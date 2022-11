Black Friday Week 2022: su Amazon fino al 65% di sconto su dispositivi e gadget tech

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Già dal 18 novembre, e fino al 28 novembre 2022, è in corso la Black Friday Week di Amazon, che offre sconti ed eventi promozionali in vista del Black Friday 2022, il 25 novembre. Tra i prodotti più scontati per la Black Week troviamo sicuramente i dispositivi e i gadget tech: device Amazon come Echo Dot, Fire Stick e Kindle, ma anche articoli di domotica, smartphone, tablet, tv e accessori.

I device tecnologici, infatti, sono sempre utili, ma spesso proibitivi dal punto di vista economico. Perché, dunque, non approfittare di questo momento per regalare qualcosa a voi stessi o anticiparvi sui regali da fare a Natale?

Di seguito, vi proponiamo le occasioni da non perdere su device e gadget tecnologici delle migliori marche – Xiaomi, HP, Acer, Asus, Samsung e non solo -, in sconto fino al 65% su Amazon durante la settimana del Black Friday.

I dispositivi Amazon scontati fino al 65% per la Black Friday Week

Per gestire la casa, per la lettura o per la visione di film e serie tv: i dispositivi Amazon sono funzionali e all'avanguardia. In occasione della Black Friday Week, poi, è possibile acquistarli con uno sconto fino al 65%. Ecco i prodotti di casa Amazon più vantaggiosi: Echo Dot (fino alla 5a generazione), Fire Stick e l'e-reader Kindle.

Domotica: le occasioni da non perdere su Amazon per la Black Week 2022

Se il vostro obiettivo è gestire la casa con facilità, potrete approfittare delle promozioni sugli articoli di domotica, in corso durante la Black Friday Week di Amazon: le telecamere da esterno, il dispositivo per il controllo del climatizzatore, i sistemi smart di illuminazione e tanto altro, in sconto fino al 45%.

Gadget e accessori tech: le promozioni su cuffie bluetooth e smartwatch per la Black Friday Week

Se sei in cerca di idee regalo originali da fare a Natale, potresti anticiparti e approfittare delle promozioni della Black Friday Week di Amazon su cuffie e smartwatch, in sconto fino al 60%. Ideale sia per monitorare i propri progressi sportivi che per ascoltare musica, podcast o audiolibri, questi gadget saranno sicuramente apprezzati per le loro molteplici funzionalità.

Sconti fino al 56% sui notebook per la Black Friday Week: Medion, Asus, Acer, Lenovo e HP

Se avete intenzione di sostituire il vostro vecchio pc con un dispositivo nuovo, più veloce ed efficiente, Amazon offre tantissime occasioni durante la Black Friday Week. I notebook e gli ultrabook delle migliori marche – Medion, Asus, Acer, Lenovo e HP -, infatti, sono in sconto fino al 56%.

Smartphone e tablet: i migliori prodotti scontati su Amazon per la settimana del Black Friday

La Black Friday Week è la settimana ideale per approfittare degli sconti su smartphone e tablet. Questi dispositivi, infatti, sono disponibili su Amazon a prezzi vantaggiosi. Di seguito, potrai trovare i device delle migliori marche, come Xiaomi, Samsung e OnePlus.

Gli sconti più interessanti di Amazon su smart tv durante la Black Friday Week

Per concedervi un'esperienza di visione realistica ed immersiva, vi presentiamo le promozioni da non perdere sulle smart tv, scontate fino al 45% in occasione della Black Friday Week di Amazon. Tra i prodotti, troverete dispositivi dei marchi più competitivi e all'avanguardia sul mercato, tra i quali spiccano Samsung e Hisense.