video suggerito

Un solo esame del sangue rileva i segni di 12 diversi tumori prima che si sviluppino i sintomi: come funziona Il test miONCO-Dx è un innovativo esame del sangue, capace di rilevare precocemente i segnali di 12 diversi tipi di tumore: per l’analisi, il test utilizza avanzate tecnologie di analisi molecolare per individuare i microRNA (miRNA) associati al cancro, abbinando strumenti di intelligenza artificiale per interpretare i risultati e prevedere la localizzazione del tumore. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un semplice esame del sangue è in grado di rilevare i segni di 12 diversi tipi di tumore ancora prima che si manifestino i primi sintomi della malattia: si tratta di miONCO-Dx, un test per la diagnosi precoce del cancro sviluppato nel Regno Unito da Xgenera in collaborazione con l’Università di Southampton, che analizza campioni ematici alla ricerca di tracce molecolari riconducibili alla presenza di cellule tumorali.

Il funzionamento di miONCO-Dx si basa sull’identificazione di microRNA (miRNA) associati al cancro, delle piccole molecole che agiscono come regolatori genetici. “I miRNA influenzano l’espressione dei geni legandosi all’RNA messaggero (mRNA), che trasporta le istruzioni per la sintesi proteica – precisa il team di Xgenera in una nota che illustra la tecnologia – . Una disregolazione dei miRNA può sia contribuire che essere un segnale di cancro”.

Utilizzando avanzate tecnologie di analisi molecolare rilevare i miRNA, il test abbina l’intelligenza artificiale per interpretare i risultati e prevedere la localizzazione del tumore, rappresentando una svolta nella diagnosi precoce del cancro.

Leggi anche Un esame del sangue scopre il Parkinson prima dei sintomi: a chi può essere utile

Gli screening finora condotti su 20.000 persone hanno dimostrato il test miONCO-Dx ha un’accuratezza del 99% nel rilevare il cancro e nell’individuare con precisione la sua sede, consentendo di formulare una diagnosi quando la malattia è in una fase molto più precoce e curabile.

Per l’analisi bastano appena 10 gocce di sangue, che sono sufficienti a ricercare fino a 12 tra i tumori più comuni, come il cancro ai polmoni, allo stomaco, alla prostata, all’esofago, al fegato, alla vescica, alle ovaie, all’intestino, al pancreas e al seno, oltre al sarcoma delle ossa e dei tessuti molli e un altro tipo di tumore al cervello (gliobastoma).

Cos’è il test miONCO-Dx, l’esame del sangue per la diagnosi precoce multi-cancro

Il miONCO-Dx è un test per la diagnosi precoce di 12 tipi di cancro che misura l’espressione dei microRNA associati allo sviluppo e progressione di diversi tipi di cancro in una piccola quantità di sangue, abbinando tecnologie di intelligenza artificiale per interpretare i risultati e prevedere la localizzazione del tumore. Sviluppato dall’azienda britannica Xgenera in collaborazione con l’Università di Southampton, il test ha mostrato di poter ricercare fino a 12 diversi tipi di tumore, con una precisione del 99%, ed è ora pronto ad entrare nella fase di sperimentazione di “validazione e verifica” sostenuta dal Dipartimento della Salute britannico, che coinvolgerà circa 8.000 persone.

“La valutazione rappresenterà un passo formale e significativo verso l’implementazione del test nella pratica clinica, garantendone l’idoneità all’uso nel Servizio Sanitario Nazionale – ha evidenziato l’autorità britannica – . Questo semplice esame del sangue consentirà di individuare precocemente il cancro e di conseguenza il trattamento sarà non solo più efficace, ma anche più economico e semplice, liberando potenzialmente preziose risorse del Servizio Sanitario Nazionale e tempo del personale nel lungo periodo”.