Una diffusa malattia degli occhi è un importante fattore di rischio per Covid grave

A cura di Andrea Centini

La degenerazione maculare legata all'età (o AMD), considerata la principale causa di cecità centrale nei Paesi benestanti e la terza in assoluto, è un significativo fattore di rischio per la COVID-19 grave, l'infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2. Sin dallo scoppio della pandemia è stato rilevato che età avanzata, obesità, malattie cardiovascolari, diabete e altre patologie erano fortemente associate al rischio di sviluppare la forma severa della malattia infettiva, ma ancora oggi, a 3 anni dalla diffusione del patogeno, non sono pienamente chiari i meccanismi coinvolti. Ora sappiamo che anche la diffusa maculopatia è associata a probabilità più elevate di ricovero e morte per Covid, anche più dei fattori di rischio comunemente noti.

A determinare che la degenerazione maculare legata all'età è associata al rischio di Covid grave è stato un team di ricerca statunitense guidato da scienziati della Scuola di Medicina “Chobanian & Avedisian” dell'Università di Boston, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Oftalmologia, del Dipartimento di Scienze della Salute Pubblica dell'Università dello Utah, dell'Università Statale di New York e di altri istituti. I ricercatori, coordinati dalla professoressa Lindsay A. Farrer, primario di Genetica Biomedia presso l'ateneo del Massachusetts, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver analizzato le basi genetiche in comune tra la COVID-19 e la malattia dell'occhio.

Precedenti indagini avevano dimostrato che la degenerazione maculare legata all'età era associata a esiti gravi per Covid; il rischio più elevato di insufficienza respiratoria e morte per i pazienti Covid con la maculopatia, infatti, è risultato essere del 25 percento, superiore persino a quello innescato dal diabete di tipo 2 (21 percento) e dall'obesità (13 percento), come indicato in un comunicato stampa dell'ateneo. Attraverso specifiche indagini come analisi di correlazioni genetiche, pleiotropia, locus del tratto quantitativo dell'espressione (eQTL), randomizzazione mendeliana (MR) e altre, la professoressa Farrer e i colleghi hanno rilevato un importante legame genetico tra le due condizioni. Nello specifico, hanno identificato associazioni a livello del gene PDGFB, che codifica per un fattore di crescita derivato dalle piastrine. Il gene, come spiegato dall'ateneo americano, è coinvolto nelle anomalie dei vasi sanguigni che scatenano la degenerazione maculare. La sua espressione elevata aumenterebbe anche il rischio di COVID-19 grave: i pazienti con un livello più elevato di PDGF nel siero del sangue, infatti, mostravano probabilità maggiori di infezione severa. Tra le due malattie ci sarebbe dunque una base genetica in comune.

“I nostri risultati si aggiungono al corpus di prove per l'aumento del rischio di infezione e mortalità da COVID-19 tra i pazienti affetti da AMD. La nostra analisi dà credito a studi clinici precedenti che hanno rilevato che le persone con AMD hanno un rischio più elevato di infezione da COVID-19 e malattia grave e che questo aumento del rischio può avere una base genetica”, ha dichiarato la professoressa Farrer in un comunicato stampa. Alla luce di questi risultati, gli scienziati ritengono che riducendo l'attività del gene PDGFB e la concentrazione nel siero del fattore di crescita può avere un impatto positivo anche nel trattamento della COVID-19. Tra le terapie suggerite dai ricercatori quelle basate su farmaci che contrastano la crescita di vasi sanguigni anomali nell'occhio (alla base della degenerazione maculare) e con antagonisti del PDGFB. I dettagli della ricerca “Genome-Wide Pleiotropy Study Identifies Association of PDGFB with Age-Related Macular Degeneration and COVID-19 Infection Outcomes” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Clinical Medicine.