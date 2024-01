Migliori router Wi-Fi di Gennaio 2024: 10 modelli selezionati tra i più potenti e per tutte le esigenze Ecco la nostra top 10 dei migliori router e modem router Wi-Fi di gennaio 2024, selezionati in base alle loro caratteristiche tecniche e tra modelli potenti, portatili, per SIM card, compatibili con la fibra, con Wi-Fi 6, per la casa, sistemi Mesh e economici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 10:

I router WiFi sono dei dispositivi che permettono di collegare più devices alla rete internet domestica, che diviene sempre più centrale nella nostra vita quotidiana e nella nostra abitazione. Essendo dispositivi wireless, permettono la connessione senza l'utilizzo di cavi, e rendono molto facile il collegamento di moltissimi strumenti contemporaneamente.

Telefoni cellulari, PC fissi e portatili, tablet, smartwatch, televisori smart, assistenti vocali, elettrodomestici che funzionano tramite internet e accessori per la casa dotati di funzioni domotiche: tutti questi strumenti necessitano di una rete Internet per funzionare, e i router WiFi rendono possibile queste connessioni in modo veloce e stabile.

In commercio ne esistono di vari tipi, con diverse caratteristiche tecniche e funzioni offerte: router potenti, pensati per l'utilizzo in casa e compatibili con la fibra, router portatili per navigare in Internet fuori casa e per le SIM card, router specifici per il gaming online, router economici per i budget sotto i 100 euro, router con tecnologie di Wi-Fi avanzate, router con sistemi Mesh per estendere il segnale su grandi superfici e modem router, modelli ibridi. Se sei interessato solo ai router Wi-Fi portatili, consulta la nostra guida.

Per questo, quando ci si approccia all'acquisto, c'è bisogno di effettuare la scelta giusta, in base alle nostre necessità. Prima di procedere con la guida, però, bisogna fare chiarezza su una piccola differenza che getta tutti in confusione: quella tra router WiFi e modem fisso.

Differenza tra router WiFi e modem

Sia nei negozi fisici che nei negozi online, può capitare di vedere diversi tipi di prodotti con diversi tipi di nomi: modem, router WiFi e – sempre più spesso – modem router WiFi. Quali sono le sostanziali differenze tra questi tre dispositivi? Quale è meglio acquistare?

– Quando si parla di modem, si intende quel dispositivo che si connette alla rete Internet attraverso il cavo telefonico, ma che non riesce a distribuire la rete WiFi a più dispositivi, perché per farlo necessita del cavo Ethernet. Per poter distribuire la rete Internet a più dispositivi contemporaneamente hanno bisogno di un supporto.

– Quando, invece, si parla di router WiFi, si parla proprio del supporto ai modem per distribuire la rete Internet a più dispositivi in contemporanea e in modalità wireless. Questi dispositivi funzionano venendo collegati tramite cavo Ethernet ai modem e, una volta collegati, ripartendo la connessione generata dal modem a tutti i dispositivi elettronici presenti in un ambiente, che dovranno collegarsi a quella rete tramite password.

– Gli ultimi modelli, i modem router, sono dei modelli ibridi che combinano le funzioni di entrambi i modelli sopra riportati: tramite il cavo telefonico generano la linea WiFi ma, a differenza dei modem classici, non hanno bisogno di nessun supporto per distribuire tale linea ai dispositivi presenti in un determinato ambiente, perché lo fanno da soli. Sono modelli molto diffusi in commercio.

– Un discorso a parte, invece, sono i ripetitori wifi, dispositivi che si occupano semplicemente di amplificare il segnale WiFi emesso da un router, soprattutto nei casi di edifici e abitazioni molto grandi dove con il solo modem e router non si arriva a tutti gli angoli dell'abitazione.

Nella guida che segue riportiamo sia modelli router WiFi "puri" sia modelli ibridi di modem router. Tutti i modelli sono stati selezionati in base alla potenza, alle loro caratteristiche tecniche, al loro utilizzo (domestico, per gaming e in movimento fuori casa), e alle loro fasce di prezzo, partendo da fasce di prezzo molto alte e arrivando anche a fasce più economiche ed accessibili, sotto i 100 euro. In più, tutti i dispositivi che troverete sono stati selezionati tra le migliori marche in commercio, come TP-Link, Netgear e AVM.

1. Netgear Nighthawk AX8

Il più potente

Consigliato a chi cerca un router WiFi: di una marca produttrice top di gamma, con prestazioni di alto livello che garantiscono una navigazione in Internet fluida e senza intoppi.

Banda: Tripla

Connettività: Wi-Fi, Ethernet

Pro: gli utenti lodano la facilità con cui si installa il router WiFi, e l'intuitività dell'applicazione con cui è possibile gestire tutte le funzioni e anche il settaggio del router stesso.

Contro: gli utenti non hanno lati negativi da riportare.

Se avete un budget alto e siete alla ricerca di un router WiFi top di gamma, Netgear Nighthawk AX8 è il modello che fa per voi. Ottimo per l'uso domestico e aziendale, il router permette lo streaming di più contenuti, anche diversi, simultaneamente, una volta collegato in cascata al modem Internet fisso. Tramite l'applicazione Nighthawk installazione e configurazione sono molto semplici, e avrete l'opportunità di personalizzare tutte le impostazioni del caso. Grazie alla tecnologia Netgear Armor dotata di BitDefender, il router offre protezione da virus, malware e una privacy dei dati di navigazione su un numero illimitato di dispositivi. Dotato di tutte le tecnologie più recenti, il router possiede anche 4 porte Ethernet per il collegamento manuale di più dispositivi in contemporanea.

Altre soluzioni di router WiFi potenti:

2. TP-Link Archer VX1810v

Dotato di WiFi 6

Consigliato a chi cerca un router WiFi: ottimo per l'utilizzo domestico di più dispositivi contemporaneamente, grazie alla velocità del WiFi.

Banda: Doppia

Connettività: Wi-Fi, USB, Ethernet

Pro: gli acquirenti hanno constatato che per le funzioni offerte dal router, il prezzo è molto più basso rispetto alla media.

Contro: gli acquirenti consigliano di leggere attentamente le istruzioni in modo da impostare bene le modalità di utilizzo del router, che può fungere sia da modem sia da router.

Con un prezzo competitivo, il TP-Link Archer VX1810v è un modem router WiFi dotato della velocità di nuova generazione da 1,8Gbps, che permette di effettuare download, streaming e giochi online senza lag e rallentamenti. Grazie alle tecnologie OFMDA, MU-MIMO e Beamforming, permette la connessione di più dispositivi contemporaneamente. Compatibile con diversi standard di connettività, dispone anche di una porta USB ed è compatibili con EasyMesh. L'installazione e l'utilizzo sono molto facili e intuitivi, con il supporto dell'applicazione Aginet. Permette anche la gestione delle varie opzioni da remoto.

Altre soluzioni di router WiFi dotati di WiFi 6:

3. Asus AXE7800

Il migliore per la casa

Consigliato a chi cerca un router WiFi: perfetto da utilizzare tra le mura domestiche, con tutti i migliori software di protezione dei dati.

Banda: Tripla

Connettività: Wi-Fi, Ethernet

Pro: gli acquirenti hanno tutti riscontrato come il router riesca a distribuire il segnale anche nella aree delle loro abitazioni più difficili da raggiungere.

Contro: il costo potrebbe risultare un po' elevato, ma le prestazioni offerte valgono i soldi spesi.

Se siete alla ricerca di un router per potenziare la vostra linea domestica, Asus AXE7800 potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro. Raggiungendo una velocità fino a 7800Mbps, il router permette una navigazione elevata e stabile. Grazie ad Asus Safe Browsing è possibile bloccare i contenuti indesiderati e pericolosi durante la navigazione in Internet, proteggendo i propri figli e filtrando contenuti espliciti. È possibile proteggere l'intera rete domestica con un abbonamento gratuito a vita ad AiProtection Pro e Asus Instant Guard, che offrono una VPN condivisibile con un clic, anche quando si è lontani da casa. Il Parental Control è stato migliorato, aggiungendo la possibilità di personalizzare le impostazioni. Il router è compatibile con l'AiMesh di Asus.

Altre soluzioni di router WiFi per la casa:

4. AVM Fritz!Box 7530

Il migliore per la fibra

Consigliato a chi cerca un router WiFi: compatibile con i vari tibi di fibra ottica, per un utilizzo domestico e aziendale, con una navigazione in Internet veloce e che copra ampie aree, potenziando il segnale.

Banda: Doppia

Connettività: Wi-Fi, USB, Ethernet

Pro: gli acquirenti apprezzano la forte personalizzazione della navigazione in Internet offerta dal router, con la creazione di profili con IP personali, reti per ospiti e funzioni che si possono programmare.

Contro: il dispositivo manca di un pulsante di accensione e spegnimento fisico, ma è controllabile attraverso il software in dotazione.

Se siete alla ricerca di un modem router WiFi che sia compatibile con la fibra ottica, la migliore opzione presente sul mercato è AVM Fritz!Box 7530: compatibile con fibre di vari operatori, permette una velocità di connessione e un'alta copertura. Offre la possibilità di collegare computer e console di gioco, stampanti, dispositivi di archiviazione di rete e server multimediali. Con le funzioni ECO e Green Mode il modem possiede anche una modalità di risparmio energetico avanzato, per un minor consumo.

Altre soluzioni di router WiFi compatibili con la fibra:

5. TP-Link TL-MR105

Il migliore per le SIM

Consigliato a chi cerca un router WiFi: che per funzionare non ha bisogno di una rete telefonica fissa, ma semplicemente di una SIM card da 3 o 4GB, che una volta inserita permette di navigare in Internet senza dover configurare il router.

Banda: Singola

Connettività: Wi-Fi

Pro: gli acquirenti apprezzano la funzione di WPS, che permette di connettere dei dispositivi al WiFi semplicemente con uno switch dietro al router, senza dover immettere ogni volta la password.

Contro: il router potrebbe bloccarsi a volte, ma il problema è facilmente risolvibile scaricando le versioni più recenti del firmware.

Se non possedete una rete telefonica fissa e volete un modem router WiFi che sia veloce da mettere in funzione allora dovete provare TP-Link TL-MR105: con il semplice inserimento di una SIM, il router sarà già in funzione, distribuendo il WiFi ai dispositivi vicini e connessi. Dotato di una rete all'avanguardia, riesce a raggiungere velocità di download fino a 150Mbps. Il dispositivo possiede anche una porta LAN/WAN per collegare un cavo Ethernet sul retro, come back-up per una linea fissa, da utilizzare in cascata con un modem fisso. Il dispositivo, inoltre, è dotato di porte per antenne LTE esterne, in caso si abbia bisogno di aumentare la capacità di ricezione del segnale.

Altre soluzioni di router WiFi per schede SIM:

6. TP-Link M7000 Saponetta

Il migliore router portatile

Consigliato a chi cerca un router WiFi: piccolo, compatto, leggero, facile da portare con sé quando si è in viaggio o in vacanza per non avere problemi con una rete Internet.

Banda: Singola

Connettività: LTE

Pro: gli acquirenti apprezzano la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi in contemporanea, anche diversi tra loro (telefoni cellulari, tablet, smart tv ecc.) e l'autonomia garantita dopo una ricarica completa della saponetta.

Contro: ogni volta che il dispositivo viene riavviato bisogna inserire il PIN, ma questo garantisce anche una maggiore sicurezza dell'utilizzo di Internet.

Se siete sempre in movimento e avete bisogno di avere con voi una linea Internet potente e capace di funzionare su più dispositivi, TP-Link M7000 è la soluzione giusta. La saponetta raggiunge velocità di download di 150Mbps e di 50Mbps per l'upload; supporta tutti gli operatori italiani e condivide facilmente il WiFi con più dispositivi. Facile da utilizzare, basta inserire la SIM per avere un hotspot WiFi. Grazie alla funzione di risparmio energetico, il dispositivo si spegnerà automaticamente quando non sarà connesso nessun dispositivo wireless per più di 10 minuti, risparmiando così batteria. Ottimo da utilizzare in viaggio, mentre si è a lavoro, per studiare ovunque o anche semplicemente da casa.

Altre soluzioni di router WiFi portatili:

7. Netgear Orbi Mesh RBK853

Il miglior router Mesh WiFi

Consigliato a chi cerca un router WiFi: in grado di coprire vaste superfici, amplificando il segnale Wi-Fi emesso dal modem Wi-Fi, in modo da farlo arrivare in tutti gli angoli della casa e su piani diversi dello stesso edificio.

Banda: Tripla

Connettività: Ethernet

Pro: gli acquirenti apprezzano come la velocità di navigazione non diminuisca mano a mano che si allontanano dai dispositivi ma rimanga sempre stabile e forte, anche in case molto grandi e su più piani.

Contro: Il costo di tale impianto è esoso, però i risultati ottenuti valgono la spesa.

Se avete un'abitazione molto grande e cercate un sistema mesh WiFi che mantenga il segnale alto in qualsiasi angolo della casa, non lasciatevi sfuggire Netgear Orbi Mesh RBK853. Ogni dispositivo garantisce una copertura di 175m², e il set di 3 permette la connessione di oltre 100 dispositivi in contemporanea. Il WiFi 6 permette di navigare senza interruzioni, non importa che attività si sta facendo. È compatibile con qualsiasi provider di servizi Internet e funziona anche con connessioni via fibra o satellitari, collegandosi al modem fisso via cavo. La configurazione avviene in pochi minuti, tramite l'applicazione Orbi, che permette di gestire le impostazioni comodamente da remoto. I dispositivi collegati in rete, poi, sono protetti da Netgear Armor e la tecnologia Bitdefender. È possibile usufruire anche del parental control per proteggere i propri figli durante la navigazione in Internet.

Altre soluzioni di router mesh WiFi:

8. Huawei 4G+ Router Mobile

Il migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato a chi cerca un router WiFi: con un ottimo rapporto qualità/prezzo, che offre tutte le funzioni migliori e più ricercate nei router WiFi.

Banda: Doppia

Connettività: Wi-Fi, Ethernet

Pro: gli acquirenti apprezzano le prestazioni e la semplicità di utilizzo del router; in più sono anche molto soddisfatti della tecnologia Dual Band che può rendere la connessione più stabile e più prestante nel download.

Contro: funzionando tramite SIM, bisogna inserire il PIN di sblocco ogni volte che si riavvia il modem, ma ciò aumenta la sicurezza e previene utilizzi esterni del router.

Se siete alla ricerca di un router WiFi con un ottimo rapporto qualità/prezzo, Huawei 4G+ Router Mobile vi offre la soluzione perfetta. Con una velocità di download che raggiunge i 300Mbps, il dispositivo dispone di AC wireless e quattro porte Gigabit LAN per connessioni via cavo con i dispositivi. Tramite la SIM, il dispositivo è anche in grado di gestire invio e ricezioni di chiamate, anche grazie alla configurazione tramite l'account VoIP nell'interfaccia.

Altre soluzioni di router WiFi con ottimo rapporto qualità/prezzo:

9. Asus RT-AX86U Pro AX5700

Il miglior router WiFi per gaming

Consigliato a chi cerca un router WiFi: studiato appositamente per permettere sessioni di gioco online, anche multiplayer, con una velocità e stabilità di connessione tali da durare anche per sessioni di ore.

Banda: Doppia

Connettività: Wi-Fi, Ethernet

Pro: gli acquirenti apprezzano molto la funzione di protezione AI che blocca tutte le "minacce" che si possono ricevere, su qualsiasi dispositivo connesso, mentre si naviga in rete, offrendo un report completo nella sua sezione del software di configurazione e gestione.

Contro: alcuni acquirenti hanno trovato difficoltà nella regolazione del WiFi, ma una volta aggiornato con l'ultimo firmware, non vi è più stato alcun problema.

Se siete appassionati di videogiochi e amate giocare online, Asus RT-AX86U Pro AX5700 vi fornirà il WiFi necessario per avere sessioni di gioco lunghe, veloci e stabili, grazie alla sua velocità che arriva fino a 5700Mbps. Il RangeBoost Plus migliorerà la ricezione del segnale e la copertura complessiva della linea Internet, anche in case molto grandi o su più livelli. Con Asus Safe Browsing è possibile bloccare tutti i contenuti indesiderati e pericolosi durante la navigazione, in modo che anche i bambini e i ragazzi possano giocare senza alcun pericolo.

Altre soluzioni di router WiFi perfetti per il gaming:

10. Tp-Link TL-Wr841N N300

Il più economico (sotto i 100 euro)

Consigliato a chi cerca un router WiFi: con un prezzo economico, ma non per questo privo delle migliori funzioni accessibili sul mercato, per garantire un uso di Internet veloce.

Banda: Singola

Connettività: Wi-Fi, Ethernet

Pro: tutti gli acquirenti sono altamente soddisfatti delle massime prestazioni al minimo prezzo e della facilità di utilizzo e di configurazione.

Contro: consigliamo di affiancarlo con un range extender di linea Internet, in modo da coprire anche gli angoli della casa più lontani dal posizionamento del prodotto.

Se siete alla ricerca del router WiFi più economico sul mercato, in questo momento, TP-Link TL-Wr841N N300 è la soluzione giusta per voi. Con la sua velocità fino a 300Mbps il router è ottimale per lo streaming di video in HD. Possiede modalità multiple di router wireless, access point e WISP. Offre la possibilità di creare Rete Ospiti con accesso separato a quello della rete domestica. Grazie al controllo della larghezza di banda, gli amministratori possono controllare la quantità di quest'ultima assegnata a ogni dispositivo connesso. Dispone anche di Parental Control per controllare la navigazione dei bambini e dei ragazzi.

Altre soluzioni di router WiFi economici sotto i 100 euro:

Come scegliere il router WiFi: la guida all'acquisto

Come abbiamo visto in questa classifica, i modelli di router WiFi e modem router WiFi sono molteplici, e si differenziano per alcune caratteristiche tecniche che vanno tenute in considerazione quando si deve effettuare la scelta di quale è il modello migliore da acquistare per noi. Vediamo insieme le principali e le più importanti.

Le classi del Wi-Fi

Trattandosi di dispositivi che devono amplificare la rete WiFi in casa (o fuori casa o al lavoro) e ridistribuirla a tanti dispositivi diversi, il primo fattore da tenere in considerazione è quello delle classi del Wi-Fi e delle bande di frequenza che il router supporta.

Esistono diverse classi di Wi-Fi:

la classe b, ovvero il Wi-Fi 1, che trasferisce dati con una velocità di 11Mbps;

la classe g, anche conosciuta come Wi-Fi 3, che invece arriva ad una velocità di 54Mbps;

la classe n, più comunemente indicata come Wi-Fi 4, che raggiunge la velocità di 450Mbps;

la penultima classe, la classe wireless AC (Wi-Fi 5), arriva fino a 3Gbps;

l'ultima classe, la più recente, è la classe wireless AX, o Wi-Fi 6, che raggiunge velocità multi-gigabit e permette di collegare moltissimi dispositivi insieme.

Quasi tutti i router WiFi di ultima generazione sono di classe AX o Wi-Fi 6, e raggiungono velocità molto elevate di connessione, e permettono a tantissimi dispositivi di collegarsi (a volte superano anche i 100/150 dispositivi connessi insieme) e sono utili soprattutto negli uffici o nelle case con moltissimi devices elettronici, come le case dotate di funzioni domotiche.

Ovviamente, se possedete tanti dispositivi che necessitano di essere connessi 24 ore su 24, o avete una famiglia numerosa che utilizza molti dispositivi elettronici e passa molto tempo a navigare in Internet, dovrete ricercare un router Wi-Fi che abbia una classe almeno superiore o pari alla AC.

Le bande del Wi-Fi

Secondo aspetto da tenere in considerazione quando si valuta un router Wi-Fi, sono le cosiddette bande del Wi-Fi, ovvero le bande radio e di frequenza espresse in GHz che trasmettono il loro segnale al router o al modem router. La maggior parte dei dispositivi offre funzioni di dual band: questi dispositivi supportano la classica banda radio a 2.4GHz, trasmettono il segnale anche sulla banda di frequenza 5GHz.

Le due bande sono complementari l'una all'altra, in quanto la banda a 5GHz evita i problemi di interferenza che si possono verificare sui canali 2.4GHz, data la moltitudine di dispositivi che vi sono connessi incessantemente. Solitamente, la banda 5GHz permette una navigazione più fluida rispetto a quella ottenuta solo attraverso la banda classica.

Se siete dotati di una connessione con fibra ottica, è consigliato l'acquisto di un router Wi-Fi dual band, perché per raggiungere velocità maggiori sarà necessaria la banda 5GHz. La stragrande maggioranza dei router Wi-Fi attualmente in commercio è dual band; esistono alcuni modelli che sono anche tri-band, utilizzando ben due bande a 5GHz.

I router più avanzati, inoltre, hanno due tecnologie molto importanti. La prima viene chiamata Beamforming+, e si occupa di indirizzare il segnale in maniera molto precisa, localizzando i vari dispositivi che ne hanno bisogno in un determinato momento, incanalando segnale che altrimenti andrebbe riversato su dispositivi inutilizzati. La seconda, invece, si chiama MU-MIMO, che è l'acronimo di Multiple User, Multiple Input, Multiple Output: questo protocollo si occupa di gestire in contemporanea le richieste di più dispositivi connessi, senza compromettere la velocità di trasferimento di dati.

Il protocollo di connessione

Questo fattore, molto importante, dipende strettamente dal tipo di connessione di cui si dispone all'interno della propria abitazione. I tipi di connessione forniti dagli operatori telefonici sono due: quello ADSL2 (fino a 12 mega) e quello di ADSL 2+ (che arriva fino a 24 mega).

Alcuni dei router di ultima generazione supportano un altro tipo di connessione: quella VDSL o VDSL2, che arrivano fino a 300 mega, quindi se si possiede una connessione che va dai 50 mega in su, è bene trovare dei router che supportano questo tipo di connessione.

Infine, esistono i tipi di connessioni detti "a fibra": queste connessioni sono chiamate FTTC e FTTH. Le FTTC hanno un cavo in fibra ottica che arriva fino all'armadio ed entra in casa tramite una connessione con rame; le FTTH, invece, prevedono un cavo in fibra ottica che arrivi direttamente in casa e sia connesso direttamente al proprio modem. Quando si acquista un modem, bisogna leggere la scheda tecnica per accertarsi che questo supporti questi tipi di connessioni.

I router con SIM

Esistono poi dei router che permettono di navigare in Internet senza dover essere collegati a modem di telefonia fissa: questi router funzionano con il semplice inserimento di una SIM dati che permettono di navigare a velocità tra i 3G e i 4G. Questi router sono utili quando devono essere di supporto durante un guasto dell'ADSL principale, o laddove non sia presente un contratto di telefonia fissa in un'abitazione o in ufficio o attività commerciale. I router portatili, poi, funzionano esclusivamente tramite l'utilizzo di SIM.

Antenne, RAM, CPU e chipset

Altri aspetti molto importanti da valutare in fase di acquisto sono RAM, CPU, chipset e le antenne. CPU e RAM hanno ruoli fondamentali per gestire il traffico, e più sono potenti più sarà potente la prestazione del router. Per quanto riguarda i chipset, invece, sono importanti per la stabilità della connessione: per esempio, i chipset Broadcom gestiscono un parametro chiamato margine SNR, che ottimizza l'instabilità della rete Internet qualora la propria abitazione fosse lontana dall'armadio o dalla centra telefonica.

Le antenne, infine, gestiscono un ruolo fondamentale per la qualità della connessione Wi-Fi: la loro quantità, la posizione interna o esterna, la loro potenza sono tutti fattori che vanno a influire sul tipo di connessione con cui navigheremo in Internet. Più le antenne sono potenti, più sarà potente la connessione Internet.

Porte Ethernet e collegamenti USB

Tutti i modelli di router in commercio dispongono di una porta Ethernet classica e di altre possibilità di connessioni di tipo manuale. Alcuni modelli dispongono di porte USB per collegare alla rete condivisa dispositivi come hard disk esterni o stampanti che funzionano tramite Internet; altri modelli di router dispongono di porte EWAN, che sono utili per connettere il router in cascata ai modem fissi.

Le porte Ethernet sono di due tipi: il primo è il Gigabit, che trasmette i dati ad una velocità di 1000 Megabit al secondo; il secondo è il Fast Ethernet, che arriva a trasferire i dati fino a 100 Megabit al secondo. Se si dispone di una connessione che supera i 100 mega, bisogna cercare un router che possegga porte Ethernet di tipo Gigabit. Alcuni router, inoltre, oltre allo slot per la SIM dati, possiedono anche uno slot USB per le chiavette 4G, che servono a supportare la connessione quando l'ADSL salta.

Ultimo aspetto da valutare è quello del supporto alla rete telefonica fissa, detta anche VoIP: alcuni router, infatti, possiedono due o più porte per poter collegare i telefoni presenti in un'abitazione alla rete; questi telefoni, poi, saranno gestibili tramite dei pannelli appositi nelle pagine di gestione del router.

Il supporto Mesh Wi-Fi

In caso possediate un'abitazione molto grande o su più piani – o un ufficio molto esteso – è importante accertarsi che il router che si acquista fornisca l'opportunità di raggiungere tutti gli angoli dell'edificio. Di questo si occupano le tecnologie di Mesh Wi-Fi.

Tramite questa tecnologia è possibile far si che un'unica rete Internet – stesso nome, stessa password di accesso – arrivi in tutto un edificio senza perdere velocità e senza subire disconnessioni frequenti tramite un router che si collega al modem fisso e poi ad uno o più satelliti (solitamente tre) che vengono posizionati in punti strategici per condividere il segnale e farlo arrivare in ogni angolo di un edificio.

Tra i satelliti del Mesh non vi è un ordine gerarchico, perché tutti comunicano tra di loro ed espandono la copertura del Wi-Fi. I satelliti possono essere aumentati o diminuiti, a seconda delle esigenze. Gli impianti Mesh hanno costi molto elevati, ma le prestazioni sono top di gamma secondo gli acquirenti che ne hanno fatto uso.

Quanto costa un router WiFi?

Come abbiamo visto in questa guida, esistono diverse fasce di prezzo per i router Wi-Fi e i modem router Wi-Fi. Vi sono fasce di prezzo molto alte, soprattutto per i modelli di ultima generazione che testano nuove tecnologie di connettività e i modelli Mesh Wi-Fi che possono anche arrivare oltre ai 1000€, offrendo però prestazioni top destinate a durare per anni. Vi sono, però, modelli che costano molto meno, in fasce di prezzo medie e basse, sotto i 300€ e i 100€.

Ovviamente, vi sono dei modelli che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo, a prezzi molto più accessibili per chi dispone di un budget più contenuto. L'importante, quando ci si approccia a questi acquisti, è selezionare il modello che fa più al caso nostro, valutando le caratteristiche tecniche che si addicono di più alle nostre esigenze.

