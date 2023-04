Una molecola che regola la nostra risposta allo stress può frenare l’ansia e favorirne la riduzione La scoperta in modelli animali apre la strada allo sviluppo di nuovi farmaci contro i disturbi d’ansia.

A cura di Valeria Aiello

Una molecola, che fa parte di un gruppo di piccoli frammenti di RNA in grado di regolare l’espressione dei nostri geni, può agire come un freno nei confronti dell’ansia e promuoverne la riduzione. È quanto emerge dai risultati di una nuova ricerca guidata dagli studiosi delle Università di Bristol ed Exeter, nel Regno Unito, pubblicata questa settimana su Nature Communications.

I disturbi d’ansia sono un insieme di condizioni complesse, che comportano interazioni tra genetica ed ambiente, spesso innescati da traumi psicologici. I dati indicano che circa un adulto su quattro riceve una diagnosi di disturbo d’ansia almeno una volta nella vita, ma per più della metà dei pazienti i trattamenti attualmente disponibili si rivelano di scarsa efficacia. “Il successo limitato nello sviluppo di potenti farmaci ansiolitici – spiegano i ricercatori – è il risultato della scarsa comprensione dei circuiti neurali alla base dell’ansia e degli eventi molecolari che determinano stati neuropsichiatrici correlati allo stress”.

Nel cercare i meccanismi che determinano i sintomi di ansia, come attacchi di panico e disturbo da stress post-traumatico, i ricercatori hanno quindi concentrato la loro analisi sugli miRNA, questo importante gruppo di molecole presente nel cervello umano, capace di regolare l’espressione genica e controllare i processi cellulari che avvengono nell’amigdala, il complesso cerebrale che gestisce le emozioni.

La molecola che può frenare l'ansia e favorirne la riduzione

La nuova ricerca, condotta su modelli murini, ha portato all’identificazione di uno specifico miRNA, chiamato miR483-5p, che è stato rilevato in quantità maggiori nell’amigdala di topo in seguito a stress acuto. In particolare, i ricercatori hanno scoperto che miR483-5p sopprime l’espressione di un altro gene, noto come Pgap2, che a sua volta regola i cambiamenti della morfologia neuronale nel cervello e il comportamento associato all’ansia. Ciò ha portato gli studiosi a dimostrare che miR-483-5p agisce come un freno molecolare che compensa i cambiamenti dell’amigdala indotti dallo stress per promuovere il sollievo dall’ansia.

La scoperta di questo nuovo percorso miR483-5p/Pgap2 è “il primo trampolino di lancio verso la scoperta di nuovi, più potenti e necessari trattamenti per i disturbi d’ansia” precisano gli studiosi.

“Lo stress può innescare l’insorgenza di una serie di condizioni neuropsichiatriche che hanno le loro radici in una combinazione avversa di fattori genetici e ambientali – ha affermato la dottoressa Valentina Mosienko della School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience dell’Università di Bristol e co-autrice principale dello studio – . Mentre bassi livelli di stress sono controbilanciati dalla naturale capacità di adattamento del cervello, esperienze traumatiche gravi o prolungate possono superare i meccanismi protettivi della resilienza allo stress, portando allo sviluppo di condizioni patologiche come la depressione o l’ansia”.

In tale situazione, aggiungono gli studiosi, gli miRNA sono “strategicamente pronti” a controllare condizioni neuropsichiatriche complesse come l’ansia. “Il percorso miR483-5p/ Pgap2 che abbiamo identificato in questo studio, la cui attivazione esercita effetti di riduzione dell’ansia, offre un enorme potenziale per lo sviluppo di terapie anti-ansia per condizioni psichiatriche complesse negli esseri umani” ha concluso Mosienko.