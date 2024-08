Migliori notebook 2024: classifica e prezzi a confronto

video suggerito

La nostra top 4

La scelta di un nuovo notebook è importante, soprattutto in un'epoca in cui sta prendendo sempre più piede lo smart working. Sul mercato troviamo tantissimi modelli, caratterizzati da specifiche tecniche e prezzi differenti. Naturalmente, non possiamo stabilire il portatile migliore in assoluto, ma vi suggeriamo una gamma di dispositivi, convenienti e performanti, in grado di rispondere a determinate esigenze d’acquisto e destinazioni d’uso, adatti sia al lavoro che all'intrattenimento. Se, infatti, avete intenzione di comprare un portatile semplicemente per navigare su internet o guardare film e serie tv, potreste optare per un modello economico e funzionale. Qualora, al contrario, vi consideriate veri e propri appassionati di gaming o ne avrete bisogno per lavoro, vi converrà puntare su un computer dotato di una GPU di ultima generazione e una CPU ultra veloce.

Honor Magicbook X15

Il migliore sotto i 600 euro

Consigliato a chi cerca un notebook: leggero; con schermo confortevole; dal design elegante

CPU: Intel Core i3-10110U

Pro: la collaborazione multi-schermo permette di passare le immagini sullo schermo e i file dello smartphone sul portatile velocemente

Contro: non è un modello professionale, ma è perfetto per un utilizzo basico e per archiviare numerosi file e programmi

Se hai un budget limitato, quello che ti serve è un notebook di fascia media che sia non professionale, ma prestante; è il caso, ad esempio, dell'Honor Magicbook X15, un modello con sistema operativo Windows 10 Home. Ha 8 giga di RAM e una SSD da 256 GB. La ventola è provvista di lame ultra fini che ruotano ad alta intensità e permettono una migliore dissipazione del calore, rendendo più difficile il verificarsi di episodi di surriscaldamento. La batteria è prestante e permette di ottenere una ricarica molto rapida.

Altre soluzioni consigliate di notebook di fascia media:

Acer Aspire 3

Il più economico

Consigliato a chi cerca un notebook: di design; con ventola di ultima generazione; facile da utilizzare

CPU: Ryzen 5

Pro: grazie al WiFi 6 e all'HDMI 2.1, questo laptop è veloce nella risposta agli imput ricevuti

Contro: sebbene non sia un modello top di gamma, questo notebook garantisce ottime prestazioni

Ancora più economico è il notebook Acer Aspire 3, un modello di fascia bassa perfetto per chi ne deve fare un uso sporadico e non troppo impegnativo. Il display da 15,6 pollici è di media grandezza, ideale per fare ricerche e guardare film senza stancare gli occhi. Dotato di scheda grafica AMD Radeon, rimanda immagini e video brillanti, senza sfocature o opacizzazione del colore. Si ricarica velocemente ed è leggero e pratico da portare con sé per utilizzarlo ovunque, anche lontano da fonti di ricarica.

Altre soluzioni consigliate di notebook economici:

Apple MacBook Pro M3

Il più professionale

Consigliato a chi cerca un notebook: con scheda grafica di ultima generazione; con batteria a lunga durata; con Magic Keyboard retroilluminata inclusa

CPU: 11 core

Pro: questo notebook è indicato per chi deve fare numerosi lavori di grafica e di editing video, perché garantisce prestazioni elevate, velocità di esecuzione e massima resa

Contro: è un notebook di fascia alta, il cui prezzo è giustificato dalle prestazioni che garantisce ed è pensato per chi vuole fare un investimento che duri nel tempo

I professionisti in smart working hanno bisogno di un notebook con batteria durevole, veloce e in grado di garantire prestazioni audio e video elevate. Per questo, vi consigliamo l'Apple MacBook Pro M3, adatto soprattutto a chi deve fare editing di video e lavori di grafica. Il chip M3, la CPU 11 core e la GPU 18 core fanno di questo dispositivo un top di gamma. Valore aggiunto è certamente suo design minimal ed elegante. Nella confezione d'acquisto sono compresi anche mouse e Magic Keyboard retroilluminata.

Altre soluzioni consigliate di notebook professionali:

Lenovo IdeaPad 3

Il migliore per il gaming

Consigliato a chi cerca un notebook: con ampia memoria; leggero; potente

CPU: Intel Core i5

Pro: è ritenuto tra i migliori per il suo rapporto qualità/prezzo

Contro: nessuno ha sottolineato difetti, questo modello è adatto al suo scopo

Gli appassionati del gaming hanno bisogno di un notebook con batteria a lunga durata, risoluzione ottimale e ottime schede audio e video. In tal senso, vi segnaliamo il Lenovo IdeaPad 3, un modello di fascia media provvisto di processore Intel Core i5-1235U e 512 giga di SSD. Il sistema operativo Windows 11 di cui il pc è provvisto è intuitivo e permette di modificare le impostazioni e utilizzare il dispositivo in modo pratico e veloce. Questo modello è leggero ed ha una batteria a lunga durata.

Altre soluzioni consigliate di notebook per il gaming:

Come scegliere il miglior notebook

Come avrete immaginato, il miglior notebook in assoluto non esiste. E il motivo è molto semplice: ognuno ha le proprie esigenze. Fortunatamente, però, in commercio sono presenti talmente tanti computer portatili da riuscire a soddisfarle tutte. Dal punto di vista qualitativo, le grandi aziende tech si sono ormai bene allineate. Infatti, i processori di ultima generazione, Intel e AMD, sono in grado di offrire ottime prestazioni con buoni compromessi in termini di prezzo e consumo, mentre quasi tutti i computer portatili hanno più di 8 GB di RAM. Ma quali sono tutti i fattori da considerare quando si acquista un pc nuovo? Scopriamolo insieme nella guida seguente.

Formato del portatile

Il formato di un notebook è il fattore fondamentale da prendere in considerazione, poiché è proprio questo che ne determina il modello. Le diverse tipologie di portatile, infatti, dipendono non solo dalle dimensioni e dal peso, ma anche dalla categoria a cui appartengono. Vediamo quali sono le principali.

Notebook o Laptop: si tratta dei computer portatili per eccellenza, i più reperibili sul mercato. Non presentano caratteristiche specifiche e ne esistono di tantissime tipologie, da quelle più economiche alle più costose e performanti. Si differenziano anche per design. Alcuni, infatti, risultano più sottili e leggeri, altri, invece, più ingombranti.

Chromebook: leggeri e spesso più economici rispetto alla media, sono computer portatili con sistema operativo Chrome OS installato. Non possono essere considerati dispositivi ultra performanti, ma sono utili per operazioni veloci, poiché sfruttano la suite di servizi online offerta da Google, oltre a essere compatibili con alcune applicazioni per Android.

Ultrabook: rappresentano la versione più leggera e sottile dei portatili tradizionali. Presentano la classica chiusura a conchiglia, ma montano spesso CPU a basso voltaggio, progettati per ridurre i consumi energetici ed evitare dispersione di calore. Sono realizzati con materiali più sofisticati, come leghe di alluminio o di magnesio e, pertanto, presentano un costo più elevato rispetto ai normali notebook.

MacBook: sono i pc portatili di casa Apple. La nota azienda di Cupertino, infatti, produce notebook di ultima generazione, dotati di sistema operativo macOS e realizzati con i migliori materiali. Il costo di questi dispositivi, però, è molto elevato, a causa delle prestazioni professionali e della velocità straordinaria della CPU.

2-in-1: questa tipologia di notebook è composto da due moduli. Il principale comprende il display touch-screen, mentre quello secondario prevede una tastiera con eventuali porte USB. Le due unità, utilizzate insieme, compongono un vero e proprio notebook. Tuttavia, lo schermo assolve anche alla funzione di semplice tablet.

Convertibili: si tratta di dispositivi di ultima generazione, molto simili ai notebook tradizionali, ma dotati di un sistema di apertura a cerniera che consente di ruotare il display di 360°. In questo modo, il portatile si trasformerà in tablet, grazie alla presenza della funzione touch-screen.

Dimensioni del display

Quando si acquista un computer portatile, una della specifiche da tenere presente è senza dubbio la dimensione del display. Quest'ultimo, infatti, va dai 10 fino ai 18 pollici, e determina la portabilità e le prestazioni del notebook stesso.

I pc 2-in-1 o i Chromebook, ad esempio, sono spesso da 10 o 12 pollici e rappresentano la soluzione più compatta e leggera. I notebook tradizionali, invece, vanno dai 13 ai 15 pollici. Pertanto, costituiscono un giusto compromesso tra prestazioni elevate e facile trasportabilità. Al contrario, i dispositivi da 18 pollici sono considerati "desktop replacement". Essi, infatti, montano un hardware del tutto identico a quello dei computer fissi, possiedono GPU e CPU di ultima generazione e sono perfetti per il gaming.

La dimensione dello schermo, però, non ne determina la risoluzione, espressa in pixels. Gli schermi, infatti, si suddividono in: HD (1366×768 o 1280×720 pixels), Full HD (1920×1080 pixels) e Ultra HD 4K (3840×2160 pixels). Per avere un'esperienza di visione confortevole senza spendere troppo, è consigliabile optare per un display Full HD.

CPU

La CPU (Central Processing Unit) regola l'attività del computer ed è composta da unità dette "core". Un pc portatile di ultima generazione può montare fino a 8 o più core. La potenza di ogni unità del processore si misura in GHz, l'unità di misura della frequenza. Un portatile di fascia media dovrebbe prevedere una CPU da almeno 2 GHz o più per core. I principali produttori di processori sono Intel e AMD, due aziende leader nella costruzione di CPU con tecnologia x86. Nell'ultimo periodo, però, si sta affermando l'utilizzo di processori ARM, come il Qualcomm Snapdragon o l'Apple Serie M. Questi ultimi assicurano prestazioni più elevate per Watt/ora. Di contro, però, funzionano solo con applicazioni compatibili con ARM. Naturalmente, la tipologia di processore installato modifica non solo la velocità di risposta del dispositivo, ma anche il prezzo. A seguire, troverete un breve elenco dei principali processori presenti sul mercato.

Intel core i3/i5 e AMD serie A: si tratta dei processori più semplici da reperire in commercio. Assicurano ottime prestazioni a un prezzo contenuto. Infatti, i dispositivi che montano questo tipo di CPU sono funzionali e abbastanza veloci. I pc portatili con processore i3 sono i più economici, mentre quelli con i5 garantiscono performance migliorate a un prezzo di poco più elevato.

Intel core i7 e AMD Ryzen: costituiscono i top di gamma rispettivamente di Intel e AMD. Il primo processore è particolarmente amato dai gamer. Il secondo assicura prestazioni simili, ma presenta un prezzo di poco inferiore.

Intel Celeron/Pentium e AMD Serie E: si tratta di processori montati su computer entry level. Pertanto, non assicurano velocità ed efficienza ottimali.

Intel Atom o AMD Micro: si caratterizzano per il basso consumo di energia elettrica, sono economici e vengono montati sui tablet, sui modelli 2-in-1 o sui convertibili.

Intel Core m: costituiscono il compromesso ideale tra i processori sui convertibili e quelli montati sui pc tradizionali. In termini di consumo e prestazioni, infatti, si posizionano a metà strada tra gli Atom e i Core.

Qualcomm Snapdragon: si tratta dei processori Windows con architettura ARM sempre attivi, detti anche always-on o always-connected. Sono considerati tra le CPU più avanzate dell'ecosistema Android. Assicurano performance elevate e ottima velocità di risposta.

Apple Serie M: ultra veloci e potenti, sono i processori della celebre azienda di Cupertino, che sceglie di puntare sull'architettura ARM. Infatti, tutti i notebook Apple – sia i MacBook Pro che i MacBook Air – montano questa tipologia di CPU.

Processore grafico o GPU

Questa specifica tecnica assume particolare importanza per i gamer o i professionisti dell'editing di video e foto. Nella maggior parte dei pc portatili, il processore grafico (GPU) è integrato nella CPU. Tuttavia, esso può essere anche esterno. È proprio in quest'ultimo caso che la resa grafica e la risoluzione risultano migliorati. I computer portatili con GPU esterna sono caratterizzati da processori ultra veloci, come gli Intel Core i7, e hanno un costo molto elevato.

Memoria RAM

La RAM è la memoria di sistema, la capacità di archiviazione e di gestione delle applicazioni installate sul pc. Oggi, la maggior parte dei notebook di fascia media non monta RAM inferiori a 8 GB, ideali per eseguire operazioni di base senza alcun rallentamento. Naturalmente, i pc da gaming necessitano di una RAM più ampia, a cui dovrà corrispondere un processore altrettanto veloce e potente.

Capacità di archiviazione

La capacità di archiviazione determina la quantità di dati che può essere conservata su un pc. È anche detta "storage", e viene classificata in tre tipologie principali: Hard-disk, SSD e eMMC. Mentre gli Hard-disk (dischi meccanici o HDD) o le eMMC (memorie flash) sono le periferiche più economiche, le SSD (unità a stato solido) rappresentano la soluzione migliore in termini di prestazioni. Esse, infatti, sebbene siano vendute a un costo più alto, presentano una maggiore velocità di scrittura e lettura dei dati e una maggiore affidabilità, poiché non sono costituite da parti meccaniche soggette a rotture o danni.

Sistema operativo

Quando si acquista un notebook nuovo, uno degli aspetti più importanti da considerare è senza dubbio il sistema operativo. Quest'ultimo, infatti, si configura come il software di base, in grado di garantire il funzionamento delle risorse hardware e software della macchina. Ogni sistema operativo presenta caratteristiche, programmi e applicazioni specifici, non compatibili con gli OS (Operating system) concorrenti. I principali sistemi operativi sono:

Windows: è senza dubbio l'OS leader sul mercato. Propone tantissimi modelli di portatili, caratterizzati da diverse specifiche e fasce di prezzo. Sui notebook più recenti è possibile trovare installata sia l'ultima versione, Windows 11, che la precedente.

Apple MacOs: è il sistema operativo di casa Apple, assicura ottime prestazioni, ma non è così intuitivo per modalità di utilizzo. Naturalmente, è disponibile solo su MacBook.

Linux: è il sistema operativo preferito dagli informatici. Viene installato su computer potenti, utilizzati perlopiù da chi lavora nell'industria tech.

Chrome OS: si tratta del sistema operativo installato sui Chromebook e progettato da Google.

Android: il sistema operativo del robottino verde non è più solo appannaggio degli smartphone, ma viene installato anche sui tablet e sui pc convertibili.

Batteria

La potenza della batteria di un pc portatile si misura mAh (milliampere) e ne determina l'autonomia. I notebook di fascia media hanno una durata che oscilla dalle 2 fino alle 6 ore, a seconda del modello e del consumo energetico del dispositivo. Se siete sempre in viaggio e utilizzate spesso il pc durante i vostri spostamenti, vi consigliamo di scegliere un computer con una batteria potente e duratura.

Connettività

Un notebook funzionale e di buona qualità presenta una serie di porte e soluzioni di connessione: le classiche USB, utilizzate per le chiavette o per connettere altri dispositivi, la porta Ethernet, per la connessione via cavo e l'HDMI o il DisplayPort, utili a collegare un monitor esterno. Quando si parla di connettività, inoltre, si fa riferimento anche ai sistemi wireless, come il Wi-Fi 802.11 e il Bluetooth.

Altre componenti

Se siete in cerca di un pc portatile che risponda a determinate esigenze, potrebbero interessarvi le seguenti componenti:

tastiera: può avere tasti a isola, a membrana, meccanici (particolarmente adatti al gaming) o retroilluminati;

webcam: la fotocamera sul pc potrebbe essere molto utile a chi sa di dover effettuare numerose call per motivi di lavoro o personali;

card reader: è ideale per leggere e scrivere su schede SD.

Quali sono le migliori marche di notebook?

Quando si decide di acquistare un notebook, uno dei fattori da tenere ben presente è sicuramente l'azienda produttrice. I brand che occupano il mercato dei computer sono numerosi, ma pochi sono quelli più conosciuti e affidabili in termini di qualità dei materiali ed efficienza nelle prestazioni. Scopriamo insieme i principali marchi di notebook e pc portatili.

HP : leader mondiale in ambito tech, HP si propone di diffondere l'innovazione e di rendere la tecnologia accessibile a tutti. Progetta computer e dispositivi adatti a qualsiasi esigenza e budget, senza rinunciare mai alla qualità dei materiali e alla ricerca della soluzione più efficiente e funzionale.

: leader mondiale in ambito tech, HP si propone di diffondere l'innovazione e di rendere la tecnologia accessibile a tutti. Progetta computer e dispositivi adatti a qualsiasi esigenza e budget, senza rinunciare mai alla qualità dei materiali e alla ricerca della soluzione più efficiente e funzionale. Apple : la nota azienda di Cupertino non ha bisogno di presentazioni. Si afferma sul mercato grazie alla qualità dei materiali e alle tecnologie utilizzate, sempre all'avanguardia. I MacBook, così come tutti i dispositivi Apple, si classificano tra i prodotti di fascia alta, poiché presentano costo e performance elevati.

: la nota azienda di Cupertino non ha bisogno di presentazioni. Si afferma sul mercato grazie alla qualità dei materiali e alle tecnologie utilizzate, sempre all'avanguardia. I MacBook, così come tutti i dispositivi Apple, si classificano tra i prodotti di fascia alta, poiché presentano costo e performance elevati. Asus : si tratta di un'azienda taiwanese, che produce schede madri e altre componenti elettroniche, oltre a smartphone, pc e altri device. I dispositivi Asus presentano caratteristiche e prezzi differenti, in grado di accontentare anche i più esperti informatici.

: si tratta di un'azienda taiwanese, che produce schede madri e altre componenti elettroniche, oltre a smartphone, pc e altri device. I dispositivi Asus presentano caratteristiche e prezzi differenti, in grado di accontentare anche i più esperti informatici. Acer : come Asus, stiamo parlando di un'azienda con sede a Taiwan. Questo noto brand è diventato il secondo produttore al mondo di pc, grazie ai prezzi estremamente convenienti dei suoi dispositivi. Benché realizzi device dal design semplice e poco raffinato, offre un'ampia gamma di articoli efficienti ed economici al tempo stesso.

: come Asus, stiamo parlando di un'azienda con sede a Taiwan. Questo noto brand è diventato il secondo produttore al mondo di pc, grazie ai prezzi estremamente convenienti dei suoi dispositivi. Benché realizzi device dal design semplice e poco raffinato, offre un'ampia gamma di articoli efficienti ed economici al tempo stesso. Lenovo : si tratta di un'azienda cinese con sede a Pechino e negli U.S., attiva da molti anni nel settore tech. Progetta e produce tantissimi dispositivi, oltre a software, componenti elettroniche e televisori. Propone, inoltre, diversi modelli di notebook, adatti a tutte le esigenze e le tasche.

: si tratta di un'azienda cinese con sede a Pechino e negli U.S., attiva da molti anni nel settore tech. Progetta e produce tantissimi dispositivi, oltre a software, componenti elettroniche e televisori. Propone, inoltre, diversi modelli di notebook, adatti a tutte le esigenze e le tasche. MSI: un'azienda taiwanese, da anni sul mercato, propone soluzioni tecnologiche di ogni tipo ed è specializzata nella produzione di componenti hardware, PC e articoli legati al gaming. Inoltre, realizza anche chipset di schede grafiche sia per AMD che per nVidia.

Quanto bisogna spendere per un buon notebook?

Il costo di un pc portatile non è fisso, ma varia in relazione a tutti quei fattori che abbiamo elencato nella nostra guida all'acquisto. Acquistare un notebook, però, non significa per forza andare incontro a una spesa consistente. Sul mercato, infatti, sono disponibili tantissimi modelli, anche al di sotto dei 300€, in grado di garantire comunque buone prestazioni. I dispositivi di fascia medio-alta vengono venduti a un prezzo che oscilla tra i 600€ fino ai 1.000€. Diverso è il discorso per i computer da gaming. In quest'ultimo caso, infatti, la cifra da spendere diventa ingente, e si aggira tra i 1.000€ e i 3.000€.

