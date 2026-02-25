Migliori Soundbar del 2026: 15 modelli delle marche più affidabili per ogni fascia di prezzo

In questa guida all’acquisto trovate le 15 migliori soundbar del 2026 per migliorare dialoghi, musica e suoni del TV, scelte in base a marca e fascia di prezzo.

Le soundbar sono casse acustiche con la forma di un lunga barra sottile che servono a migliorare la qualità audio dei televisori per ottenere un’esperienza sonora da cinema. Infatti, i produttori di smart TV e monitor nel tempo hanno investito tutto in design ultra-sottili, lasciando poco spazio alla potenza degli altoparlanti.

Vale la pena acquistare la migliore soundbar se si desidera una soluzione compatta all in one o accompagnata da un subwoofer esterno per allesire il proprio Home Theatre. Ormai i modelli delle marche più affidabili del settore, come Sony, Samsung, LG e JBL sono muniti di supporti per standard audio cinematografici Dolby Atmos e Dts, nonché di sistemi intelligenti che consentono di ascoltare dialoghi, musica e effetti speciali in maniera coinvolgente.

Scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze può essere difficile, perché il mercato è ricco di prodotti diversi. In questa guida abbiamo raccolto le migliori soundbar del 2026 per ogni budget, dai modelli economici alla fascia alta dei marchi di punta, passando per quelli con un buon rapporto qualità-prezzo.

Come scegliere la soundbar migliore

Le soundbar rappresentano la soluzione più comoda per sostituire gli ingombranti impianti Home Theatre, ma per capire se il modello che avete scelto è davvero giusto bisogna osservare una serie di caratteristiche tecniche.

Anzitutto, vi consigliamo di affidarvi a produttori specializzati nello sviluppo di accessori elettronici e per il suono. Tra le marche migliori figurano senza dubbio Bose, Sony, Sonos, JBL e Samsung, i cui modelli supportano gli standard audio più diffusi e affidabili, Dolby Atmos e Dts, principali responsabili della qualità del suono di una soundbar.

Altro aspetto rilevante è la modalità di connessione del dispositivo, che può avvalersi di diverse tipologie di filo, fornendo porte d'ingresso per cavo ottico, AUX o HDMI acr. La maggior parte delle soundbar però sfrutta la connettività Wireless tramite Bluetooth o WiFi, consentendovi di ascoltare musica in streaming collegandole allo smartphone o ad altri dispositivi come cuffie, auricolari e notebook.

Fattori più soggettivi sono le dimensioni e il prezzo. Le soundbar hanno un design compatto e maneggevole per essere riposte sui mobili o fissate al muro, ma di regola non dovrebbero superare la lunghezza del televisore. Infine, sul piano economico, i modelli di fascia alta possono superare le tre cifre, ma ci sono soundbar economiche con un costo sotto i 100 euro e prodotti con buon rapporto qualità-prezzo sotto i 500 euro e sotto i 300 euro. In generale, per raggiungere buoni livelli di audio, una buona soundbar dovrebbe costare sui 500 euro.

Quanto deve essere potente una soundbar

Una caratteristica particolare da considerare è la potenza, grandezza calcolata in Watt che indica la capacità di una soundbar di emettere suoni senza distorsioni. Una soundbar potente dovrebbe avere un valore di almeno 300W per garantire una buona qualità audio e volumi più alti anche in stanze grandi, ciò non toglie che in piccoli spazi non sia necessario disporre di una grande potenza.

Le migliori soundbar del 2026

Nella nostra selezione abbiamo adottato un criterio di scelta basato sull’affidabilità della marca di produzione e sul prezzo, dalla fascia economica a quella più alta, senza tralasciare la qualità del suono e le vostre esigenze. Ecco a voi le 15 migliori soundbar del momento.

Sonos Soundbar Arc Ultra

La migliore top di gamma

La forza della soundbar Sonos Arc Ultra risiede nell'esclusiva tecnologia Sound Motion, innovazione d'avanguardia che orienta i suoni in ogni angolo della stanza, ponendovi al centro dell'esperienza audio spaziale. Per tale ragione, posizionata tra i modelli top di gamma nella fascia di prezzo alta, è consigliata per chi desidera una resa audio straordinaria, con canali 9.1.4 che enfatizzano l'effetto surround dello standard Dolby Atmos. Attraverso l'app Sonos è possibile personalizzare il suono per ottenere dialoghi più nitidi e voci cristalline. Configurare Arc Ultra è molto semplice, basta collegarla al TV con cavo HDMI eacr e seguire le indicazioni su app, se invece volete condividere i vostri brani dallo smartphone potete sfruttare le modalità di connessione Wireless Bluetooth e Apple AirPlay 2. La soundbar presenta comandi touch, ma per un controllo a distanza potete usare il telecomando in dotazione oppure l'assistenza vocale di Alexa o di Sonos Voice Control.

Pro: esclusiva tecnologia Sound Motion per un audio 3D immersivo, controllo vocale a distanza, personalizzazione del suono su app.

Contro: la soundbar dispone di una sola porta HDMI eacr per la connessione cablata, TV più vecchi potrebbero non essere compatibili.

Denon DHT-S517

La migliore entry level con subwoofer wireless

Una sistema si soundbar con subwoofer wireless esterno per un ascolto di qualità a portata di tasca. Il modello Denon DHT-S517 integra nel suo design elegante un driver up-driving, progettato per creare un'esperienza di audio tridimensionale a 3.1.2 canali. Grazie alla tecnologia Denon Dialog Enhancer, potete ascoltare dialoghi dei vostri film preferiti con maggiore nitidezza, mentre le modalità audio Notte, Film e Musica vi consentono di ottimizzare il suono in base ai contenuti in riproduzione. Inoltre, possiede il supporto di Dolby Atmos e diversi sistemi di collegamento, ad esempio la connettività Bluetooth per l'ascolto dei brani selezionati dallo smartphone e la modalità cablata con HDMI e eARC

Pro: gli utenti apprezza la qualità del suono e l'effetto surround prodotto dalla combinazione della soundbar e del subwoofer.

Contro: solo modalità Bluetooth per la connettività wireless, manca l'opzione per il WiFi.

Sharp HT-SB100 Mini

La più economica

Consigliata a chi non ha grosse aspettative audio, ma vuole comunque migliorare il suono del proprio TV senza svuotare le tasche, la soundbar Sharp HT-SB100 Mini è progettata per supportare schermi di 32 pollici. Può connettersi in modalità Wireless con Bluetooth ai vostri dispositivi, ma presenta diversi porte d'ingresso per il collegamento cablato con HDMI e AUX. La potenza da 75 W è sufficiente da soddisfare una buona resa audio in piccole stanze.

Pro: modalità di connessione Wireless e cablata, telecomando in dotazione.

Contro: la potenza può rappresentare un limite in stanze medie o grandi.

Samsung Soundbar HW-B530/ZF

La migliore sotto i 200 euro

Consigliata a chi vuole spendere poco ottenendo un buon risultato, la soundbar HW-B530/ZF di Samsung si adatta a tutte le destinazioni d'uso. La potenza di 360 W combinata con le tecnologie Dolby Atmos e Dts offrono un audio 3D anche in stanze grandi. La qualità del suono è regolata automaticamente dalla soundbar in base alle sorgenti audio, mentre per ottenere bassi più potenti e profondi potete ricorrere al subwoofer esterno Wireless in dotazione. La soundbar dispone della modalità di connessione multipla Bluetooth per collegarla a più dispositivi simultaneamente, ma presenta anche ingressi optical e HDMI. I videogiocatori saranno entusiasti della modalità specifica per il gaming, pensata per spingere al massimo gli effetti sonori della loro console. Infine, la soundbar può essere controllata a distanza con il telecomando della vostra tv Samsung

Pro: subwoofer esterno compreso, regolazione automatica del suono, ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: alcune funzionalità smart funzionano solo con TV Samsung.

Sonos Soundbar Beam (Gen 2)

La migliore di fascia media

Consigliata a chi ricerca una soluzione compatta ed efficace, la soundbar Beam di Sonos non è la più potente in commercio, ma compensa con driver e materiali di prima qualità che assicurano una resa audio di tutto rispetto. Grazie al supporto della tecnologia Dolby Atmos, potete godervi un audio 3D bilanciato automaticamente a seconda della grandezza della stanza (funzione compatibile con iOS). Sonos assicura suoni puliti e nitidi anche a basso volume e dialoghi cristallini per restituirvi ogni sfumatura dei vostri film preferiti. La resa audio è personalizzabile attraverso l'app Sonos, mentre grazie al supporto AirPlay 2 potete riprodurre musica in modalità streaming dal vostro dispositivo Apple, interagendo con Siri per regolare il volume. La soundbar si connette in modalità WiFi, ma presenta anche una porta d'ingresso HDMI eacr.

Pro: design compatto e di facile istallazione, dialoghi nitidi e cristallini, riproduzione multimediale con AirPlay 2.

Contro: assenza di subwoofer esterno o integrato, per cui i bassi possono risultare poco profondi. Presenza di una sola porta HDMI eacr.

Bose Smart Soundbar

La migliore per rapporto qualità-prezzo

Una soundbar dalle dimensioni compatte, ma in grado di sprigionare una grande potenza sonora. Il modello Bose Smart con Dolby Atmos sfrutta la nuova tecnologia TrueSpace per analizzare in maniera intelligente i segnali audio, ad esempio quelli stereo, in modo da migliorarli e da offrire un'esperienza coinvolgente a più canali. Al suo interno presenta 5 driver, dei quali tre sono orientati frontalmente, mentre gli altri due dirigono il suono verso l'alto per creare un effetto overhead e completare l'impianto acustico tridimensionale. La connettività wireless sfrutta sia la modalità WiFi che Bluetooth, in questo modo potete ascoltare i vostri brani preferiti direttamente dalle app streaming disponibili su smarpthone.

Pro: ottimo rapporto qualità-prezzo, supporto di Dolby Atmos per audio 3D e doppio subwoofer integrato.

Contro: alcuni utenti ritengono che l'app di controllo e la configurazione di Alexa siano poco intuitive.

Polk Audio Magnifi Mini

La più compatta

Estremamente compatta e accompagnata da un subwoofer esterno, la soundbar Polk Audio Magnifi Mini è la soluzione perfetta per chi cerca la combinazione tra funzionalità e qualità audio. In soli 15″ di design sono incorporati 5 speaker e una potenza di 150 W, i quali coadiuvati dai supporti Dolby Atmos e Dts sono in grado di garantire un audio 3D immersivo anche in stanze di medie dimensioni. Si collega facilmente al televisore con cavo ottico o HDMI, ma può anche riprodurre la musica connettendosi allo smartphone grazie a AirPlay 2, Google Chromecast e Spotify Connect, oppure ad altri dispositivi tramite Bluetooth. Il subwoofer esterno assicura bassi potenti e si connette automaticamente alla soundbar in modalità Wireless.

Pro: dimensioni estremamente ridotte, subwoofer esterno incluso, supporto di Dolby Atmos e Dts.

Contro: il subwoofer può risultare poco incisivo nell'intensificazione delle basse frequenze.

Panasonic SC-HTB01

La migliore per giocare al PC

Consigliata ai videogiocatori che vogliono immergersi nelle proprie sessioni di gaming, la soundbar Panasonic SC-HTB01 offre modalità audio specifiche per varie tipologie di gioco. Se amate i giochi di ruolo potete percepire tutte le sfumature del vostro mondo in modalità RPG, mentre se la vostra passione sono gli sparatutto vi basta entrare in modalità FPS (First-Person Shooter) per cogliere i passi dei vostri avversari. La modalità Voice, infine, vi consente di ascoltare i dialoghi delle vostre storie preferite con estrema nitidezza. Tutto ciò è sorretto da un audio 3D con supporto delle tecnologia Dolby Atmos e Dts. Questa piccola soundbar, dalle dimensioni perfette per una scrivania, si collega al monitor del PC e al TV tramite cavo HDMI e ad altri dispositivi via Wireless con Bluetooth, ma non mancano le porte d'ingresso ottica e USB.

Pro: subwoofer integrato, audio 3D con Dolby Atmos e Dts, modalità audio specifiche per il gaming.

Contro: La potenza di 80W non è eccezionale, ma sufficiente per piccole stanze.

Teufel CINEBAR Ultima

La migliore con subwoofer integrato

Caratterizzata da una potenza di 380W, la soundbar Teufel Cinebra Ultra è un modello all in one tra i più potenti in commercio. Conta 6 driver ad altre prestazioni che assicurano una resa audio senza disturbi per musica, gaming e dialoghi in TV, in più si avvale di un ottimo audio 3D grazie al supporto di Dolby Atmos e Dts. Il subwoofer integrato sfrutta 300W della potenza complessiva per intensificare i suoni a bassa frequenza. Il design non è certo dei più compatti, ma offre componenti di prima qualità e un display di controllo gestibile a distanza con il telecomando in dotazione. Inoltre, presenta una porta HDMI-C per il funzionamento con il telecomando del TV, una porta HDMI arc e tecnologia Bluetooth per ascoltare la musica in streaming.

Pro: grande potenza, subwoofer integrato, supporto di Dolby Atmos e Dts.

Contro: le dimensioni possono risultare ingombranti.

Bose Smart Ultra Soundbar

La migliore per ascoltare dialoghi nitidi

Consigliata a chi vuole ottimizzare i dialoghi di film e serie TV, la soundbar Smart Ultra di Bose offre la specifica Dialogue Mode per bilanciare i suoni e i rumori, in modo da restituire in maniera pulita le voci dei personaggi. Grazie alla particolare tecnologia TrueSpace Bose basata su AI, il diffusore separa l'audio per distribuirlo equamente in tutta la stanza, creando un effetto surround molto efficace con l'aiuto del supporto Dolby Atmos. La configurazione è molto semplice e prevede la connessione tramite cavo ottico o HDMI earc, ma per un ascolto condiviso della musica dispone di connettività Wireless via Bluetooth o Wi-Fi con le opzioni avanzate AirPlay 2, Spotify Connect e Chromecast.

Pro: la soundbar offre dialoghi cristallini con Dialogue Mode, buon effetto surround e controllo vocale.

Contro: alcuni utenti lamentano l'assenza di tasti di spegnimento sulla soundbar e delle modalità night e standby.

Yamaha TRUE X BAR 40A

Per chi cerca la qualità di Yamaha

Consigliata a chi ama ascoltare musica in streaming ad alto volume, la soundbar Yamaha True X Bar 40A offre un design sottile ed elegante, senza perdere di vista le funzionalità pratiche. La sua connessione Wireless assicura una solida stabilità fino a 10 metri, utilizzando sia il Bluetooth che il WiFi per sfruttare la comunicazione avanzata di Spotify Connect, ma può collegarsi al TV anche con cavo ottico o HDMI eacr. La soundbar dispone di una potenza di 180W e di un subwoofer integrato, il quale combinato col supporto Dolby Atmos produce un audio avvolgente ricco di bassi profondi. Se volete differenziare il vostro ascolto potete ricorrere alle specifiche modalità audio Standard, Movie, Stereo e Game, enfatizzando tutte le sfumature dei vostri contenuti multimediali. Il controllo vocale con Amazon Alexa vi consente di regolare volume e riproduzione comodamente dal divano, senza ricorrere al telecomando.

Pro: connessione Bluetooth e Wifi molto stabile, lunga durata della batteria, qualità audio ottima soprattutto per musica in streaming.

Contro: l'effetto surround può risultare debole, per cui si consiglia di affiancarlo con altri accessori della stessa line. Manca una porta USB per la riproduzione MP3.

LG S90TR

La migliore di LG

Una soundbar intelligente che adatta la potenza del suono alle dimensioni della stanza. Il modello LG S90TR vanta tre altoparlanti orientati in verticale e due frontali, per una potenza complessiva di 670W. I supporti Dolby Atmos e Dts assicurano un audio tridimensionale di livello cinematografico con un suono omnidirezionale. Questa soundbar non sostituisce gli speaker del TV LG, ma li affianca per creare una combinazione sonora alimentata dalla tecnologia Wow Orchestra. L'equalizzazione può essere gestita direttamente dal TV tramite Wow Interface. Il sistema audio completo comprende la soundbar, altoparlanti posteriori wireless e un subwoofer esterno. Grazie al supporto delle tecnologie VVR e ALLM, potete collegare la vostra console di gioco direttamente alla soundbar e godervi un'esperienza di gaming straordinaria con un input lag minimo.

Pro: un modello smart che offre un ottimo effetto surround e un audio che si adatta alle dimensioni della stanza.

Contro: alcuni utenti ritengono che la calibrazione automatica possa essere imprecisa, ma questo aspetto può essere facilmente risolto personalizzando il suono.

Samsung HW-Q990D

La migliore di Samsung

Un sistema audio da 11 canali anteriori, compresi gli altoparlanti esterni, 4 direzionati verso l'alto e un subwoofer esterno. La configurazione della soundbar Samsung HW-Q990D prepara un audio spaziale estremamente realistico e vibrante, grazie anche alle funzionalità smart che consentono di adattare il suono alla scena e di amplificare le voci dei dialoghi. La modalità Private Rear Sound vi consente di attivare soltanto gli speaker esterni nei momenti della giornata in cui bisogna ridurre i rumori al minimo, affinché possiate godervi un audio immersivo senza disturbare gli altri. Grazie alla funzionalità Tap Sound potete riprodurre i vostri brani preferiti dalle piattaforme streaming semplicemente avvicinando lo smartphone alla soundbar, mentre la connettività WiFi e la compatibilità con gli assistenti Alexa e Google Assistant favoriscono il controllo vocale di tutti i dispositivi connessi.

Pro: audio coinvolgente con Dolby Atmos e funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente il suono in base alla scena.

Contro: secondo alcuni utenti, l'app di controllo SmarThings risulta poco intuitiva, ma si tratta di opinioni personali.

JBL Bar 500 MK2

Il modello di punta di JBL

JBL propone vari kit Home Theatre con soundbar accompagnate da un subwoofer esterni, ma il modello Bar 1000 MK2 si distingue per l'aggiunta di due altoparlanti rimovibili, che vi sonsentono di portare il suono in qualsiasi stanza. L'intera configurazione audio può sfruttare una potenza condivisa di 960W, abbastanza elevata da soddisfare l'esigenza acustica di saloni più grandi. La soundbar sfrutta una particolare tecnologia per regolare automaticamente il suono in base alle dimensioni della stanza, assicurando sempre un ottimo audio 3D con supporti Dolby Atmos e Dts:X. La tecnologia Pure Voice 2.0 ottimizza automaticamente le voci dei dialoghi, mentre la modalità notturna silenzia l'audio del dispositivo in modo da ottenere un audio personale che non disturba gli altri. Scaricando l'app JBL One per smartphone è possibile personalizzare il suono e controllare la riproduzione multimediale con Google Assistant o Siri.

Pro: potenza condivisa molto elevata, supporto Dolby Atmos e Dts:X, personalizzazione del suono con app.

Contro: la soundbar non supporta connessioni Wireless più moderne come AirPlay e Chromecast, unica modalità Stereo.

Sony BRAVIA Theatre Bar 9

La più potente di Sony

Alimentata da una notevole potenza di 500 W, la soundbar Theatre Bar 9 rappresenta un'eccellenza dell'audio non solo per TV Sony Bravia, ma per qualsiasi dispositivo abbiate. La tecnologia 360 Spatial Sound Mapping è in grado di creare l'effetto di speaker invisibili posizionati nella stanza, in modo che il suono possa raggiungervi da ogni direzione senza alcun ostacolo, assicurando sempre un audio cinematografico con supporto Dolby Atmos e Dts:X. Aprendo le impostazioni Voice Zoom 3 potete distinguere i dialoghi dal resto degli effetti sonoro, modificando il volume delle voci senza alterare le altre regolazioni audio. Questa opzione è perfetta per chi vuole godersi la telecronaca di una partita o film datati con tracce non equilibrate. L'installazione è molto rapida e richiede un semplice cavo HDMI eacr, ma se non avete fretta in pochi minuti potete scaricare l'app Bravia Connect per controllare la soundbar direttamente dallo smartphone. In modalità Wireless potete sfruttare il Bluetooth per la riproduzione musicale in streaming.

Pro: qualità audio di primo livello, effetto surround eccellente, modalità Voice Zoom 3 per dialoghi ed effetti sonori.

Contro: alcuni utenti segnalano che l'audio potrebbe non riprodurre un effetto 3D ottimale in stanze dal perimetro irregolare o con molti ostacoli.