di machine learning fino a 9 volte migliori rispetto ai modelli precedenti.

-130€ sul notebook HP da 15.6": funzionale e veloce, il notebook HP da 15,6 pollici presenta una serie di specifiche interessanti, come il processore Intel Core i5 di undicesima generazione e la scheda grafica Intel Iris Xe Graphics integrata. Inoltre, è dotato di RAM da 8 GB e di una memoria esterna da 256 GB. Funziona con sistema operativo Windows 11 Home, già installato.

-130€ sull'Apple iPad Air 2 Grey da 64GB rigenerato: ideale per chi intende acquistare un dispositivo Apple senza spendere troppo, questo iPad Air 2 è un device ricondizionato di grado buono. Pertanto, presenta moderati segni di usura, ma risulta perfettamente funzionante e ha superato con successo una serie di rigidi test. È caratterizzato da un display Retina da 9,7 pollici e possiede una capacità di archiviazione di 64 GB.

-115€ sull'Apple iPad Air 2 da 64GB ricondizionato: se avete intenzione di acquistare un tablet Apple a un prezzo vantaggioso, vi consigliamo di puntare su questo iPad Air rigenerato di grado molto buono, caratterizzato da pochissimi segni di usura, testato, ripulito e del tutto funzionante. Ha una capacità di archiviazione di 64 GB, una RAM da 1 GB e una batteria potente, in grado di durare fino a 10 ore.

-106€ sull'Apple iPad Air 2 da 64GB rigenerato: coperto da garanzia di 12 mesi, questo Apple iPad Air 2 è un dispositivo ricondizionato di grado molto buono. Pertanto, presenta leggeri segni di usura, ma è stato ispezionato, pulito e testato da professionisti esperti. È provvisto di una RAM da 1 GB e di una memoria esterna da 64 GB. Il display misura 9,7 pollici e raggiunge una risoluzione di 2048 x 1536 pixel.

-70€ sul Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5′‘: dotato di un ampio display da 10.5”, completo di cornice simmetrica con uno spessore di soli 10,2 mm, permette d'immergersi completamente nei contenuti visualizzati sullo schermo. Dotato di un potente processore octa-core abbinato a 4 GB di RAM e a una memoria interna di 128 GB e una batteria da 7.040 mAh.