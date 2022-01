Offerte di inizio anno: oltre il 50% di sconto su Smart TV su eBay Una selezione di offerte eBay dedicate alle Smart Tv di marche come Samsung, Philips ed LG, per un inizio dell’anno iper tecnologico.

Connesse e intelligenti, le Smart TV hanno cambiato il nostro modo di vedere la televisione.

Per celebrare l'inizio del nuovo anno, su eBay questi dispositivi sono in offerta con sconti fino al 54%: un'ottima occasione per iniziare il 2022 all'insegna della tecnologia e dell'intrattenimento.

Le migliori offerte eBay sulle Smart TV

Tra le tante disponibili sul noto e-commerce, abbiamo selezionato le 8 migliori offerte su Smart Tv di ultima generazione di brand come Samsung, Philips ed LG.

-54% di sconto sulla Smart Tv Noa: schermo LED da 32 pollici con definizione HD, sistema operativo Linux e connettività Wi-Fi per questa Smart Tv Noa, la più economica della nostra selezione. Con Netflix, Prime Video e Youtube inclusi, consente anche di connettersi a Facebook e Twitter e di navigare sul web.

-44% di sconto sulla Smart Tv Samsung: 55 pollici con definizione Ultra HD 4K per lo schermo di questa Smart Tv Samsung, dotata di connettività Wi-Fi, LAN e Bluetooth e sistema operativo Tizen. Con altoparlanti integrati e finitura antiriflesso, ha la possibilità di essere controllata a distanza con Google Assistant o Alexa.

-41% di sconto sulla Smart Tv Philips: sistema operativo Android, connettività Wi-Fi, LAN e Bluetooth e ampio schermo da 70 pollici con definizione Ultra HD 4K caratterizzano questa Smart Tv Philips, dotata inoltre di aggiustamento automatico del colore ambilight, modalità eco e assistente intelligente Google o Alexa.

-41% di sconto sulla Smart Tv LG: Alexa e Google Assistant integrati rendono facile controllare a distanza questa Smart Tv LG, dotata di schermo da 65 pollici con definizione Ultra HD 4K, connettività Wi-Fi, LAN e Bluetooth e sistema operativo webOS, che offre inoltre la possibilità di riprodurre audio, video e foto digitali e la funzione realtà virtuale.

-38% di sconto sulla Smart Tv Samsung: definizione Ultra HD 4K anche per questa Smart Tv Samsung, con display LED da 55 pollici, sistema operativo Tizen e connettività Wi-Fi, LAN e Bluetooth. Consente, oltre che di navigare sul web, di scaricare applicazioni da installare direttamente sulla tv.

-38% di sconto sulla Smart Tv LG: navigazione sul web e possibilità di scaricare applicazioni garantite anche dalla seconda Smart Tv LG da noi selezionata, che consente anche di riprodurre video Internet. Ha uno schermo LED da 55 pollici con definizione Ultra HD 4K, connettività Wi-Fi, LAN e Bluetooth e sistema operativo webOS.

-35% di sconto sulla Smart Tv The Frame Samsung: la principale caratteristica di questo modello di Smart Tv Samsung è la sottile cornice posta tra bordo della tv e display: in questo modo, le immagini proiettate diventano un vero e proprio quadro in movimento. Dotata di schermo LED da 43 pollici con definizione Ultra HD 4K, sistema operativo Tizen e connettività Wi-Fi, LAN e Bluetooth, offre la possibilità di controllo a distanza tramite Alexa e Google Assistant.

-33% di sconto sulla Smart Tv LG: concludiamo la nostra selezione con questa Smart Tv LG con schermo OLED da 48 pollici con definizione Ultra HD 4K, sistema operativo webOS e connettività Wi-Fi, LAN e Bluetooth. Oltre alla possibilità di navigare sul web e riprodurre video Internet, consente anche di utilizzare l'interazione vocale e il controllo domotico.