Migliori ripetitori Wi-Fi: la classifica di marzo 2024 con i modelli più potenti e per tutte le tasche Guida all'acquisto di marzo 2024 dei migliori ripetitori Wi-Fi da interni ed esterni con modelli Dual Band, Mesh e suddivisi per potenza, funzioni e prezzo.

La nostra top 6

I ripetitori Wi-Fi, conosciuti anche coi nomi di range extender o repeater, sono dispositivi in grado di amplificare il segnale della rete wireless del proprio modem, permettendo così che la connessione ad internet sia stabile e veloce in ogni stanza della casa, di un ufficio, o anche di ambienti esterni come un giardino o una terrazza.

Ma come funzionano i ripetitori Wi-Fi? Questi piccoli dispositivi si agganciano alla rete wireless di casa e, una volta distribuiti negli spazi più opportuni, amplificano il segnale cercando di mantenere elevata la velocità della rete in base ai Mbps (Megabit per secondo) che sono in grado di mantenere in base alle classi di Wi-Fi che i singoli ripetitori supportano. Una volta installati, ci si connette ai punti di accesso che i ripetitori creano (ne possono essere molteplici se si usano più ripetitori, o uno solo se si adopera un sistema Mesh, che è la soluzione più costosa ma anche la più efficace) e si è liberi di navigare in Internet in ogni spazio della casa.

A ciò si sommano specifiche funzioni di cui i ripetitori Wi-Fi possono disporre, come l'Access Point e la funzione Bridge, utili in caso di installazione in ambienti in cui si ha una connessione solo tramite Ethernet (quindi, via cavo).

I ripetitori Wi-Fi si presentano come oggetti piccoli e dal design spesse volte molto semplice per abbinarsi ad ogni angolo della casa, e alcuni di essi possono essere collegati direttamente in corrente senza passare per lunghi cavi e senza dover occupare ripiani e mensole. I prezzi, inoltre, possono variare in base alle velocità massime che questi dispositivi sono in grado di raggiungere o alle funzioni di cui dispongono, ma generalmente i ripetitori Wi-Fi hanno prezzi di partenza che si aggirano attorno ai venti euro, per arrivare a costare anche centocinquanta o duecento euro (o più, per prodotti adatti principalmente ad ambienti lavorativi) per i bundle di ripetitori Mesh.

Quello dei ripetitori Wi-Fi, dunque, è un mercato ricco di alternative e possibilità, che ha visto negli anni aziende come TP-Link, AVM e Tenda riuscire ad imporsi come migliori marche produttrici di ripetitori Wi-Fi per l'elevata qualità generale dei loro prodotti, con anche un forte apprezzamento del pubblico.

È pur vero, però, che indirizzarsi sulle marche migliori per dispositivi del genere – con le numerose caratteristiche che si portano dietro – può non essere l'unica strada per scegliere al meglio il ripetitore Wi-Fi perfetto per sé, ed ecco perché vi proponiamo la classifica dei migliori ripetitori Wi-Fi acquistabili nel 2024, con anche una comoda guida all'acquisto tramite cui tenere traccia delle informazioni essenziali circa questi prodotti e i diversi fattori che li caratterizzano.

TP-Link TL-WA850RE

Il miglior ripetitore Wi-Fi economico

Consigliato a chi cerca un ripetitore Wi-Fi: economico; perfetto per navigare in rete o per streaming video e audio; dalla facile installazione.

Pro: le dimensioni del prodotto, unite alla possibilità di collegarlo direttamente alla corrente, rendono questo ripetitore Wi-Fi particolarmente comodo da installare e posizionare in casa.

Contro: la velocità di trasmissione non è particolarmente elevata, per quanto i 300 Mbps garantiti si rivelino un buon risultato per la navigazione veloce in internet da mobile e PC, nonché per lo streaming di contenuti video.

Velocità: fino a 300 Mbps.

TP-Link TL-WA850RE apre la classifica dei migliori ripetitori Wi-Fi col suo ottimo prezzo e prestazioni in linea con la fascia entry level di questa categoria di prodotti: lo caratterizzano infatti una compatibilità con app proprietaria completa e funzionale, una facile installazione e connessione ad ogni tipo di router, e una velocità a banda singola di trasmissione di 300 Mbps, non particolarmente brillante ma adatta a contesti in cui internet viene utilizzato per operazioni semplici, come navigare sul web o vedere contenuti in streaming.

Le dimensioni sono ottime, così come si rivela piuttosto efficace la scelta di inserire un led circolare che indichi che il dispositivo sta funzionando a dovere. Chiude il tutto l'attacco diretto per le prese di corrente, che rende fattibile l'installazione a muro di questo ripetitore Wi-Fi.

TP-Link Mercusys ME30

Il miglior ripetitore Wi-Fi per rapporto qualità-prezzo

Consigliato a chi cerca un ripetitore Wi-Fi: Dual Band; dalla facile installazione; con porta Ethernet; con indicatore LED.

Pro: la velocità di trasmissione di questo ripetitore Wi-Fi consente di svolgere agilmente qualsiasi tipo di operazione online, dallo streaming video al gaming online, passando per il download di file in tempi ridotti e una navigazione veloce in generale. Ottima la compatibilità col Mesh Networking.

Contro: l'installazione è molto semplice, ma potrebbe richiedere più di un tentativo per la sincronizzazione col proprio router. Se invece si utilizza la comoda app proprietaria, tutto si fa ancor più semplice.

Velocità: fino a 1200 Mbps.

Con TP-Link Mercusys ME30 saliamo il gradino delle prestazioni e andiamo a trattare un ripetitore Wi-Fi Dual Band ad alta velocità di trasmissione (1200 Mbps) e con compatibilità con Mesh Networking.

Il dispositivo dispone di porta Ethernet 10100 Mbps per un collegamento diretto al router di casa, e col led a disposizione è in grado di indicare la corretta distanza dal modem per un posizionamento funzionale del prodotto. Ottima, infine, la compatibilità con app proprietaria, utile per l'installazione del dispositivo e per la gestione di tutte le info che lo riguardano.

Con il costo contenuto che lo contraddistingue, questo ripetitore Wi-Fi della TP-Link si rivela la soluzione più apprezzata sul mercato per rapporto qualità-prezzo.

Tenda A23

Il miglior ripetitore Wi-Fi da interni

Consigliato a chi cerca un ripetitore Wi-Fi: Dual Band; ad alta velocità; dalla facile installazione.

Pro: la compatibilità con Wi-Fi 6 e la tecnologia Dual Band lo rendono un'ottima soluzione per tutte le esigenze.

Contro: sebbene il prodotto non spicchi per design, i colori neutri, le forme sobrie e la grande facilità d'installazione lo rendono un ripetitore Wi-Fi particolarmente indicato per gli interni.

Velocità: fino a 1200 Mbps.

Il Tenda A23 è un ripetitore Wi-Fi economico con supporto al Wi-Fi 6 e tecnologia Dual Band per un'ottima diffusione del segnale. Le velocità massime di trasmissione sono di circa 300 Mbps per la connessione a 2.4 GHz e circa 1200 Mbps per la connessione a 5 GHz. Se combinate, si arriva attorno ai 1500 Mbps, grazie alle ottime antenne di cui è dotato.

Nonostante, dunque, il prezzo piuttosto contenuto, le prestazioni si rivelano ottime in pressoché ogni circostanza, a prescindere dalla quantità di banda di cui si ha bisogno per tenere connessi tutti i dispositivi casalinghi. A ciò contribuisce anche un design pensato per una comodità d'installazione e di piazzamento di massimo livello, il ché rende questo ripetitore Wi-Fi la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo potente e subito utilizzabile, specialmente negli ambienti interni.

Efficace, infine, l'app proprietaria di Tenda per la configurazione del ripetitore, oltre che per la gestione di tutte le informazioni legate al dispositivo e il monitoraggio costante della qualità di trasmissione del segnale.

TP-Link EAP110

Il miglior ripetitore Wi-Fi da esterni

Consigliato a chi cerca un ripetitore Wi-Fi: impermeabile; con doppia antenna; con copertura wireless fino a 200 metri in ambienti esterni.

Pro: l'impermeabilità del dispositivo lo rende perfetto per terrazze, balconi o giardini, senza che ci si debba preoccupare del maltempo o di intemperie varie.

Contro: la velocità non è particolarmente elevata, ma compensa l'estensione di rete fino a 200 m, che garantisce un accesso a Internet comodo e veloce anche in tutti gli spazi esterni di una casa o di un piccolo ufficio

Velocità: fino a 300 Mbps (5 GHz).

TP-Link EAP110 è un ripetitore Wi-Fi da esterni tra i più congegnali della categoria, poiché unisce fattori come un prezzo abbordabile a prestazioni di buona levatura. Abbiamo difatti un prodotto che garantisce un'estensione di rete pari a circa 200 m di copertura, con un una velocità di trasmissione di 300 Mbps, non elevatissima ma più che adatta al lavoro che ha da svolgere.

A sommarsi alle varie caratteristiche, vi è anche la certificazione IP65 contro acqua e polvere, che rende il dispositivo impermeabile. L'installazione è rapida e comoda: il ripetitore Wi-Fi può essere applicato al muro, e ha un adattatore esterno per la presa in corrente. Il corpo sottile e il design sobrio ed elegante, infine, contribuiscono a rendere il dispositivo quanto meno ingombrante e appariscente possibile, facendolo risultare una piacevole aggiunta all'arredo per esterni di cui si dispone.

AVM FRITZ! 1200 AX

Il miglior ripetitore Wi-Fi sotto i 100 euro

Consigliato a chi cerca un ripetitore Wi-Fi: Dual Band; Mesh; compatibile con Wi-Fi 6; con massima compatibilità con tutti i router wireless.

Pro: non soltanto dispone di tecnologia Dual Band e compatibilità con il Mesh Networking, ma funziona anche come Access Point, utile per trasformare una rete cablata e renderla wireless.

Contro: la velocità in 2.4 GHz non è tra le più elevate della categoria, ma il buon prezzo di questo ripetitore Wi-Fi rende più che accettabile un compromesso che, di base, non comporta in ogni caso problemi o limitazioni di sorta.

Velocità: fino a 2.400 Mbps (5 GHz); fino a 600 Mbps (2.4 GHz).

AVM FRITZ! 1200 AX è un dispositivo Dual Band assai interessante per l'ottimo rapporto tra un prezzo competitivo e la tecnologia che lo caratterizza, con compatibilità al Wi-Fi 6, al Mesh Networking e all'alta velocità sia in 5 GHz (circa 2.400 Mbps) che a 2.4 GHz (600 Mbps).

Con la porta LAN incorporata è possibile creare un ponte LAN per estendere la copertura Wi-Fi alla massima efficienza, o anche semplicemente per collegare alla rete dispositivi sprovvisti di moduli Wi-Fi.

Per quanto concerne l'installazione, la connessione con il router è praticamente immediata sia che si utilizzi l'app di FRITZ! che si proceda tramite il comodo tasto presente sul dispositivo per l'associazione. La spina sul lato posteriore del ripetitore, infine, rende possibile l'attacco diretto in corrente per una comoda installazione a muro.

TP-Link Deco M4

Il miglior bundle di ripetitori Wi-Fi

Consigliato a chi cerca un ripetitore Wi-Fi: Dual Band; Mesh; ad alta velocità; con settaggi avanzati di Parental Control e comandi vocali; con compatibilità in app proprietaria; con tecnologia QoS.

Pro: l'ottimo prezzo rende questo bundle di ripetitori Wi-Fi la soluzione perfetta per chi ha un'ampia metratura da coprire con un segnale Wi-Fi ad alta velocità di trasmissione, grazie all'ottima tecnologia Mesh.

Contro: le "torri" presenti in questo bundle potrebbero apparentemente risultare difficili da collocare, ma le buone dimensioni e il design discreto promettono un'installazione facile e senza che venga occupato troppo spazio.

Velocità: fino a 1200 Mbps.

TP-Link Deco M4 è un bundle di tre torri per la creazione di un sistema Mesh in casa e/o ufficio, con elevati risultati sia in termini di velocità, con un massimo di 1167 Mbps, che di copertura, per un'estensione di 370 m2. I tre ripetitori hanno tecnologia Dual Band e dispongono di funzioni aggiuntive all'avanguardia, come l'Access Point, il Parental Control, Router, Bridge (grazie alle sue due porte Ethernet) e la tecnologia QoS, che permette alle torri di capire automaticamente quali dispositivi connessi devono avere la priorità, così da non perdere mai stabilità del segnale e velocità di rete.

Il bundle di TP-Link, inoltre, è compatibile con comandi vocali tramite Alexa ed è configurabile tramite l'app proprietaria Deco. Ottima, poi, è la possibilità di estendere ulteriormente la copertura attraverso l'acquisto di altre, singole torri da aggiungere comodamente al sistema Mesh già configurato.

Chiudono il discorso circa il TP-Link Deco M4 un ottimo prezzo, un design elegante e delle prestazioni al top.

Come funziona un ripetitore Wi-Fi

I ripetitori Wi-Fi hanno un funzionamento davvero basilare: una volta collegati alla rete Wi-Fi principale di casa e/o ufficio, vanno semplicemente collocati in uno spazio dove il segnale di rete sia sì ancora stabile, ma sufficientemente lontano da garantire la copertura di tutt'altra zona rispetto a quella già battuta dal modem Wi-Fi.

Una volta fatto ciò, il ripetitore Wi-Fi potrà agire in più modi: divenendo un punto d'accesso indipendente, con l'obbligatorio passaggio di copertura dei propri device dal modem al ripetitore in base alle diverse zone della casa, o risultando un extender unico, con un singolo punto di accesso anche se i ripetitori sono molteplici, come nel caso dei sistemi Mesh, che sono oltretutto particolarmente veloci.

Non solo, i ripetitori Wi-Fi possono godere anche di funzioni aggiuntive, come quella rinominata Access Point che, tramite la porta Ethernet in dotazione, permette di creare un punto di accesso al Wi-Fi anche nei contesti in cui questo non era precedentemente presente, fungendo così alla stregua di un modem. Sempre tramite la porta Ethernet, inoltre, il ripetitore Wi-Fi può fungere da bridge, andando a collegare due dispositivi distanti tra loro che normalmente, però, non potrebbero essere collegati tramite rete wireless e necessitano di un collegamento tramite cavo.

Come scegliere un buon ripetitore Wi-Fi

Come la nostra classifica dimostra, i ripetitori Wi-Fi possono differire per molteplici caratteristiche, posizionandosi sul mercato con prezzi assai vari e con tecnologie che l'utente comune potrebbe non riconoscere subito, avendo dunque difficoltà a riconoscere ciò che davvero potrebbe essergli necessario. Ecco perché abbiamo pensato di proporvi una guida all'acquisto per fissare al meglio tutti gli aspetti fondamentali nella scelta di un Wi-Fi extender che risulti perfetto per tutte le proprie necessità.

Forma e dimensioni

I ripetitori Wi-Fi possono avere forme e dimensioni differenti, con design che possono talvolta richiamare quelli dei router Wi-Fi. Le dimensioni sono solitamente compatte, con poche eccezioni in tal senso: per necessità stessa, questi dispositivi devono occupare il minor spazio possibile ed essere adatti ad abitare qualunque angolo della casa. Ciò detto, un grande punto a favore che può caratterizzare questo genere di dispositivi è la presenza – solitamente sul lato posteriore – di spinotti per la corrente, che permettono l'installazione a muro dei ripetitori.

Questa infatti è la soluzione più funzionale ed efficace per la costruzione di questi prodotti, poiché va incontro a qualunque esigenza di spazio.

Ciò detto, i ripetitori Wi-Fi sanno essere anche oggetti eleganti e sobri, come nel caso delle cosiddette torri, dai colori neutri e dalle linee morbide, per integrarsi al meglio in qualsiasi ambiente della casa.

Bande di frequenza

Non è inusuale leggere di ripetitori Wi-Fi Dual Band, ma cosa vuol dire? Molto semplicemente, che i dispositivi che hanno questa dicitura supportano sia la banda a 2.4 GHz, dalla diffusione più ampia di segnale ed un'ottima stabilità ma con una velocità di trasmissione inferiore, che la banda a 5 GHz, velocissima per quanto ancora non particolarmente stabile e, soprattutto, attualmente non supportata da tutti i dispositivi.

Il supporto al Dual Band, dunque, è un vantaggio di non poco conto, perché è in grado di offrire una doppia alternativa per quei dispositivi che supportano entrambe le bande di frequenza e che, così, possono ottenere il meglio in termini di velocità e stabilità, adattandosi in base alle diverse circostanze di utilizzo.

Classi di Wi-Fi supportate

Le classi di Wi-Fi di un ripetitore o di un modem/router non indicano altro che gli standard di velocità di trasmissione del segnale che i dispositivi sono in grado di raggiungere. I dispositivi più moderni dispongono del cosiddetto Wi-Fi 6, dalla velocità massima di circa 10.000 Mbps (Megabit per secondo), ovvero il più alto standard contemporaneo in termini di rapidità delle reti wireless.

Ogni ripetitore Wi-Fi, dunque, si colloca in una determinata fascia di classi Wi-Fi supportate, con dei tetti massimi di Mbps che sono in grado di diffondere (opportunamente indicati dai vari produttori). In generale, ciò che ci sentiamo di specificare è che lo standard attuale di questi dispositivi in termini tecnologici fa sì che, anche per le fasce di mercato più basse, i ripetitori Wi-Fi siano perfettamente in grado di restituire una quantità di Mbps più che sufficiente a svolgere tutte le operazioni più comuni che si fanno su Internet, comprensive di streaming video e navigazione web.

Compatibilità con il Mesh Networking

Il sistema Mesh, o Mesh Networking, è l'ultima evoluzione in ambito di connettività wireless, e rappresenta la soluzione ideale se si vuole garantire massima connettività in ambienti particolarmente vasti e districati in un considerevole numero di stanze e spazi.

Il Mesh funziona attraverso l'implemento nei suddetti spazi di più ripetitori distribuiti equamente, che si interfacceranno direttamente al ripetitore principale, connesso direttamente al modem Wi-Fi.

Il risultato che il sistema Mesh garantisce è caratterizzato, in primis, da una dispersione di segnale ridotta ai minimi di livelli, e dunque di un conseguente mantenimento delle elevate velocità che il modem è in grado di garantire. In più, il sistema Mesh genera un unico SSID, ovvero un'unica rete wireless a cui collegarsi, non necessitando quindi di agganciarsi manualmente da un ripetitore all'altro in base all'ambiente in cui ci si trova.

Installare un sistema Mesh può senz'altro essere più dispendioso economicamente rispetto all'acquisto di un singolo ripetitore Wi-Fi, ma i vantaggi in tal senso cambiano completamente la prospettiva di utilizzo di questi prodotti. Ciò detto, i prezzi di mercato si sono comunque assestati in modo tale da offrire soluzioni di Mesh Networking anche a costi decisamente abbordabili, con elevato rapporto qualità-prezzo.

Affidabilità delle migliori marche

Le caratteristiche dei ripetitori Wi-Fi possono portare facilmente a discorsi tecnici in cui il consumatore medio potrebbe preferire non entrare. In tal senso, un punto fermo sul tema lo danno le migliori marche di settore, come TP-Link, AVM e Tenda, che hanno saputo guadagnarsi la fiducia di tutte le categorie di consumatori con prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, a prescindere dalle fasce di costo e prestazioni entro cui questi vengono inseriti.

TP-Link è un'azienda cinese specializzata in apparecchiature di rete e telecomunicazioni, che ha conquistato il mercato con prodotti di ogni tipologia e fascia di prezzo, sempre con ottimi risultati e grande apprezzamento di pubblico sin dalla fine degli anni '90.

Diverso è il caso di AVM , azienda nata in Germania nella seconda metà degli anni '80 e che ha raggiunto la ribalta con l'avvento di Internet, divenendo una dei principali produttori in Europa di prodotti legati alla connettività. La loro linea di prodotti FRITZ! è tra le più apprezzate sul mercato non soltanto per i ripetitori Wi-Fi, ma anche per modem, router e dispositivi Smart Home.

Chiude il trittico Tenda, anch'essa cinese, fondata sul finire degli anni '90 e specializzata in soluzioni per il networking e la connettività, spingendo sulla facilità di installazione e di utilizzo per i propri prodotti, senza mai rinunciare alla qualità e alle prestazioni.

Quanto costa un buon ripetitore Wi-Fi

Se si volesse provare a definire un range di prezzi entro cui i ripetitori Wi-Fi vengono venduti, potremmo indicare anche solo approssimativamente una cifra che va dai 20 euro, con qualche eccezione al di sotto, fino a un massimo di 150 euro – anche qui, con qualche eccezione data da dispositivi ad-hoc per esigenze assai specifiche.

Come tutti i dispositivi elettronici, anche i ripetitori Wi-Fi sono soggetti a fasce di costo e di prestazioni, con i modelli della fascia bassa di mercato che oscillano tra i 15 e i 35-40 euro, i modelli della fascia media che prevedono un prezzo che va dai 50 ai 100, e la fascia premium che raggiunge tranquillamente i 150 euro, e che comprende tutti i prodotti ad altissime prestazioni o, in alternativa, i bundle di ripetitori per il Mesh Networking.

Al netto delle ovvie differenze prestazionali tra i prodotti di una fascia e dell'altra, che finiscono per incidere sul consumatore solo in virtù delle esigenze tecniche che ha, ciò che va considerato per l'acquisto di ripetitori Wi-Fi è anche la quantità di dispositivi di cui si ha bisogno, e dunque, di quanto si moltiplica la spesa. Questo perché, per quanto potente possa essere un singolo ripetitore, non è detto che possa coprire interamente tutti gli spazi che necessitano di connessione wireless, ed è per questa ragione che diviene necessario fare una spesa doppia, o addirittura tripla, in base agli ambienti di cui si dispone.

Questo, dunque, suggerisce agli utenti quanto sia oculato spendere qualche minuto in più nella valutazione dei propri spazi e delle specifiche tecniche dei prodotti adocchiati, ponderando se una spesa moltiplicata di un dato ripetitore Wi-Fi di fascia media, per esempio, sia ragionevole tanto quanto un acquisto di un singolo bundle Mesh o, ancora, se l'acquisto di un ripetitore Wi-Fi di fascia alta sia effettivamente necessario, quando due dispositivi di fascia economica potrebbero adempiere ugualmente al lavoro di cui abbiamo bisogno, senza intoppi o problemi di sorta.

