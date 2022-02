Migliori Ultrabook: i 15 dispositivi più potenti, sottili e leggeri del 2022 Gli Ultrabook sono pc portatili leggeri, sottili e performanti. Vediamo nel dettaglio le specifiche di questi device Intel, la differenza con un comune notebook e quali sono i migliori, selezionati per prezzo e caratteristiche tecniche.

Possedere un Ultrabook, il device di casa Intel, vuol dire avere tra le mani un pc portatile super sottile, dal design raffinato, leggero ed elegante ma in grado, allo stesso tempo, di garantire prestazioni eccellenti in termini di CPU e potenza di calcolo. Si differenziano dai notebook tradizionali per dimensioni, ridotte, e peso minore. Inoltre, sono dotati di hard disk SSD, più veloce e meno ingombrante, e di una GPU performante, sono pratici e portabili ovunque.

Non a caso, sono particolarmente indicati per lavorare in mobilità, in viaggio, per svagarsi, navigare ma anche per operazioni "pesanti" come l'editing video o la progettazione 3D. Infatti, vengono scelti dai cosiddetti "nomadi digitali", professionisti della creatività e della comunicazione, sempre in movimento.

In effetti acquistare il miglior Ultrabook vuol dire assicurarsi un computer di qualità superiore rispetto alla media, ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un prodotto che unisca la portabilità alla velocità di calcolo. Sono dei pc molto versatili e che garantiscono, in più, una durata della batteria soddisfacente. Ci rendiamo conto che oggi online siano disponibili davvero tantissimi modelli è che la scelta proprio per questo non sia sempre semplicissima.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una guida per l'acquisto dei migliori Ultrabook inserendo un'apposita classifica. Prima di passare a quest'ultima, però, è doveroso spiegare cos'è un Ultrabook e qual è la differenza tra quest'ultimo e un classico notebook.

Che cos'è un Ultrabook?

Ultrabook è un marchio registrato da Intel, azienda produttrice di alcuni tra i migliori processori in assoluto. Intel ha definito questi pc con alcune caratteristiche ben specifiche come il design ultra sottile, il peso limitato, le prestazioni eccellenti e altre peculiarità che approfondiremo più avanti durante questa guida.

Notebook che presentano le stesse caratteristiche ma montano altri processori, come ad esempio quelli AMD, possono essere definiti ultraportatili ma non Ultrabook in quanto sprovvisti di CPU Intel Core. Sul mercato, però, è possibile trovare anche Ultrabook AMD i quali montano processori AMD Ryzen adatti a computer portatili potenti e particolarmente leggeri.

Che differenza c’è un notebook e un Ultrabook?

Innanzitutto, sorge spontanea una domanda: qual è la differenza tra un Ultrabook e un classico notebook?

La risposta non è complessa, anzi. L'Ultrabook, infatti, è un notebook con determinate caratteristiche e specifiche tecniche. Vediamo insieme quali.

Dimensioni dello schermo: a differenza di un classico notebook, il cui schermo non possiede dimensioni prefissate, lo screen di un Ultrabook dovrebbe essere caratterizzato da una misura standard, compresa tra i 12 e i 15 pollici.

Spessore del dispositivo: un Ultrabook non può avere uno spessore superiore a 21 mm (2,1 cm).

Peso: a differenza di un normale notebook, l'Ultrabook è caratterizzato da un design leggero e da un peso massimo di 1,5 kg.

Autonomia della batteria: un Ultrabook deve possedere una batteria in grado di durare per oltre 5 ore.

Scheda video: gli Ultrabook non prevedono una scheda video dedicata.

Hard disk: di solito gli Ultrabook montano un hard disk SSD, più veloce e leggero.

Prezzo: proprio a causa delle caratteristiche performanti, racchiuse in una dimensione ridotta, gli Ultrabook presentano un prezzo più alto dei notebook.

I Migliori Ultrabook del 2022: classifica e opinioni

Quali sono, dunque, i migliori Ultrabook del 2022? Di seguito, abbiamo selezionato i più leggeri, sottili e performanti, scelti in relazione alle specifiche tecniche – dimensioni dello schermo, CPU e memoria – e al rapporto qualità-prezzo: il più economico di Chuwi, quello di fascia alta HP Elite Dragonfly e tanti altri.

1. Chuwi CoreBook Pro

Il migliore Ultrabook economico

Se siete alla ricerca di un prodotto economico ma allo stesso tempo performante questo Chuwi CoreBook Pro potrebbe essere la soluzione ideale. Lo schermo è da 13 pollici come la maggior parte degli Ultrabook super compatti, con una risoluzione a 2K. Il prodotto arriva con il sistema operativo Windows 10 pre installato con CPU Intel Celeron J4115 da 1,8 GHz. Utilizza 4 core e 4 fili per massimizzare l'efficienza, dotato di GPU Intel UHD Graphics 600, 750 MHz, 4 K hard-decoding. È dotato di RAM LPDDR4X 12GB + 256GB SSD ad alta velocità che gestiscono le attività quotidiane. È dotato di una tastiera retroilluminata che aiuta a lavorare in modo più efficiente durante la notte.

Specifiche

CPU: Intel Celeron J4125 fino a 2,5 GHz

RAM: 8 GB

Grafica: Intel UHD Graphics 600, DDR4 SDRAM, 8.00

Memoria: SSD 256 GB

Schermo: 13 pollici

Sistema operativo: Windows 10

Pro: è dotato di un'interfaccia USB-C completamente funzionale per migliorare la trasmissione di audio, video e dati, mentre il supporto di ricarica rapida PD2.0 richiede solo un'ora e consente una carica fino al 60% dell'energia.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno evidenziato che l'accensione della tastiera retroilluminata richiede qualche minuto di attivazione.

2. Notebook Dell

Il miglior Ultrabook con schermo FullHD da 15.6″

Notebook Dell è un prodotto di altissima qualità in termini di prestazioni e resa. Ha un CPU Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione con un processore i7 4 core e frequenza burst fino a 4.7GHz , 12M Cache, up to 4.70. La memoria è da 16GB e una RAM di memorizzazione dei dati da 512 GB SSD. Questo Ultrabook ha una scheda video dedicata Geforce mx 330 ddr5 da 2 Gb. Notebook Dell ha un peso di 1.80 kg e un design ultra slim con porte USB di 1 type e il lettore card integrato. Ha un display antiriflesso, ideale per lunghe giornate di lavoro.

Specifiche

CPU: Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione

RAM: 16 GB

Grafica: Geforce mx 330 ddr5 2 Gb dedicati

Memoria: 512 GB SSD M.2. pci express Nvme

Schermo: 15.6 pollici FullHD

Sistema operativo: Windows 10

Pro: non necessita di nessuna configurazione perché è già inizializzato con Windows 10 Pro 64bit. Ha un design ultracompatto con le porte USB e lettore card. Ha un CPU di undicesima generazione.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono che sia rumoroso, ma la velocità, la leggerezza e il software rendono questo ultrabook completo.

3. HP Elite Dragonfly

Il miglior Ultrabook di fascia alta

L‘ultrabook HP Elite Dragonfly ha un design da 13.3 pollici elegante e raffinato ed è ricco di funzionalità. Ha un CPU Intel Core i7, con una grafica Intel UHD. La memoria RAM può essere sia da 8 GB che da 16 GB. Il display è touch Full HD diagonale da 13,3 " Full HD touch Sure View. La memoria SSD è da 512 GB.

Specifiche

CPU: Intel Core i7

RAM: 4 GB

Grafica: scheda grafica integrata, processore Intel.

Memoria: dimensioni hard disk da 512 GB

Schermo: 13.3 pollici

Sistema operativo: Windows 10 Pro

Pro: ha un'ottima durata della batteria e ha anche la connettività LTE per collegarsi in mobilità con una SIM card telefonica.

Contro: si tratta di un ultrabook abbastanza costoso, ma è di ultima generazione.

4. Microsoft Surface Laptop 3

Il miglior Ultrabook con SSD da 256 GB

Passiamo al terzo modello consigliato, ovvero questo Microsoft Surface Laptop 3 da 13.5 pollici. Microsoft negli ultimi anni si è distinta in positivo per i suoi Ultrabook e questo modello ne è una chiara dimostrazione. La CPU Intel Core i5 assicura delle prestazioni davvero eccezionali a fronte di un design ultra sottile ed elegante. Il pc ha uno spessore di 1,45 cm e un peso di 1,31 Kg. La SSD può essere da 128 o 256 GB mentre la RAM da 8 o 16 GB. Si tratta senza dubbio di uno dei migliori notebook in termini di prestazioni e utilizzo in mobilità. Adatto per lavori di grafica, per software particolarmente pesanti ma anche per svagarsi.

Specifiche

CPU: Intel Core i5

RAM: 256 GB

Grafica: coprocessore Intel, Integrato

Memoria: SSD 256 GB

Schermo: 13.5 pollici

Sistema operativo: Windows 10 Home

Pro: il prezzo è in linea con altri modelli dello stesso tipo. Ha una durata della batteria di 10 ore di utilizzo medio/basso. Molto veloce anche con i5. Lo schermo in 3:2 è stato apprezzato dagli utenti che lo hanno acquistato.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono la memoria ssd è limitata, ma si può aggiungere una memoria esterna in caso di necessità.

5. Huawei MateBook D 14

Il miglior Ultrabook di fascia media

Huawei Matebook D 14 è uno tra i migliori Ultrabook economici in quanto unisce prestazioni davvero eccezionali ad un prezzo molto abbordabile. Nello specifico questo pc monta una CPU Intel Core i5 di decima generazione con scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 620. Il display da 14 pollici è touch e assicura una risoluzione Full HD, ottimale per lavorare, navigare o divertirsi. La SSD è da 256 GB o 512 GB mentre la memoria RAM è da 8 GB. Si tratta di un laptop dal design ultra leggero e sottile. Batteria di lunga durata con un'ottima efficienza energetica.

Specifiche

CPU: Intel Core i5-10210U

RAM: 8 GB

Grafica: scheda grafica ‎UHD Graphics

Memoria: 512 GB

Schermo: 14 pollici Full View 1080P FHD

Sistema operativo: Windows 10 Home

Pro: si tratta di un prodotto funzionale ed economico. Il pc è veloce con un design leggero e compatto. È molto facile ed intuitivo nell'utilizzo.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno evidenziato come unico aspetto negativo la telecamera integrata nella tastiera, non regolabile ma acquistabile e applicabile separatamente.

6. Asus ROG

Il miglior Ultrabook per gli appassionati di gaming

L‘ultrabook Asus ROG Strix Scar 17 rappresenta il connubio perfetto tra potenza di calcolo ed estetica. Parliamo di un Ultrabook da gaming dotato di tutte le componenti giuste per garantire un'esperienza di gioco ideale. Nello specifico monta uno schermo Full HD da 17 pollici e una CPU Intel Core i7 dalle prestazioni eccellenti. La RAM è da 8 o 16 GB. Il design di questo laptop è ideale per chi non vuole rinunciare alla portabilità pur mantenendo delle prestazioni di base elevate. La scocca è munita di retroilluminazione RGB per un effetto estetico ancora più sorprendente. Un modello di fascia alta che presenta un prezzo adeguato in base alle prestazioni che garantisce.

Specifiche

CPU: AMD Ryzen 9 5900HX

RAM: 32 GB

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3070

Memoria: massima supportata 64 GB

Schermo: 17.5 pollici

Sistema operativo: ‎Windows 10 Home

Pro: ha una connettività veloce ed affidabile, un audio chiaro, preciso ed immersivo con un sistema di raffreddamento all'avanguardia.

Contro: non sono stati riscontrati particolari aspetti negativi.

7. HP Pavilion 14-dy0001sl

Il migliore Ultrabook con schermo è un multi-touch da 14″

Anche questo HP Pavilion 14-dy0001sl è un prodotto che merita la vostra attenzione. Nello specifico il modello 2 in 1 di HP offre numerose funzionalità interessanti e una potenza davvero invidiabile. Presenta una CPU Intel Core i3 di undicesima generazione e grafica Intel con scheda grafica integrata. Lo schermo è un multi-touch da 14 pollici mentre la SSD è da ben 256 GB. Con una RAM da 8 GB e un'autonomia della batteria più che sufficiente, questo modello si attesta come uno degli Ultrabook migliori in termini di qualità. Ha un lettore SD e Micro SD, USB C, lettore impronte digitali e una tastiera retroilluminata.

Specifiche

CPU: Intel Core i3-1125G4

RAM: 8 GB

Grafica: Intel, scheda grafica integrata

Memoria: SSD da 256 GB

Schermo: touchscreen 14 pollici FullHD 1920 x 1080 ips, vetro edge-to-edge, micro-edge, 250 nit, 45% ntsc

Sistema operativo: Windows 10 Home

Pro: prezzo giusto e in linea con altri modelli che garantiscono queste prestazioni. La qualità dei materiali garantisce una lunga durata.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato che bisogna prestare attenzione al modo in cui viene poggiata la base alle superfici piane, affinché sia garantita la stabilità.

8. Huawei MateBook D

Il miglior Ultrabook con SSD da 512 GB

Altro prodotto di altissima qualità è questo Huawei MateBook D. Si parla di un Ultrabook 14 pollici che fa del design minimale e delle prestazioni i suoi principali punti di forza. Ha uno spessore di 15,9 mm e un peso di 1,38 kg, Matebook si distingue dagli altri portatili col suo schermo da 14 pollici. Il multi schermo facilita l'interazione tra i dispositivi, consentendo di proiettare lo schermo del telefono sul pc. Ha una batteria da 56Wh che consente di utilizzarlo anche per lunghi viaggi. L'efficienza notevolmente aumentata di Intel Core i5-10210U rende questo portatile ideale per l'uso in una varietà di ambienti lavorativi e di gioco. HUAWEI MateBook D 14 viene fornito con un caricabatterie USB-C da 65 W e si ricarica velocemente in soli 30 minuti fino al 46% della batteria.

Specifiche

CPU: Intel Core i5-10210U

RAM: 16 GB

Grafica: Intel, ‎DDR4 SDRAM

Memoria: SSD 512 GB

Schermo: 14 pollici

Sistema operativo: Windows 10 Home

Pro: supporta la ricarica rapida e il trasferimento dati per il telefono, per un utilizzo condiviso.

Contro: alcuni utenti ritengono che non è specifico per uso professionale, ma è pratico e comodo per ogni altro tipo di utilizzo.

9. YASHI Daytona Ultrabook

Il miglior Ultrabook con processore i7 di ottava generazione

Altro prodotto di fascia alta da prendere in considerazione è questo YASHI Daytona Ultrabook. Nello specifico questo pc portatile presenta uno schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD. La Cpu è una Intel Core i7 con scheda Intel uhd graphics 620 integrata. Prevede la presenza di due porte USB di tipo C, una USB 3.1, 1 Jack audio, 1 porta micro HDMI e 1 porta per micro SD.

Specifiche

CPU: ‎Core i7 8550U

RAM: 16 GB

Grafica: sistema integrato, coprocessore Intel UHD Graphics 620

Memoria: SSD da 512 GB

Schermo: 14 pollici

Sistema operativo: Windows 10 Pro

Pro: ha delle dimensioni compatte e alte prestazioni, il tutto ad un prezzo più economico rispetto a modelli di fascia alta.

Contro: non sono stati identificati particolari aspetti negativi.

10. Huawei MateBook X Pro

Il miglior Ultrabook con CPU i7 di decima generazione

Altro gioiellino di fascia decisamente alta è questo Huawei MateBook X Pro. Come detto Huawei è da anni che sfoggia prodotti davvero interessanti e questo modello ne è una conferma. Lo schermo da 13,9 pollici è touch e garantisce un'ampia gamma di colori con una risoluzione in 3K per un'esperienza visiva ancora migliore. Il corpo è elegante realizzato in metallo con fini sabbiature diamantate. La batteria presenta un'ottima durata con ben 13 ore di riproduzione video consecutive garantite con una sola ricarica. Il processore è un Intel Core i7 di decima generazione.

Specifiche

CPU: Intel i7 di decima generazione

RAM: 16 GB

Grafica: Intel MX 250 ‎DDR SDRAM

Memoria: massima supportata da 1 TB

Schermo: 13.9 pollici

Sistema operativo: Windows 10 Home

Pro: si tratta di prodotto da top di gamma ad un prezzo davvero interessante.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono che la qualità del display potrebbe essere migliorata, ma offre prestazioni di alta qualità.

11. DELL Ultrabook XPS 15 9570

Il miglior Ultrabook con processore i9 di ottava generazione

Restiamo su un prodotto di fascia altissima con questo DELL Ultrabook XPS 15 9570 di ultima generazione. Nello specifico parliamo di un computer molto potente con una CPU Intel Core i7 e uno schermo da ben 15 pollici. La scheda Killer Wireless-AC 1535 fornisce una connessione Wi-Fi affidabile e stabile. Ha un display Full HD (1920×1080) IPS. Il prodotto ha preinstallato Windows 10 Home. Ha un touchpad di precisione che rende fluidi gli spostamenti del cursore, mentre la funzionalità di prevenzione dall’attivazione accidentale impedisce i click involontari quando il palmo della mano tocca inavvertitamente il touchpad. Ha la funzione Windows Hello che consente l'accesso con le impronte digitali.

Specifiche

CPU: Core i9-8950HK di ottava generazione

RAM: 8 GB

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1050, scheda grafica dedicata da 4096 MB

Memoria: massima supportata da 32 GB

Schermo: 15.6 pollici

Sistema operativo: ‎Windows 10 Pro

Pro: si tratta di un modello molto compatto dal peso di soli 1,8 Kg. Offre una perfetta integrazione con lo smartphone. Ha un prezzo molto conveniente.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato che la batteria ha una durata minore quando si attiva la funzione Standby Moderno, considerata però anche molto utile, soprattutto quando l'ultrabook viene utilizzato per lavoro.

12. ACER TRAVELMATE P2 TMP215-52-77NB

Il miglior Ultrabook per chi lavora in mobilità

Acer è una casa produttrice più che rinomata e con questo ACER TRAVELMATE P2 TMP215-52-77NB ha sfornato un prodotto davvero interessante. Ha un elegante e solito chassis nero opaco e pesa 1,6 kg1, con uno spessore inferiore a 20 mm. Il display IPS FHD offre più luminosità e più contrasto, i colori sono più accurati. Acer TravelMate ha una tecnologia avanzata Intel Wi-Fi 6 (802.11ax). Ha un supporto TPM 2.0, che garantisce privacy e sicurezza. Ha un processore iCore i7 di undicesima generazione. La batteria ha una durata di 13 ore. Infine, ha diverse porte per le connessioni agli altri dispositivi.

Specifiche

CPU: Core i3

RAM: 8 GB

Grafica: scheda grafica dedicata non disponibile

Memoria: SSD 512 GB

Schermo: 15.6 pollici

Sistema operativo: Windows 10 Pro

Pro: ideale per il lavoro grazie all'ampia scelta tra porte VGA, HDMI, USB Type-C e la docking, che consente di collegare i display 4K, ricaricare più dispositivi e connettere tutte le periferiche dell'ambiente di lavoro.

Contro: non sono state identificate particolari criticità.

13. Asus ZenBook 14 UX425EA

Il miglior Ultrabook con GPU Intel Iris Xe Graphics

Anche questo Asus ZenBook 14 UX425EA è un prodotto di fascia alta. Nel dettaglio ha una CPU Intel Core i5 di undicesima generazione e un display Full HD da 14 pollici. Ha un peso di soli 1,17kg e uno spessore di appena 13,9 mm. Nonostante il design molto sottile, dispone di porte HDMI, USB di tipo A, Thunderbolt 4 e un lettore di schede micro SD. Il display NanoEdge è molto compatto e questo ultrabook dispone di un'opzione per massimizzare la durata della batteria diminuendo al massimo la potenza del display, fino a 1 watt. Ha una scheda grafica Intel Iris Xe che semplifica il lavoro in multitasking, la produttività e l’intrattenimento. La memoria SSD PCIe 3.0 da 512GB, la RAM da 8GB e l'ultimo Wi-Fi 6 (802.11ax) completano le specifiche che garantiscono ottime prestazioni.

Specifiche

CPU: Intel Core 11ma gen i5-1135G7

RAM: 8 GB

Grafica: Intel Iris Xe Graphics

Memoria: SSD da 512 GB

Schermo: 14 pollici FullHD

Sistema operativo: Windows 10 Home

Pro: soddisfa l'esigente standard militare mil-std 810g per affidabilità e durata. Ha un design leggero ed ultra compatto pur avendo tutte le porte e le funzionalità extra.

Contro: alcuni utenti evidenziano come unico aspetto negativo la grandezza della tastiera, che avrebbero preferito con tasti più grandi.

14. HP Elitebook 840 G2

Il miglior Ultrabook di fascia bassa con SSD da 256 GB

Questo HP Elitebook 840 G2 è il prodotto ideale che unisce prezzo contenuto, grandi prestazioni e linee compatte. Parliamo di un ricondizionato certificato ideale per tutti coloro che cercano un Ultrabook di qualità ad un prezzo economico. Nello specifico monta una CPU Intel Core i5 con un hard disk da 256 GB. La RAM è da 8 GB i quali garantiscono una rapidità di esecuzione ottima. Ha uno schermo HD LED da 14 pollici antiriflesso.

Specifiche

CPU: Intel Core i5-5300U

RAM: 8 GB

Grafica: coprocessore grafico ‎Intel HD Graphics 5500

Memoria: SSD da 256 GB

Schermo: 14 pollici

Sistema operativo: Windows Genuine 10 Professional 64-bit preinstallato

Pro: si tratta di un ottimo ricondizionato, con qualità e caratteristiche distintive HP che garantiscono l'eccellenza del prodotto.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato alcuni problemi solo nella configurazione iniziale.

15. Apple MacBook Pro

Il miglior Ultrabook con sistema operativo Apple iOS

Infine non potevamo non concludere includendo anche Apple MacBook Pro senza dubbio tra gli Ultrabook più performanti in assoluto. Le prestazioni sono infatti garantite da una CPU Intel Core di nona generazione con un'archiviazione SSD iper-veloce. Lo schermo da 16 pollici presenta la tecnologia True Tone per una definizione dei colori e dell'immagine ancora migliore grazie anche alla scheda grafica Intel UHD Graphics 630. Oltre a questo presenta naturalmente anche Touch Bar e Touch ID. Il design è quello tipico dei prodotti di casa Apple con una particolare attenzione alle linee sottili ed eleganti.

Specifiche

CPU: Intel Core i9 8‑core a 2,3GHz (Turbo Boost fino a 4,8GHz) con 16MB di cache L3 condivisa

RAM: 16 GB

Grafica: AMD Radeon Pro 5500X con 4GB di memoria GDDR6 e switch della grafica automatico, Intel UHD Graphics 630

Memoria: fino a 1 TB di archiviazione

Schermo: 16 pollici

Sistema operativo: Apple iOS

Pro: si tratta di uno dei migliori ultrabook in circolazione. La cura del design e dei dettagli tecnici consente un utilizzo prolungato ed efficiente.

Contro: alcuni utenti ritengono come aspetto negativo l'assenza della porta usb e slot sd, che possono essere introdotti con un adattatore.

Come scegliere un Ultrabook: guida all'acquisto

Se vi state chiedendo come scegliere un pc portatile nel 2022 e, in particolare, cosa valutare di un Ultrabook siete nel posto giusto. Avrete ormai compreso che gli Ultrabook sono computer comunque potenti ma dal design sottile, elegante e leggero. Ora però è importante andare a vedere quali sono le specifiche tecniche alle quali dovete prestare attenzione per poter scegliere un modello realmente valido.

Prima di proseguire con la guida ci teniamo a specificare che gli Ultrabook, pur somigliando in alcuni casi ad altri prodotti simili come i tablet 2 in 1 o i pc convertibili, sono in realtà molto diversi. Se interessati a questo genere di prodotti vi invitiamo a leggere l'apposita guida sui migliori tablet con tastiera.

CPU

Come abbiamo detto anche in apertura, gli Ultrabook sono dei pc portatili che montano esclusivamente CPU di casa Intel. La CPU non è altro che il processore del computer ovvero il cervello che permette l'esecuzione ottimale di tutte le operazioni generali. Tutto ciò avviene grazie a fattori come il numero di core presenti nel processore e la frequenza di calcolo.

Quando valutate il vostro Ultrabook tenete conto del fatto che gli Intel Core si dividono in varie famiglie denominate dalla lettera "i" seguita da una cifra. Questa sono la i3, i5, e i7 che indicano rispettivamente i prodotti di fascia bassa, media e alta. Quando leggerete, ad esempio, che un notebook monta un processore Intel Core i7 saprete che si tratta di un prodotto di altissima qualità.

Queste cifre possono essere in alcuni casi seguite da una lettera. Nel caso degli Ultrabook, ad esempio, generalmente è presente la lettera U.

In ogni caso tenete a mente che i prodotti migliori montano sempre processori Intel di alta qualità per garantire prestazioni elevate.

In alcuni casi le CPU integrano anche le GPU ovvero le schede video. Queste, per quanto riguarda i processori Intel Core, sono di altissima qualità.

Monitor e risoluzione

Per poter garantire una qualità elevata i migliori Ultrabook devono presentare anche le migliori prestazioni in termini di monitor e risoluzione. Generalmente, trattandosi di prodotti compatti e di dimensioni non troppo elevate, montano monitor a 11, 13, 14 o al massimo 15 pollici. Molti di questi sono inoltre dotati di sistema touch screen.

La risoluzione, che non ha nulla a che vedere con il numero di pollici, indica invece il rapporto, espresso in pixel, che il monitor è in grado di garantire. Di solito questi pc portatili garantiscono come minimo la risoluzione Full HD caratterizzata da 1920 x 1080 pixel.

Prodotti di fascia più alta possono presentare anche il Quad HD, detto anche 2K, con risoluzione a 2560×1440 pixel o l'Ultra HD, noto anche come 4K, con risoluzione a 3840×2160 pixel.

Memoria di archiviazione

Altro fattore molto importante è la memoria di archiviazione ovvero lo spazio che si ha a disposizione per poter archiviare i propri file. In particolare gli Ultrabook possono presentare due possibili varianti: un Hard Disck meccanico, molto più datata come opzione, o una SSD ovvero un'unità a stato solido che risulta molto più pratica e veloce.

Molto spesso queste, le SSD, sono intercambiabili e danno la possibilità di archiviare molti più dati. Tra i formati più diffusi in commercio ci sono senza dubbio le memorie da 125, 256 o 512 GB fino ad arrivare a computer che montano memorie anche da 1 o 2 TB.

RAM

Anche la memoria RAM è un fattore da tener d'occhio quando si sceglie un pc. In particolare questa è una memoria interna che, lavorando in sinergia con la CPU, permette di memorizzare i dati temporanei e tenerli in archivio fino allo spegnimento del computer. Maggiore RAM è presente nel computer maggiore sarà la velocità con il quale il dispositivo lavorerà con più applicazioni e programmi contemporaneamente.

Generalmente gli Ultrabook partono da un minimo di 4 GB di RAM ma, nostro personale consiglio, è sempre bene orientarsi su prodotti che abbiano 8 o 16 GB in modo da avere un prodotto performante e rapido.

Batteria

Gli Ultrabook sono computer famosi anche per la durata della batteria decisamente elevata. Essendo pc che puntano molto sulla portabilità è naturale che debbano garantire una durata elevata. Il voltaggio della batteria è indicato in milliampereora (mAh) e, generalmente, ad un valore maggiore di questo numero corrisponde una durata maggiore. Tuttavia ci teniamo a precisare che l'effettiva durata della batteria dipende anche dal consumo delle singole componenti del pc. Il consiglio che vi diamo a tal proposito è quello di verificare sempre nelle specifiche tecniche del prodotto.

Altra cosa importante riguardante la batteria è il surriscaldamento. Di solito le batterie di Ultrabook di qualità non presentano questo problema ma, nel caso in cui si dovesse verificare, è sempre possibile rimediare con un'apposita base di raffreddamento per pc portatili.

Porte

Le porte rappresentano un plus importante che dovete considerare prima di acquistare un notebook. In particolare, essendo gli Ultrabook dei dispositivi di dimensioni ridotte, non presentano molto spazio da poter dedicare alle porte.

Assicuratevi in ogni caso che ci sia una porta USB Type C in modo da poter collegare dispositivi compatibili e, al massimo, una porta Ethernet o un ingresso HDMI. Ci teniamo a ripetere però che, per quanto riguarda queste ultime due, molti modelli non le prevedono.

Design

Uno dei tratti distintivi degli Ultrabook di ultima generazione è proprio il design. Questi pc sono pensati per essere sottili, leggeri ed eleganti, perfetti per la portabilità. La scocca esterna generalmente è realizzata in fibra di carbonio, lega di magnesio o lega di alluminio.

Lo spessore è spesso al di sotto dei 2 cm con un peso decisamente ridotto rispetto ad altri modelli portatili.

Sistema operativo

Al momento dell'acquisto l'Ultrabook viene fornito con un sistema operativo di base che servirà per svolgere tutte le funzioni, per lavorare, giocare o navigare in generale. Tra i sistemi operativi più diffusi ci sono senza subbio Windows e Linux oltre a MacOS, preinstallato però esclusivamente sui dispositivi Apple.

Accessori

Anche gli accessori possono rappresentare un plus importante. Quello che vi consigliamo di valutare, prima di tutto, è la tastiera del vostro nuovo pc. Assicuratevi che questa sia ben solida e che i tasti rispondano bene alla pressione.

Oltre alla tastiera è bene verificare che il proprio Ultrabook presenti una webcam (ormai quasi tutti i modelli la prevedono) e un ingresso per CD e DVD.

Marche

Come abbiamo anticipato anche all'inizio di questa guida un tempo il termine Ultrabook era associato ad un'unica marca: Apple. il MacBook Air di Apple era infatti l'unico computer portatile che per prestazioni e caratteristiche potesse essere definito tale.

Con il tempo però numerose altre marche si sono distinte. Tra queste di sicuro Microsoft, Huawei, HP e Asus.

Quanto costa acquistare un Ultrabook?

Un fattore importante di cui tener conto è senza dubbio il prezzo. Come avrete ormai capito, gli Ultrabook sono dispositivi di fascia alta che garantiscono prestazioni realmente elevate agli utilizzatori. Proprio per questo anche il prezzo di tali dispositivi è generalmente più elevato rispetto ad altri prodotti.

Per un modello di fascia media dovete considerare un costo che parta da un minimo di €600/€700. I prodotti di fascia più alta partono da €1000, fino ad arrivare anche ai €4000 in alcuni casi.