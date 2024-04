video suggerito

Migliori webcam: la classifica del 2024 con i modelli per lo streaming e professionali Guida all’acquisto delle migliori webcam del 2024 per PC fisso e laptop, con modelli economici e professionali per streaming, videochiamate e videoconferenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nostra top 7

Le webcam sono vere e proprie telecamere in miniatura, fondamentali al giorno d'oggi per comunicare comodamente online con amici o colleghi, sia che le si usi in situazioni informali che lavorative. Di webcam ne possono esistere generalmente due macro tipologie: quelle incorporate nei propri PC portatili, o quelle esterne, ovvero indipendenti e trasportabili, oltre che installabili su di un PC fisso, su un laptop o anche su altri dispositivi.

In linea generale, le webcam esterne sono decisamente più performanti rispetto a quelle integrate, e il loro funzionamento resta comunque assolutamente basilare: non serve altro che collegarle al proprio PC tramite un comune cavo USB (tipicamente un classico cavo USB-A, 2.0 o 3.0 a seconda delle velocità di trasmissione dei dati della webcam) e il gioco è fatto, difatti saranno subito pronte al funzionamento sia per videocall (siano esse personali o lavorative, come videoconferenze o meeting sulle principali piattaforme di comunicazione professionale come Google Meet, Skype e Zoom) che per registrazioni o streaming video.

Ormai oggetti d'uso comune, le webcam non smettono mai di stupire per l'evoluzione di ogni loro aspetto, partendo dalla risoluzione (ovvero la quantità di dettaglio presente in video, cui standard per le webcam è il Full HD 1080p, arrivando anche al 2K QHD e al 4K UHD), passando per il framerate (il fattore che indica la fluidità dei video) a seconda del modello, e arrivando alle funzionalità disponibili, come l'Auto White Balance per il bilanciamento automatico della luminosità, l'Auto Focus per la messa a fuoco automatica ed il Facial Tracking, una tecnologia che permette alle webcam di mettere sempre al centro dell'inquadratura il volto dell'utente.

Leggi anche La classifica delle migliori fotocamere del 2024 e guida all'acquisto per principianti

A ciò si sommano anche le dimensioni via via più compatte, che facilitano l'installazione di questi dispositivi sui monitor dei propri pc fissi o laptop, con anche un design sempre più minimal che adatta questi prodotti ad ogni contesto di utilizzo. Molte webcam, inoltre, sono vendute con supporti – quasi sempre universali – per l'applicazione su bracci meccanici o su treppiedi, per un'installazione libera sulla propria scrivania.

Va da sé che specifiche, strumenti in confezione e la garanzia delle grandi marche che producono questi dispositivi (principalmente pensiamo a Trust, Logitech, NexiGo, Anker ed Elgato) abbiano tutti un peso sul costo finale di una webcam, i cui prezzi possono generalmente andare da poco più di 10 euro per i prodotti di fascia economica, fino ai 150 euro per i dispositivi premium.

Questi ultimi sono pensati per gli amanti del tech, per utenti con l'hobby di creare contenuti streaming e per i professionisti che necessitano di riprese video di buona qualità per il lavoro (eccezion fatta per i professionisti nell'ambito della creazione di contenuti online, le cui necessità tecniche possono spingere all'acquisto di prodotti specifici anche dal doppio del costo della fascia alta).

Ciò detto, orientarsi tra le diverse scelte che il mercato delle webcam propone può non essere intuitivo ed immediato, ecco perché abbiamo pensato di stilare una classifica delle migliori webcam del 2024, corredata da una comoda guida all'acquisto attraverso cui fissare alcuni punti sulle caratteristiche che riteniamo più importanti quando si ha a che fare con questi dispositivi.

Trust Tyro

La migliore webcam economica

Consigliato a chi cerca una webcam: con treppiedi incluso in confezione; ad alta compatibilità con i principali sistemi operativi; con microfono; con Auto Focus e Auto White Balance.

Pro: l'ottimo prezzo, in relazione a un pacchetto assolutamente completo sia per connettività che per prestazioni, fanno di questa webcam la soluzione ideale per chi è impegnato in numerose call lavorative o anche personali, tra amici.

Contro: il microfono non regge il confronto della qualità video, per quanto il risultato sia comunque sempre chiaro e più che sufficiente ad evitare ulteriori spese.

Risoluzione: Full HD 1080p.

Framerate: 30 FPS.

La nostra classifica si apre con una delle soluzioni più apprezzate nell'ambito della categoria delle webcam economiche: la Trust Tyro, una webcam per PC Plug&Play in grado di catturare immagini e video in Full HD a 30 FPS.

Si tratta di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, che non lesina in qualità né audio né video, sia grazie al buon microfono incorporato, sia per le ottime funzionalità di Auto Focus e Auto White Balance, che permettono al dispositivo di mettere a fuoco l'inquadratura sull'utente e di regolare la luminosità, evitando che ci siano zone troppo sovra-esposte e, dunque, troppo illuminate.

La webcam viene venduta con un treppiedi incluso nella confezione, ma grazie al suo comodo supporto incorporato può tranquillamente essere apposta al proprio laptop o al monitor di un PC fisso. Ciò rimarca quanto il prodotto sia adatto ad ogni tipo di utilizzo, sebbene le specifiche tecniche lo orientino principalmente alle videocall e videoconferenze.

Altre soluzioni di webcam economiche:

NexiGo N60

La migliore webcam per PC fisso

Consigliato a chi cerca una webcam: ad alta compatibilità con i principali sistemi operativi; con microfono; con FOV regolabile; Plug and Play.

Pro: le dimensioni, il supporto incluso ed il peso fanno sì che questa webcam possa essere applicata a qualsiasi monitor per pc fissi o laptop senza alcun tipo di intralcio, né visivo né estetico.

Contro: il design non la fa brillare, per quanto i led presenti aiutino sempre ad avere traccia della stabilità di connessione del dispositivo e, soprattutto, del fatto che sia acceso e funzionante.

Risoluzione: Full HD 1080p.

Framerate: 30 FPS.

Se si cerca una webcam particolarmente adatta all'abbinamento con un PC fisso, NexiGo N60 è la soluzione ideale. Il suo corpo dalle dimensioni particolarmente compatte la fa passare praticamente inosservata in ogni tipo di setup, personale o lavorativo, e fa sì che non risulti troppo pesante da poggiare sui monitor a disposizione; l'FOV (Field of View, ovvero il parametro che indica l'ampiezza dell'inquadratura) regolabile, inoltre, consente agilmente di coprire l'intera porzione di ambiente che vogliamo riprendere attorno a noi.

La qualità delle immagini è in 1080p (Full HD) a 30 FPS, c'è la possibilità di zoom digitale (dunque tramite programmi su PC) e la compatibilità è elevatissima, trattandosi di un dispositivo Plug&Play che non necessita di alcun tipo di software per funzionare. Comodo e performante, infine, il microfono integrato con funzionalità di cancellazione attiva del rumore, che riduce sensibilmente i suoni ambientali che circondano l'interlocutore.

Altre soluzioni di webcam per PC fisso:

Anker PowerConf C200

La migliore webcam con microfono

Consigliato a chi cerca una webcam: con FOV regolabile; con microfono ANC integrato; dalle dimensioni assai compatte; con zoom; con tecnologia Auto White Balance.

Pro: l'elevata risoluzione, avallata da funzionalità e ottimizzazioni lato software per l'audio, permettono a questo dispositivo di brillare sul mercato nonostante l'agguerrita concorrenza.

Contro: alcuni utenti lamentano la necessità di una prima regolazione dell'FOV per il primo utilizzo; le recensioni, però, ribadiscono anche quanto sia semplice e intuitivo compiere ogni tipo di regolazione, lasciando che sia la webcam stessa ad ottimizzare la maggior parte dei suoi aspetti di funzionamento.

Risoluzione: QHD 2K 1440p.

Framerate: 30 FPS.

I microfoni integrati nelle webcam di qualità sono fondamentali, poiché consentono massima trasparenza audio nelle comunicazioni online (che si tratti di registrazioni o videocall in diretta) senza la necessità di microfoni esterni.

In tal senso, la webcam Anker PowerConf C200 brilla nella fascia media della categoria per l'ottimizzazione dei suoi due microfoni stereo, che dispongono della funzione di cancellazione attiva del rumore e promettono una cattura dell'audio pulita e sempre chiara.

Anche in termini video, però, il dispositivo si comporta bene: la risoluzione delle immagini raggiunge addirittura il 2K 1440p a 30 FPS, per un risultato sempre nitido e con rumore video sensibilmente ridotto. Anche qui l'FOV è regolabile, e n0n manca un sistema di Auto White Balance per la regolazione automatica della luminosità. Il prodotto, inoltre, presenta una copertura protettiva integrata, utile per la privacy nel momento in cui si smette di usare la webcam.

Altre soluzioni di webcam con microfono:

Logitech StreamCam

La migliore webcam a 1080p 60fps

Consigliato a chi cerca una webcam: con facial tracking; con tecnologia Autofocus; con possibilità di video verticali; dalle dimensioni particolarmente compatte.

Pro: le ottime funzionalità di Auto Focus intelligente e Facial Tracking esaltano ancor di più la qualità delle riprese di questa webcam, che punta alla stabilità del framerate in relazione ad un'alta risoluzione.

Contro: Data la sua compatibilità coi treppiede, sarebbe stato ottimo averne uno in confezione. La sua mancanza è però compensata dalle dimensioni estremamente compatte, che rendono la webcam perfetta per un montaggio su laptop o su un monitor.

Risoluzione: Full HD 1080p.

Framerate: 60 FPS.

In un ambito di utilizzo delle webcam sempre più vicino al mondo dei content creator e professionisti digitali di vario genere, la necessità di una buona risoluzione va spesse volte di pari passo con l'esigenza di un framerate quanto mai elevato, per immagini fluide e sostanzialmente più gradevoli: a questo scopo asserve bene la webcam Logitech StreamCam, che grazie alla sua tecnologia è in grado di offrire riprese per lo streaming anche in 1080p a 60 FPS.

A ciò si sommano anche le funzionalità di Auto Focus e Facial Tracking, che permettono una messa a fuoco automatica del soggetto parlante e la possibilità di essere seguito dalla lente, che riconosce il proprio volto. La webcam è inoltre ottimizzata anche per la creazione di video verticali, particolarmente utili per i social.

Anche qui è presente un microfono integrato di buona qualità, mentre il corpo della webcam è particolarmente compatto, e dispone di un comodo aggancio universale che può adattarsi a tutti i tipi di laptop e monitor per PC fisso, senza considerare la possibilità di installazione su un treppiedi o su un braccio apposito.

Altre soluzioni di webcam a 1080p 60fps:

Logitech C920S HD Pro

La migliore webcam per videoconferenze

Consigliato a chi cerca una webcam: con due microfoni omnidirezionali; con zoom; ad alta compatibilità con i principali sistemi operativi; con tecnologia di correzione automatica della luminosità.

Pro: i due microfoni in dotazione rendono la qualità audio sempre cristallina, rendendo questa webcam lo strumento perfetto per l'audio in presa diretta per videoconferenze o riunioni, senza la necessità di ulteriori strumenti.

Contro: non ha un design particolarmente ricercato, sebbene le dimensioni e il privacy shutter compensino pienamente questo aspetto.

Risoluzione: Full HD 1080p.

Framerate: 30 FPS.

Le webcam, in epoca contemporanea, si sono dimostrate strumenti particolarmente importanti nell'ambito dello smart working o della didattica a distanza, in cui una buona qualità video, e soprattutto tanta stabilità delle immagini sono essenziali per avere una comunicazione quanto più chiara a e trasparente possibile in tutti i diversi settori.

Per tutti coloro che ancora hanno bisogno di uno strumento particolarmente prestante per videocall e videoconferenze, ci sentiamo di consigliare la webcam Logitech C920S. Parliamo di un dispositivo in grado di trasmettere immagini in Full HD 1080p a 30 FPS, con due microfoni omnidirezionali per un audio stereo e con ampia compatibilità con tutti i principali sistemi operativi per PC.

A ottimizzare ancor di più l'immagine ci sono lo zoom digitale e l'Auto White Balance per la correzione automatica della luminosità. A stupire, inoltre, è la connettività: il dispositivo è Plug&Play, viene connesso al PC con un semplice cavo USB e dispone di una base universale per l'installazione su laptop, monitor o supporti esterni come un treppiedi.

Altre soluzioni di webcam per videoconferenze:

Elgato Facecam

La migliore webcam per streaming

Consigliato a chi cerca una webcam: con sensore Sony Starvis CMOS per la correzione avanzata della luce e la riduzione del rumore video; compatibile con i principali software di streaming, registrazione e videocall.

Pro: l'ottimizzazione video raggiunge livelli da top di gamma, specialmente in relazione al prezzo a cui questa webcam viene venduta.

Contro: le dimensioni la rendono particolarmente appariscente se collegata direttamente a un monitor; ottima, però, la compatibilità con vari supporti come il treppiede.

Risoluzione: Full HD 1080p.

Framerate: 60 FPS.

Con Elgato Facecam raggiungiamo il top della categoria per quanto riguarda le webcam orientate allo streaming.

Per soddisfare le esigenze in termini tecnici di una trasmissione streaming, infatti, c'è bisogno di una qualità dell'immagine in alta risoluzione, un framerate elevato, sensori e funzionalità specifiche per la correzione dell'immagine in ogni contesto (di luce e non solo), e piena compatibilità non soltanto con tutti gli OS (sistemi operativi) presenti sul mercato, ma anche con i principali software per lo stream di immagini e audio come OBS.

Questo, la webcam di Elgato lo fa benissimo, raggiungendo risultati da top di gamma della categoria. Il suo sensore Sony Starvis CMOS per la riduzione del rumore video, unito ad una risoluzione Full HD 1080p a 60 FPS e correzione automatica delle luci, fa sì che le immagini trasmesse siano impeccabili in qualsiasi momento.

A ciò si somma la compatibilità totale alle principali piattaforme di videocalling, come Zoom, Skype e simili. A permettere, infine, l'alta qualità di trasmissione video online è la presenza del cavo USB 3.0 per il collegamento della webcam al PC (fisso o portatile che sia), che permette una trasmissione senza compressioni delle immagini, per un risultato quanto più chiaro e nitido possibile.

Altre soluzioni di webcam per streaming:

Trust Teza

La migliore webcam 4K

Consigliato a chi cerca una webcam: adatta a streaming, videoconferenze e registrazione; Plug&Play; con due microfoni; con tecnologia di Auto Focus, Auto-White Balance e bilanciamento della luminosità; con la massima risoluzione disponibile sul mercato.

Pro: la risoluzione in 4K di questa webcam non è soltanto la più elevata della categoria, ma vede anche la sua qualità audio evidenziata dalle ottime tecnologie di bilanciamento dell'immagine che questa webcam mette a disposizione.

Contro: l'elevata risoluzione della webcam potrebbe attirare principalmente professionisti e content creator, scoraggiando gli utenti più comuni; ciò detto, il prezzo di vendita resta allettante, e garantisce per tutti gli utenti un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Risoluzione: UHD 4K 2160p.

Framerate: 30FPS.

La risoluzione indica la quantità di dettaglio presente in video: lo standard delle webcam attuali è quello del Full HD 1080p, ma ci sono dispositivi in grado di raggiungere il 2K 144p e addirittura il 4K 2160p. Quest'ultima è la più alta risoluzione video per numerose tipologie di prodotti: smartphone, telecamere, e anche webcam, per l'appunto. Ciò detto, trovare una webcam che superi brillantemente la più comune risoluzione del Full HD 1080p senza compromessi di sorta è quanto mai complesso, ma Trust Teza è il prodotto ideale per sciogliere tutti i dubbi a riguardo.

Parliamo di una webcam dall'ottimo rapporto qualità-prezzo che, in relazione al costo, offre non soltanto tutto ciò che una buona webcam di fascia medio alta tende ad offrire sia in termini audio (2 microfoni stereo) che video (alta risoluzione, funzionalità di Auto Focus e Auto White Balance), bensì spinge l'acceleratore sulla pura risoluzione, arrivando ai vertici del settore per tutti quegli utenti più esigenti in materia di registrazione video (che sia per ragioni professionali o di hobbistica).

La compatibilità di questa webcam è totale: si tratta di un prodotto Plug&Play, il cui funzionamento è garantito su tutti i principali sistemi operativi di riferimento e software per la cattura video. Chiudono, infine, gli accessori in dotazione: nella confezione, infatti, vengono inclusi un supporto universale, un treppiedi, un adattatore da USB-A a USB-C ed un copriobiettivo per la privacy.

Altre soluzioni di webcam 4K:

Come scegliere una buona webcam

La scelta di una buona webcam, come è facile intuire dalla nostra classifica, dipende da molteplici fattori, che non sono sempre facili da combinare alle proprie esigenze. Partendo dalla risoluzione e arrivando al design, le caratteristiche di una webcam possono variare sensibilmente, incidendo dunque sull'esperienza d'uso e sulla qualità del risultato finale. Con questa guida all'acquisto, però, potrete orientarvi più facilmente tra le specifiche dei prodotti che avete adocchiato, riuscendo ad identificare meglio la webcam perfetta per le vostre necessità, e in linea con le vostre esigenze di prestazioni e di budget.

Risoluzione e Framerate

Quando si parla di risoluzione video è molto semplice scadere nel tecnico, ma qui ci limiteremo a dire che, nel caso di fotocamere (anche di semplici smartphone), videocamere e webcam, la risoluzione è quel parametro che riflette la nitidezza e la quantità di dettaglio nelle immagini catturate dalle lenti. Più è alta la risoluzione, meno "sgranata" appare l'immagine.

Le webcam, oggigiorno, rispondono tutte a standard elevati di qualità delle immagini, con una risoluzione che parte dall'HD (720p) per i modelli particolarmente economici, per arrivare al Full HD, 2K e 4K. Risoluzioni, queste, che si distribuiscono nelle varie fasce di prezzo, con una predominanza di webcam Full HD nella medio-bassa, 2K e 4K nelle fasce medio-alta e alta.

In generale, dunque, appare chiaro che lo standard sia proprio il Full HD, che soddisfa le esigenze della stragrande maggioranza dell'utenza comune. Non va confusa, però, l'alta risoluzione con la qualità totale dell'immagine, poiché ad incidere su una ripresa video d'alta qualità ci sono numerosi altri fattori: dalle funzionalità alle tecnologie applicate, arrivando all'importantissimo dato del framerate.

Il framerate indica la frequenza di aggiornamento dei fotogrammi, ovverosia quel fattore che rende fluidi i video. Più è alto il framerate, maggiore sarà il senso di fluidità delle immagini che si susseguono. Lo standard è di 30 FPS (frame per secondo), ma le webcam migliori possono tranquillamente restituire video a 60 FPS, senza comunque lesinare in termini di risoluzione.

Funzionalità video

Le funzionalità di una webcam possono essere molteplici, ma generalmente potremmo definirle come ottimizzazioni dell'immagine via software: è questo il caso dell'Auto Focus, dell'Auto White Balance e del Facial Tracking. Il primo corrisponde alla messa a fuoco automatica, tramite cui il dispositivo capisce in maniera indipendente qual è il soggetto da mettere a fuoco nell'inquadratura, facendo sempre sì che l'utente sia al centro della scena che sta riprendendo.

L'Auto White Balance, invece, corrisponde al bilanciamento automatico delle luci, utile a far sì che – in condizioni di luce forte e diretta sulla webcam – il dispositivo sappia automaticamente regolare la luminosità della scena ed evitare che ci siano porzioni di immagine bruciate.

Il Facial Tracking, invece, altro non è che il riconoscimento automatico del volto, che permette alle webcam (generalmente, quelle di fascia alta) di riconoscere il viso dell'utente e seguirne lo spostamento, tenendo sempre a fuoco il soggetto a schermo e, addirittura, "inseguirlo" man mano che si sposta a uno dei lati, grazie al movimento delle lenti interne.

Le funzionalità di una webcam, però, non si limitano al comparto video. Anche in termini di audio, infatti, le webcam possono disporre di doppio microfono integrato per la cattura di audio stereo (a due canali, quindi), e di ANC, ovvero la cancellazione attiva del rumore, che riduce sensibilmente tutti i rumori ambientali che circondano l'utente.

Microfono

I microfoni integrati nelle webcam elevano al 100% la versatilità di questi strumenti, rendendoli autonomi e indipendenti rispetto a qualunque altra tipologia di dispositivo che non sia il PC a cui vengono connessi.

La qualità audio delle webcam è, difatti, comunque congrua all'utilizzo più tipico di questi dispositivi, senza che ci sia necessità di raggiungere gli standard qualitativi dei microfoni esterni: per esempio, ci si può partecipare tranquillamente a videocall (di qualunque tipo, come videoconferenze o videochiamate personali). In quei casi, infatti, i microfoni integrati delle webcam (anche quelle di fascia bassa) non deludono le aspettative, e si rivelano piuttosto funzionali allo scopo preposto.

Il discorso cambia nel momento in cui si opta per l'utilizzo di webcam per attività di streaming o registrazione video: in quel caso, infatti, è bene puntare che, sia sotto il profilo che quello audio, presentino componenti interne preposte a questo tipo di contenuti. Nel caso dei microfoni, dunque, bisognerà optare per webcam che dispongano di tecnologia ANC per la cancellazione attiva del rumore e che, soprattutto, dispongano di due microfoni omnidirezionali, per un'ampia spazialità del suono unita a un'elevata precisione.

Ancor più che per il comparto video, dunque, paradossalmente le proprie esigenze devono spingere a valutare al meglio la scelta del webcam in base ai contesti di utilizzo e di registrazione audio, così da ottenere il meglio da questi microfoni integrati e facendo sì, in questo modo, che rispondano pienamente ai propri bisogni.

Compatibilità

La compatibilità di dispositivi tech come webcam, videocamere e simili sta a indicare quanto questi dispositivi siano "aperti" a funzionare con i numerosi sistemi operativi, software e programmi disponibili oggigiorno. Le webcam, nello specifico, sono strumenti predisposti a lavorare in combinazione con quasi tutti i sistemi operativi, piattaforme online di videocall o programmi di sorta, ed è molto raro che possano presentarsi problemi di incompatibilità.

Difatti, a caratterizzare maggiormente il discorso compatibilità nel caso delle webcam sono i software proprietari, che consentono la personalizzazione delle immagini catturate in quasi tutti i loro aspetti e che possono essere presenti solo se la marca di riferimento li produce, nonché la possibilità di utilizzo di effetti speciali, che altro non sono che filtri o sfondi specifici messi a disposizione dalle più disparate piattaforme di streaming video o di videocall, e che per qualche ragione possono non essere letti correttamente dalla propria webcam.

Va detto, però, che anche in caso di assenza di software proprietari attraverso cui personalizzare le immagini catturate dalla propria webcam o in caso di problemi di compatibilità con specifici filtri o sfondi applicabili, non mancano programmi e piattaforme online alternative che estendono ulteriormente la compatibilità di tutte le webcam, appianando ogni tipo di problematica di sorta.

Non solo, l'assenza specifica di software proprietari delle singole aziende non incide sotto alcun aspetto la compatibilità della webcam stessa con tutti gli OS o programmi disponibili sul mercato: questo perché quasi tutte le webcam sul mercato godono della caratteristica di essere Plug&Play, ovvero dal funzionamento immediato, appena vengono connesse al PC.

Connettività

La connettività di un dispositivo indica i modi attraverso cui esso può essere collegato alla periferica principale tramite cui deve lavorare: nel caso delle webcam, la connessione deve avvenire principalmente coi PC, portatili o fissi che siano.

La connessione tra webcam e PC avviene tramite cavo: solitamente un USB-A (il formato "standard" dei cavi USB) 2.0 o 3.0, a seconda della velocità di trasmissione dei dati supportata dalla webcam stessa; altre volte, invece, può essere USB-C, ovvero la tipologia più recente e miniaturizzata della tecnologia di connessione USB.

Va detto che le webcam possono vedere il loro utilizzo esteso anche a smartphone e tablet, seppur in maniera più macchinosa. Per collegare questi dispositivi, infatti, servono degli adattatori e, soprattutto, app video (per streaming e/o registrazione) che supportino la possibilità di switch dalla camera principale di tablet e smartphone a quella di prodotti esterni. Ciò detto, una volta effettuata questa connessione, il risultato in termini qualitativi resta valido.

Qualità delle lenti

La lente (o obiettivo, che dir si voglia) di una webcam, di una macchina fotografica o telecamera che sia, è quell'elemento che permette la cattura della luce attraverso cui si ottiene l'immagine che vediamo. In poche parole, è l'effettivo strumento attraverso cui noi produciamo foto e video.

Come sarà semplice intuire, la lente è un elemento assai rilevante nella composizione di una webcam, ed ecco perché è bene scegliere un prodotto che disponga di un obiettivo di buona qualità e realizzato con materiali validi. In tal senso, infatti, va fatta una prima differenza: le webcam particolarmente economiche dispongono di lenti realizzate in plastica, mentre i prodotti di maggiore qualità (anche nelle fasce bassa e medio-bassa del mercato) dispongono di lenti in vetro, qualitativamente migliori e dagli ottimi risultati generali.

Le lenti di una webcam, inoltre, vanno scelte anche in base ad altri fattori come l'angolo di visione, altresì detto FOV (Field of View), che determina l'ampiezza dell'inquadratura che la webcam è in grado di offrire (la media per il FOV delle webcam va all'incirca dai 65 ai 90 gradi), e la possibilità di zoom per lavorare sui dettagli delle inquadrature.

Design e dimensioni

Per natura stessa del prodotto, una webcam è un dispositivo tendenzialmente piccolo e leggero, in grado – tramite supporto apposito – di essere applicato su strumenti specifici come bracci meccanici, treppiedi, o direttamente sul monitor del proprio PC fisso o laptop. Non vi sono dimensioni standard, ma ciò che va considerato è che, al giorno d'oggi, la tecnologia di questi dispositivi è miniaturizzata a tal punto da poter ingombrare poco spazio e non pesare minimamente sui dispositivi più fragili, come i laptop e i loro schermi. Il design, inoltre, aiuta in questo con un corpo solitamente sottile e con un peso equamente distribuito. Anche le linee rendono questi prodotti tipicamente poco appariscenti, così che possano adattarsi facilmente a tutti i possibili contesti, professionali e non.

Prezzo

Come tutti i dispositivi tech, anche le webcam sono soggette a una struttura abbastanza classica del mercato, con chiare suddivisioni in fasce di prezzo basse, medie, alte e altissime. A determinare l'appartenenza di una webcam ad una data fascia, come è facile aspettarsi, sono le caratteristiche del prodotto, oltre che l'affidabilità della marca che la produce.

Le webcam, nello specifico, sono dispositivi ormai d'uso comune, e per questo vedono un'elevatissima accessibilità anche per budget particolarmente contenuti: volendo indicare un andamento dei prezzi di questi prodotti, infatti, potremmo dire che si parte da poco più di una decina di euro, per arrivare attorno ai centocinquanta euro per quei dispositivi di fascia alta. Senz'altro vanno tenuti in conto, però, anche quei dispositivi che rientrano ufficialmente nella categoria di webcam, ma che per funzionalità e scopo d'utilizzo rompono il muro dei centocinquanta euro per arrivare facilmente anche ai duecentocinquanta o trecento euro.

Si tratta, però, di dispositivi predisposti ad ambienti altamente professionali legati al mondo dello streaming o della creazione di contenuti multimediali, dove gli standard si elevano particolarmente. Parliamo, insomma, di una tipologia di webcam sui generis, che si distanzia dagli usi più comuni dell'utente medio, professionista o meno, o del semplice appassionato di tecnologia.

Le migliori marche che producono webcam

La guida all'acquisto che vi abbiamo proposto dimostra come le caratteristiche di una webcam possano essere molteplici e ben diverse l'una dall'altra. Ciò, lo capiamo bene, può creare un po' di spaesamento al momento dell'acquisto di un prodotto per sé e per i propri bisogni. Ebbene, un punto fermo da cui partire per la scelta della propria webcam ideale è senz'altro quello di affidarsi alle migliori marche che producono questa categoria di dispositivi. Nello specifico, ci riferiamo a Trust, NexiGo, Logitech, Elgato e Anker.

Logitech e Trust, aziende europee, producono dispositivi tech per tutti gli ambiti: dal gaming allo Smart Home, passando per prodotti ad uso professionale; Elgato e Nexigo, invece, sono specializzate nella produzione di dispositivi per la ripresa video e audio, con la prima particolarmente incentrata su prodotti per lo streaming di contenuti. Chiude la fila Anker, un'azienda cinese che produce le più svariate tipologie di prodotti tech: da dispositivi audio bluetooth come cuffie e altoparlanti, passando per powerbank, prese multiple ed adattatori, cavi di ricarica, elettrodomestici e dispositivi per la domotica.

Tutte e cinque le aziende producono dispositivi che rientrano in tutte le fasce di prezzo, per quanto, però, i prodotti di Elgato siano tendenzialmente rivolti ad un pubblico di professionisti, e ciò incide sul prezzo dei prodotti (che pur restano all'altezza delle aspettative e, soprattutto, all'altezza del costo pagato).

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.