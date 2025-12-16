Migliori valvole termostatiche del 2025: guida all’acquisto e le marche più affidabili

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le valvole termostatiche, o termo-valvole, sono una soluzione conveniente per risparmiare e ridurre le spese sulla bolletta del gas. Infatti, questi accessori consentono di regolare la temperatura dei termosifoni, riducendo i consumi.

In alcuni Stati europei l’installazione delle valvole termostatiche è diventato obbligatorio negli appartamenti, per diminuire gli sprechi e l’inquinamento ambientale. In Italia, invece, l’obbligo vige solo per gli immobili con riscaldamento centralizzato, cioè condomini o case collegate a reti di teleriscaldamento.

In commercio potete trovare diverse tipologie: i modelli tradizionali possono essere gestiti manualmente, ma ci sono anche valvole digitali che vi consentono di controllare la temperatura direttamente dal vostro smartphone, collegandole tramite Wi-Fi o Bluetooth. In questa guida all’acquisto vi indichiamo le migliori valvole termostatiche del 2025 e come sceglierle tra le marche più affidabili, come Tado, Netatmo, Caleffi, Giacomini, FAR e Honeywell Home.

Cos’è e come funziona una valvola termostatica

La valvola termostatica, chiamata anche testa o testina, è una manopola con termostato integrato che s’installa sul singolo radiatore per regolarne la temperatura. È formata da un ugello in tubatura e da una ghiera. Quest’ultima presenta al proprio interno un sensore, solitamente un liquido termostatico, che si espande quando la temperatura dell'ambiente è troppo alta, riducendo il flusso d'acqua calda nei radiatori. Al contrario, se nella stanza la temperatura scende il volume del liquido diminuisce e consente all'acqua calda di circolare.

Il funzionamento di una valvola termostatica varia a seconda della tipologia. I modelli tradizionali sono costituiti da una ghiera con un selettore manuale, dotato di impostazioni di temperatura da 0 a 5. Le valvole digitali, invece, hanno un sensore elettronico e un funzionamento smart, perché si collegano alla rete Wi-Fi o alla connessione Bluetooth, per essere gestite da remoto tramite applicazioni scaricabili su smartphone o tablet. Presentano, inoltre, un display LED che mostra la temperatura della stanza in tempo reale.

Esitono poi le valvole termostatiche programmabili, a metà tra le manuali e le digitali, che sono munite di schermo e pulsanti di controllo, ma non si connettono alla rete Wi-Fi né possono essere gestite da dispositivi esterni.

Come scegliere una valvola termostatica per il termosifone

Prima di scegliere una valvola termostatica, è necessario controllarne la compatibilità con i termosifoni presenti in casa. Gli impianti più datati potrebbero richiedere degli adattatori e, in caso non fossero inclusi con la testina, dovreste acquistarli a parte tenendo conto delle dimensioni.

Soffermatevi poi sulla tipologia di valvola a seconda delle vostre esigenze. I modelli digitali sono dotati di sensori solitamente più sensibili e consentono di impostare la temperatura desiderata, a differenza dei manuali che forniscono livelli pre-impostati da regolare in base alla grandezza della stanza.

Infine, valutate attentamente i produttori e il prezzo. Tra le migliori marche di valvole termostatiche analogiche ci sono le italiane Caleffi, Giacomini, FAR e De Longhi. Se state pensando di acquistare un modello digitale, invece, i produttori più affidabili sono Honeywell Home e Bosch. Per chi punta a prodotti di fascia alta, quelli più performanti sono realizzati da Netatmo e Tado.

Il costo di una valvola termostatica può variare a seconda della tipologia, del modello e del produttore. In genere, le testine manuale hanno un prezzo compreso tra i 15 e i 35 euro, mentre quelle digitali più avanzate possono superare i 100 euro. L’installazione di una testa termostatica è abbastanza semplice, ma è sempre consigliabile consultare un idraulico per verificarne la correttezza. Considerando insieme il prezzo del cartellino e le spese di manodopera, variabili a seconda della zona, l'installazione di una valvola termostatica costa in media tra i 60 euro e i 100 euro.

Le migliori valvole termostatiche del 2025

Come abbiamo detto, le valvole termostatiche rappresentano un'ottima soluzione per evitare sprechi e risparmiare sulla bolletta del gas. La scelta del modello più adatto alle vostre esigenze però può essere difficile, a fronte dei tanti prodotti disponibili sul mercato. Per questa ragione abbiamo stilato per voi una classifica delle migliori valvole termostatiche del 2025, considerando la tipologia di funzionamento, la marca e il prezzo.

Netatmo testa termostatica intelligente

La migliore valvola termostatica Wi-Fi

Per chi cerca un modello smart in grado di ottimizzare i consumi anche quando dimenticate la finestra aperta, la valvola termostatica digitale di Netatmo può offrire tante comode funzionalità. Infatti, può essere gestito da remoto dall'app gratuita per smartphone ed è compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant ed Apple HomeKit. Sfruttando la tecnologia Auto-Adapt, controlla le condizioni meteorologiche esterne e adatta di conseguenza la temperatura di casa. Inoltre, fornisce due modalità di riscaldamento, Comfort ed Economia, per consentirvi di personalizzare i consumi e la temperatura. La confezione include un kit di tre testine e due batterie di scorta.

Pro: il prodotto monitora i dati storici per ottimizzare i consumi del riscaldamento, in più può essere gestito comodamente da remoto.

Contro: alcuni utenti segnalano un eccessivo consumo delle batterie.

Tado valvola termostatica intelligente set da 3

La migliore valvola termostatica smart

Se avete bisogno di comprare più di una valvola vi consigliamo il set da tre teste termostatiche intelligenti di Tado. Si tratta di un modello smart di fascia alta, ma la spesa vale decisamente le funzionalità che offre. Si adatta quasi a quasi tutti i radiatori, ma in caso contrario potete disporre anche di sei adattatori inclusi nel kit. Attraverso l'app dedicata su smartphone potete controllare la temperatura in tempo reale, monitorare la qualità dell'aria presente nella casa e ricevere notifiche in caso le finestre di casa siano aperte.

Pro: questa valvola consente di risparmiare fino al 28% si energia, con programmi regolabili in ogni stanza.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato difetti nel rilevamento della temperatura ambientale.

Caleffi serie 200000

La migliore valvola termostatica manuale

Tra i modelli più apprezzati e richiesti sul mercato c'è la valvola termostatica analogica Caleffi serie 200000. Come tutte le testine manuali, è costituita da una ghiera con scala da 0 a 5 per impostare i livelli di temperatura, in base alle dimensioni dell'ambiente da riscaldare. In stanze di media e piccola ampiezza, ad esempio, è indicata l'impostazione 3. Questo modello risulta molto facile da montare ed è costituito da materiali robusti e affidabili.

Pro: il prodotto è molto facile da installare e gli utenti ne apprezzano il rapporto qualità-prezzo

Contro: la confezione non include adattatori, ma il prodotto funziona con quasi tutti i termosifoni standard, in quanto munito di filettatura europea M30 1,5.

Honeywell Home HR90WE

La migliore valvola termostatica programmabile

Consigliata per chi cerca un modello intelligente, ma con funzioni limitate che non aumentino troppo il prezzo del cartellino, la valvola programmabile Honeywell Home HR90WE è dotato di un display LCD retroilluminato, visibile anche in condizione di scarsa luminosità. Offre programmi a 6 livelli e 3 temperature regolabili nell'arco di un'intera settimana. Inoltre, presenta diverse funzioni, come il bloccomanomissioni, per impedire modifiche accidentali o non autorizzate, e la modalità finestra aperta, che chiude automaticamente le testine quando percepisce un brusco calo di temperatura.

Pro: il prodotto dispone di funzioni e modalità intelligenti che consentono di programmare il riscaldamento a seconda delle proprie esigenze.

Contro: alcuni utenti ritengono che la modalità finestra entri spesso in funzione quando non previsto.

Honeywell Home T5019W0

La migliore valvola termostatica per rapporto qualità-prezzo

Uno dei prodotti più apprezzati per efficienza e accessibilità economica è la valvola termostatica manuale Honeywell Home T5019W0. Si tratta di un modello con aggancio M30 1,5, quindi compatibile con la maggior parte dei termosifoni standard. Le impostazioni coprono temperature da 0° a 28° C e consentono di risparmiare fino al 6% sui costi di riscaldamento. La valvola è molto semplice da installare ed è caratterizzata da un design minimalista rivestito in plastica robusta.

Pro: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei radiatori standard ed è disponibile ad un prezzo conveniente.

Contro: non sono inclusi adattatori per radiatori non compatibili.

Giacomini R470

La valvola termostatica più facile da installare

Caratterizzata da un sistema di aggancio rapido Clip Clap che ne semplifica l'installazione, la valvola termostatica Giacomini R470 è un modello con funzionamento manuale. Le cinque impostazioni coprono un intervallo da 8° a 32° C, mentre il sensore a liquido assicura risulta preciso e suscettibile ai cambi di temperatura. Inoltre, è compatibile con la maggior parte dei termosifoni standard e dispone di una funzione antigelo a protezione dell'impianto nei mesi più freddi.

Pro: la valvola è facile da installare, grazie all'aggancio rapido.

Contro: alcuni utenti segnalano che, col tempo, il rivestimento in plastica potrebbe usurarsi a causa dello stress termico.

FAR 1824

La valvola termostatica più richiesta

Vi proponiamo ora un altro modello di produzione italiana, cioè la valvola termostatica manuale FAR 1824. Dispone di un selettore numerato da 1 a 5 che corrisponde a un campo di temperatura da 7° a 28° C e funziona con un sensore a liquido integrato. Il design è di piccole dimensioni e presenta un tasto di bloccaggio per evitare che le impostazioni siano modificate accidentalmente.

Pro: la valvola è di buona qualità e presenta un comodo tasto di bloccaggio.

Contro: alcuni utenti hanno dubbi sulla precisione del sensore della valvola.

Eve Thermo

La migliore valvola termostatica con connettività Bluetooth

Gestibile da remoto sia con un doppio sistema di connessione, Wi-Fi e Bluetooth, la testa termostatica digitale Eve Thermo è un modello progettato e realizzato in Germania a partire da materiali di prima qualità. Grazie alle sue funzioni smart, interrompe automaticamente il riscaldamento quando rileva un ricambio d'aria nella stanza. Inoltre, con la giusta configurazione tramite HomeKit di iPhone, se lo spegnete quando lasciate la casa vuota si riaccenderà in maniera autonoma non appena qualcuno sarà rientrato.

Pro: questa valvola ha una connettività quasi universale per essere gestita da qualsiasi tipo di smartphone o tablet.

Contro: a differenza di altri modelli smart non supporta dati meteo per automazioni avanzate.