Migliori climatizzatori di luglio 2026: la classifica dei modelli e marche più affidabili

Dai modelli di fascia alta come Daikin e Mitsubishi a quelli economici come Haier e Comfee, ecco la nostra selezione dei migliori climatizzatori fissi del 2026.

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Con l’arrivo dell’estate e delle prime ondate di calore, scegliere il migliore climatizzatore torna a essere l’argomento più discusso. Tra marche storiche e brand emergenti, potenze (BTU) e livelli di rumorosità (dB) differenti, efficienza energetica in raffreddamento (SEER) e in riscaldamento (SCOP), tecnologia inverter, gas refrigerante, funzioni smart e sistemi di filtrazione dell'aria sempre più evoluti, orientarsi non è affatto semplice.

Un climatizzatore monosplit, ideale per stanze singole e piccole abitazioni, potrebbe rivelarsi del tutto inadatto per un appartamento di grandi dimensioni, dove un sistema multisplit rappresenta spesso la scelta migliore. Allo stesso modo, un modello pensato per un uso occasionale in estate è ben diverso da uno con pompa di calore progettato per garantire comfort in ogni stagione. La fascia di prezzo è estremamente ampia e può spaziare dalle poche centinaia di euro fino a superare i mille euro.

In questa guida abbiamo selezionato e messo a confronto i migliori climatizzatori a parete disponibili oggi sul mercato, valutandoli in base a marca, tipologia, potenza, efficienza energetica, rumorosità, funzioni e costo, per aiutarvi a trovare il modello più adatto alle vostre esigenze domestiche. Se invece cercate un condizionatore portatile, potete approfondire la nostra guida dedicata ai migliori modelli per rinfrescare casa.

I migliori climatizzatori di luglio 2026

Entriamo nel vivo della guida e scopriamo quali sono i migliori climatizzatori di luglio 2026, ideali per soddisfare ogni richiesta e tipologia di acquirente.

1. Mitsubishi Electric Kirigamine Style – Climatizzatore Monosplit

Il migliore inverter in assoluto

Tipologia : Monosplit

: Monosplit Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 23,3P × 89L × 30,7H cm

: 23,3P × 89L × 30,7H cm Dimensioni unità esterna : 28,5P × 80L × 55H cm

: 28,5P × 80L × 55H cm Potenza : 12.000 BTU

: 12.000 BTU Efficienza energetica : A+++/A+++ ( SEER 9.5 e SCOP 5.1)

: A+++/A+++ ( 9.5 e 5.1) Rumorosità : 19-43 dB

: 19-43 dB Refrigerante : R-32

: R-32 Pro : Top di gamma

: Top di gamma Contro: Costo elevato

Il climatizzatore monosplit Mitsubishi Kirigamine Style è progettato per offrire elevata efficienza energetica, grande comfort in ogni stagione e ottime performance. Dotato di una potenza di 12.000 BTU, tecnologia inverter, pompa di calore, livello sonoro minimo di 19 dB, refrigerante R-32 e classe energetica A+++ sia in raffreddamento sia in riscaldamento, garantisce consumi ridotti senza rinunciare a prestazioni elevate. I suoi componenti sono progettati per mantenere standard di rendimento costanti e un funzionamento affidabile anche in condizioni climatiche impegnative. La connettività Wi-Fi integrata permette di gestire comodamente il climatizzatore da remoto tramite smartphone. Il trattamento protettivo Dual Barrier Coating contribuisce a limitare l'accumulo di sporco e polvere all'interno dell'unità, mentre il sistema di filtrazione Plasma Quad Plus riduce virus, batteri e altre particelle presenti nell'aria, migliorando la qualità dell'ambiente domestico.

2. Daikin Perfera – Climatizzatore Monosplit

Il migliore per efficienza energetica e consumi

Tipologia : Monosplit

: Monosplit Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna :‎ 27,2P x 81,1L x 29,4H cm

:‎ 27,2P x 81,1L x 29,4H cm Dimensioni unità esterna : 30P × 76,5L × 55H cm

: 30P × 76,5L × 55H cm Potenza : 12.000 BTU

: 12.000 BTU Efficienza energetica : A+++/A+++ ( SEER 8.65 e SCOP 5.1)

: A+++/A+++ ( 8.65 e 5.1) Rumorosità : 19-41 dB

: 19-41 dB Refrigerante : R-32

: R-32 Pro : Classe energetica elevata

: Classe energetica elevata Contro: Prezzo alto

Il Daikin Perfera è un climatizzatore monosplit di ultima generazione pensato per offrire il massimo comfort con consumi contenuti. La classe energetica A+++ sia in raffreddamento sia in riscaldamento, unita agli indici SEER 8.65 e SCOP 5.10, assicura un’elevata efficienza durante tutto l’anno, contribuendo a ridurre sensibilmente i costi in bolletta. La tecnologia inverter regola in modo intelligente la potenza erogata, evitando inutili sprechi di energia. L’utilizzo del refrigerante ecologico R-32 riduce l’impatto ambientale rispetto ai refrigeranti tradizionali. Il sistema Flash Streamer aiuta a contrastare gli allergeni e a neutralizzare i cattivi odori. La modalità eco ottimizza i consumi, mentre la funzione notte favorisce un riposo più confortevole. Il dispositivo può essere gestito tramite Wi-Fi ed è compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

3. Samsung WindFree Comfort Next – Climatizzatore Monosplit

Il più smart

Tipologia : Monosplit

: Monosplit Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 21,5P x 82L x 29,9H cm

: 21,5P x 82L x 29,9H cm Dimensioni unità esterna : 28,5P × 66L × 47,5H cm

: 28,5P × 66L × 47,5H cm Potenza : 12.000 BTU

: 12.000 BTU Efficienza energetica : A++/A+ ( SEER 6.5 e SCOP 4.0)

: A++/A+ ( 6.5 e 4.0) Rumorosità : 19-38 dB

: 19-38 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Funzionalità avanzate

: Funzionalità avanzate Contro: I tanti microfori richiedono una pulizia più accurata

Il Samsung WindFree Comfort Next con pompa di calore e tecnologia inverter offre comfort, efficienza e connettività avanzata. Grazie alla tecnologia WindFree e ai suoi oltre 20.000 microfori, diffonde l’aria in modo uniforme e delicato in tutta la stanza. Il Wi-Fi integrato consente di gestire il climatizzatore tramite app, programmando il funzionamento e monitorando i consumi energetici anche da remoto. È compatibile con i principali assistenti vocali, tra cui Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant, per un controllo ancora più semplice. La funzione AI apprende le abitudini dell’utente, analizza le condizioni ambientali e ottimizza automaticamente le impostazioni. Il sistema Fast Cooling permette di rinfrescare la stanza più rapidamente mentre la modalità Good Sleep regola in automatico temperatura e umidità per favorire un riposo tranquillo.

4. Hisense Eco New Easy – Climatizzatore Monosplit

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Tipologia : Monosplit

: Monosplit Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 21,5P x 80L x 28H cm

: 21,5P x 80L x 28H cm Dimensioni unità esterna : 28P × 66L × 48,3H cm

: 28P × 66L × 48,3H cm Potenza : 12.000 BTU

: 12.000 BTU Efficienza energetica : A++/A+ ( SEER 6.8 e SCOP 4.0)

: A++/A+ ( 6.8 e 4.0) Rumorosità : 19-38 dB

: 19-38 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Ottimo rapporto qualità-prezzo

: Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro: Poco smart

Il climatizzatore monosplit Hisense Eco New Easy rappresenta una delle migliori scelte sul mercato per rapporto qualità-prezzo. Grazie alla potenza di raffreddamento di 12.000 BTU è in grado di rinfrescare gli ambienti in modo rapido ed efficace, mentre la pompa di calore garantisce un riscaldamento ottimale durante l'inverno. L'unità interna è particolarmente silenziosa e la modalità Sleep regola automaticamente il funzionamento per garantire il massimo comfort durante il riposo. In seguito allo spegnimento del climatizzatore, la ventola interna continua a girare per circa 30 secondi, asciugando la condensa presente nell’unità interna e contribuendo a prevenire la formazione della muffa. Il Wi-Fi integrato permette di gestire tutte le funzioni da remoto tramite l’app ConnectLife. La funzione i-Feel rileva la temperatura circostante e si adatta alle variazioni termiche.

5. Comfee' Tropical – Climatizzatore Monosplit

Il più economico

Tipologia : Monosplit

: Monosplit Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 20P x 72,9L x 29,2H cm

: 20P x 72,9L x 29,2H cm Dimensioni unità esterna : 27P × 65,8L × 49,8H cm

: 27P × 65,8L × 49,8H cm Potenza : 9.000 BTU

: 9.000 BTU Efficienza energetica : A++/A+ ( SEER 6.3 e SCOP 4.0)

: A++/A+ ( 6.3 e 4.0) Rumorosità : 19-39 dB

: 19-39 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Prezzo vantaggioso

: Prezzo vantaggioso Contro: Non efficiente come i top di gamma

Il climatizzatore Comfee’ Tropical da 9.000 BTU rappresenta una delle soluzioni più interessanti nella fascia economica. Offre le quattro modalità operative standard (raffreddamento, riscaldamento, ventilazione e deumidificazione), garantendo comfort e affidabilità durante tutto l'anno. La buona efficienza energetica, con classe A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento, permette di contenere i consumi mantenendo ottime prestazioni. Il filtro ad alta densità contribuisce a trattenere particelle di polvere e polline, mentre il filtro catalizzatore a freddo riduce la presenza di formaldeide e altre particelle organiche volatili, migliorando così la qualità dell’aria. Grazie al Wi-Fi integrato è possibile controllare il climatizzatore comodamente da smartphone, mentre la funzione Follow Me rileva la temperatura dell'ambiente circostante e adatta automaticamente il funzionamento in base alle condizioni rilevate.

6. Panasonic Etherea – Climatizzatore Dual Split

Il migliore per qualità dell'aria

Tipologia : Dual Split

: Dual Split Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 22,9P x 91,9L x 29,5H cm

: 22,9P x 91,9L x 29,5H cm Dimensioni unità esterna : 32P × 78L × 54,2H cm

: 32P × 78L × 54,2H cm Potenza : 12.000 BTU

: 12.000 BTU Efficienza energetica : A+++/A++ ( SEER 8.7 e SCOP 4.6)

: A+++/A++ ( 8.7 e 4.6) Rumorosità : 21-44 dB

: 21-44 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Ottimo prodotto per filtraggio e qualità dell'aria

: Ottimo prodotto per filtraggio e qualità dell'aria Contro: Prezzo alto

Il dual split Panasonic Etherea è un climatizzatore progettato per climatizzare due ambienti con un unico motore esterno, combinando tecnologia inverter, pompa di calore e gestione intelligente dei consumi. La configurazione, composta da due unità interne CS-Z35CKEW e dall'unità esterna CU-2Z50CBE, è ideale sia per il raffreddamento estivo sia per il riscaldamento invernale. La serie Etherea integra la tecnologia NanoeX, studiata per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, risultando particolarmente adatta a soggiorni, camere da letto e altri spazi della casa utilizzati quotidianamente. Il filtro antipolvere aiuta a mantenere il flusso dell'aria pulito, mentre la modalità DRY riduce l'umidità nell'ambiente.

7. Haier Geos – Climatizzatore Monosplit

Il più silenzioso

Tipologia : Monosplit

: Monosplit Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 20P x 86,5L x 30H cm

: 20P x 86,5L x 30H cm Dimensioni unità esterna : 30,5P × 70L × 54,5H cm

: 30,5P × 70L × 54,5H cm Potenza : 12.000 BTU

: 12.000 BTU Efficienza energetica : A++/A+ ( SEER 6.3 e SCOP 4.0)

: A++/A+ ( 6.3 e 4.0) Rumorosità : 19-39 dB

: 19-39 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Molto silenzioso

: Molto silenzioso Contro: Non particolarmente avanzato tecnologicamente

Il climatizzatore monosplit Haier Geos offre comfort elevato ed estrema silenziosità, caratteristiche che lo rendono ideale per camere da letto e ambienti dedicati al relax. Grazie alla modalità notte, il livello di rumorosità si riduce fino a 19 dB, assicurando un funzionamento quasi impercettibile e un riposo sereno, senza fastidiosi rumori di fondo. Il gas refrigerante R-32 rappresenta una soluzione moderna a ridotto impatto ambientale, mentre il compressore inverter e l’elevata classe energetica garantiscono prestazioni efficienti e consumi contenuti. Il sistema Self-Clean mantiene l’unità interna pulita e igienizzata.

8. Candy Pura – Climatizzatore Monosplit

Il più potente

Tipologia : Monosplit

: Monosplit Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 23,3P × 108,2L × 33H cm

: 23,3P × 108,2L × 33H cm Dimensioni unità esterna : 36,3P × 84,5L × 70,2H cm

: 36,3P × 84,5L × 70,2H cm Potenza : 24.000 BTU

: 24.000 BTU Efficienza energetica : A++/A+ ( SEER 6.7 e SCOP 4.0)

: A++/A+ ( 6.7 e 4.0) Rumorosità : 29-47 dB

: 29-47 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Potente ed efficiente

: Potente ed efficiente Contro: Abbastanza rumoroso

Il climatizzatore con pompa di calore Candy Pura è una soluzione potente ed efficiente, ideale per climatizzare ambienti ampi e open space fino a circa 70 m². Dotato di una potenza refrigerante di 24.000 BTU, garantisce prestazioni importanti sia in raffreddamento sia in riscaldamento. La classe A++ in modalità raffreddamento e A+ in modalità riscaldamento consente di ridurre i consumi e ottenere un maggiore risparmio energetico. La funzione Self-Clean contribuisce a mantenere l’unità interna più pulita, aiutando a contrastare la formazione di batteri, muffe e residui. Grazie all’app hOn è possibile controllare il climatizzatore anche da remoto.

9. LG ArtCool Gallery Photo – Climatizzatore Monosplit

Il migliore per design

Tipologia : Monosplit

: Monosplit Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 16,5P × 49,5L × 49,5H cm

: 16,5P × 49,5L × 49,5H cm Dimensioni unità esterna : 23P × 77L × 54,5H cm

: 23P × 77L × 54,5H cm Potenza : 12.000 BTU

: 12.000 BTU Efficienza energetica : A++/A+ ( SEER 6.8 e SCOP 4.3)

: A++/A+ ( 6.8 e 4.3) Rumorosità : 29-47 dB

: 29-47 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Elegante

: Elegante Contro: Costoso

Il climatizzatore monosplit LG ArtCool Gallery Photo è una soluzione che unisce climatizzazione evoluta, controllo intelligente e design all'avanguardia. Il suo pannello frontale personalizzabile, impreziosito da una cornice effetto legno e da un’elegante finitura a specchio, lo rende un elemento d’arredo trendy, capace di integrarsi con stile in qualsiasi ambiente domestico. La pompa di calore da 12.000 BTU eroga 3,5 kW in raffreddamento e 4 kW in riscaldamento, risultando ideale per climatizzare efficacemente ambienti domestici con un solo split. Il flusso d’aria tridirezionale assicura una distribuzione uniforme dell'aria in tutta la stanza. Il Wi-Fi integrato permette una gestione pratica delle impostazioni, mentre la classe A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento assicura prestazioni efficienti.

10. Hisense Hi-Comfort – Climatizzatore Trial Split

Il migliore multisplit

Tipologia : Trial Split

: Trial Split Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 20,3P × 79L × 25,5H cm

: 20,3P × 79L × 25,5H cm Dimensioni unità esterna : 31P × 86L × 67H cm

: 31P × 86L × 67H cm Potenza : 12.000 BTU

: 12.000 BTU Efficienza energetica : A++/A+ ( SEER 6.8 e SCOP 4.0)

: A++/A+ ( 6.8 e 4.0) Rumorosità : 19-39 dB

: 19-39 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Ideale per rinfrescare più ambienti

: Ideale per rinfrescare più ambienti Contro: Non eccelle per qualità costruttiva e sistemi tecnologici

Il climatizzatore trial split Hisense Hi-Comfort è tra i multisplit più completi e affidabili in circolazione. Grazie alla configurazione con tre unità interne abbinate a un’unica unità esterna, riesce a climatizzare più ambienti della casa in modo indipendente, riducendo così gli ingombri e ottimizzando i consumi. La tecnologia inverter, il gas refrigerante R-32, la classe energetica A++/A+ e il Wi-Fi integrato garantiscono comfort ed efficienza, anche da remoto.

11. Daikin Siesta – Climatizzatore Monosplit

Il migliore con pompa di calore

Tipologia : Monosplit

: Monosplit Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 22,5P x 77L x 28,6H cm

: 22,5P x 77L x 28,6H cm Dimensioni unità esterna : 34P × 65,8L × 55H cm

: 34P × 65,8L × 55H cm Potenza : 12.000 BTU

: 12.000 BTU Efficienza energetica : A++/A+ ( SEER 6.18 e SCOP 4.3)

: A++/A+ ( 6.18 e 4.3) Rumorosità : 20-42 dB

: 20-42 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Confortevole e adatto a tutte le stagioni

: Confortevole e adatto a tutte le stagioni Contro: Dotazione abbastanza essenziale

Il Daikin Siesta con pompa di calore è una valida soluzione per chi cerca un climatizzatore in grado di offrire comfort durante l’inverno e garantire buone prestazioni con basse temperature esterne. L’unità esterna è robusta e ben progettata, dotata di uno scambiatore di calore con trattamento anti-corrosione Blue Fin, che assicura un'elevata resistenza anche alle condizioni climatiche più rigide. La tecnologia inverter mantiene la temperatura più stabile, mentre la modalità Powerful consente di raffreddare o riscaldare l’ambiente in tempi rapidi.

12. Olimpia Splendid Unico Next 12 HP EVAN – Climatizzatore senza unità esterna

Il migliore senza unità esterna

Tipologia : Senza unità esterna

: Senza unità esterna Tecnologia : Inverter

: Inverter Dimensioni unità interna : 18P x 101,5L x 54H cm

: 18P x 101,5L x 54H cm Dimensioni unità esterna : Non c'è l'unità esterna

: Non c'è l'unità esterna Potenza : 9.000 BTU

: 9.000 BTU Efficienza energetica : A ( SEER 5.1 e SCOP 3.8)

: A ( 5.1 e 3.8) Rumorosità : 30-42 dB

: 30-42 dB Refrigerante : R-32

: R-32 P ro : Ideale per vincoli architettonici

: Ideale per vincoli architettonici Contro: Abbastanza rumoroso e costo elevato

L’Olimpia Splendid Unico Next 12 HP EVAN è un climatizzatore a parete senza unità esterna, progettato per garantire il massimo comfort in ogni stagione. Offre le funzioni di raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione, preservando al tempo stesso il decoro dell’edificio. L’installazione prevede il fissaggio dell’apparecchio alla parete e la realizzazione di due fori per il ricambio dell’aria, risultando più rapida e meno invasiva rispetto a quella di un tradizionale climatizzatore split. È la soluzione ideale per condomini soggetti a vincoli architettonici e per tutte le situazioni in cui non è possibile installare un’unità esterna.

Come scegliere il migliore climatizzatore

Ma quali aspetti bisogna valutare e quali errori è meglio evitare prima di acquistare un climatizzatore? In questa guida ai migliori climatizzatori di luglio 2026 analizziamo le caratteristiche fondamentali da conoscere per orientare al meglio la propria scelta.

Marche

La marca è un elemento chiave nella scelta di un climatizzatore, perché incide sulla qualità costruttiva, sulla longevità, sui consumi, sulla reperibilità dei ricambi e sull'assistenza post-vendita. Le marche di fascia alta, come Daikin e Mitsubishi, tendono a offrire materiali più resistenti e una maggiore affidabilità. Le marche di fascia media ed economica, come Haier e Comfee', propongono invece soluzioni più essenziali, spesso caratterizzate da un buon rapporto qualità-prezzo.

Tipologia

Il primo bivio da affrontare riguarda la tipologia di impianto. Per chi deve climatizzare un monolocale o un solo ambiente, un sistema monosplit (un'unica unità esterna collegata a una interna) è la soluzione più semplice. Se invece gli ambienti da rinfrescare sono più di uno, entrano in gioco i sistemi dualsplit, trialsplit o multisplit, che permettono di collegare rispettivamente due, tre o più unità interne a un solo motore esterno, evitando di riempire la facciata di casa di climatizzatori. A questi vanno aggiunti i climatizzatori senza unità esterna, progettati per funzionare senza il classico motore installato all'esterno dell'edificio.

Tecnologia inverter

La tecnologia inverter rappresenta ormai uno standard sulla quasi totalità dei climatizzatori in commercio. A differenza dei modelli on/off, che si accendono e spengono a intervalli regolari, i sistemi inverter regolano automaticamente la potenza del compressore in base alla temperatura reale dell'ambiente, garantendo un raffreddamento più uniforme e riducendo consumi e rumore.

Potenza

La potenza di un climatizzatore si misura in BTU (British Thermal Unit) e va calibrata sui metri quadri dell'ambiente da raffreddare. Un climatizzatore sottodimensionato farà più fatica a raggiungere la temperatura desiderata, restando acceso più a lungo e consumando di più, mentre uno sovradimensionato raffredderà troppo rapidamente l'aria, con un dispendio energetico inutile. In linea generale, per una stanza di 15-20 m² sono sufficienti circa 9.000 BTU, ma è sempre consigliabile considerare anche fattori come esposizione al sole, numero di finestre e altezza del soffitto.

Classe ed efficienza energetica

L'efficienza energetica di un climatizzatore si misura attraverso due valori chiave: il SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio), che indica l'efficienza in modalità raffreddamento, e lo SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), che misura invece l'efficienza in modalità riscaldamento. Più alti sono questi valori, minore sarà il consumo energetico. Vale sempre la pena orientarsi su modelli in classe energetica elevata, di livello A++/A+ o superiore.

Rumorosità

Il livello di rumorosità, espresso in decibel (dB), è un parametro importante nella scelta di un climatizzatore, soprattutto se viene installato in camera da letto. Un'unità interna silenziosa dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 dB nelle modalità più basse.

Funzionalità

Un buon climatizzatore dovrebbe garantire come minimo quattro funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione e, per chi vuole usarlo tutto l'anno, anche il riscaldamento tramite pompa di calore. Oltre alle funzioni base, molti climatizzatori offrono oggi una serie di funzionalità aggiuntive, più smart e tecnologicamente avanzate. La modalità notte riduce rumore e luminosità del display per non disturbare il sonno, la modalità eco ottimizza i consumi, mentre la turbo consente di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata nei momenti di maggior caldo. Il Wi-Fi integrato permette di gestire il climatizzatore tramite smartphone, anche da remoto.

Filtraggio e qualità dell'aria

Un aspetto sempre più rilevante nella scelta di un climatizzatore è la qualità dell'aria filtrata. I sistemi di filtrazione ad alta efficienza trattengono polveri sottili, polline e particelle di piccole dimensioni, risultando particolarmente utili per chi soffre di allergie. Alcuni modelli integrano ionizzatori capaci di eliminare batteri e muffe presenti nell'aria. Per chi vive in città o soffre di problemi respiratori, questo aspetto può fare la differenza tanto quanto la potenza o l'efficienza energetica.

Gas refrigerante

Un ultimo dettaglio tecnico riguarda il tipo di gas refrigerante utilizzato. I modelli più recenti impiegano il gas R-32, che rispetto alle vecchie generazioni di refrigeranti garantisce una maggiore efficienza energetica e un ridotto impatto ambientale. Nella scelta di un climatizzatore, meglio quindi orientarsi su modelli che utilizzano questo tipo di gas, ormai diventato lo standard del settore.