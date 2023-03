Un problema con l’attracco della navicella Dragon SpaceX alla ISS ritarda lo sbarco degli astronauti Arrivo tutt’altro che agevole alla Stazione Spaziale Internazionale per un problema a uno dei ganci di attracco della navicella spaziale.

A cura di Valeria Aiello

Attracco complicato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la navicella Dragon SpaceX con a bordo gli astronauti della NASA Stephen Bowen e Woody Hoburg, il cosmonauta russo Andrey Fedyaev e l’astronauta Sultan Alneyadi degli Emirati Arabi Uniti. L’equipaggio, arrivato alla ISS 25 ore dopo il lancio, ha dovuto attendere a circa 20 metri dal laboratorio orbitante prima che la navicella potesse agganciare il modulo Harmony della ISS a causa di un problema a uno dei suoi ganci di attracco. L’anomalia, identificata in un sensore difettoso, era emersa anche dopo il decollo, anche se tutti i 12 ganci sembravano essere posizionati nella configurazione corretta.

Problema con l’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale

Si è quinti trattato di un arrivo tutt’altro che agevole per l’equipaggio della Dragon SpaceX soprannominata “Endeavour”, partita ieri alle 6:34 italiane dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA, in Florida. Le operazioni di attracco sono state ritardate dalla risoluzione del problema al gancio di attracco, gestito dai team di terra della NASA e SpaceX, che hanno verificato la corretta configurazione del sistema, procedendo all’override del software per il sensore difettoso.

L’intervento ha consentito al processo di attracco di continuare, permettendo il collegamento della navicella al modulo Harmony, avvenuto alle 7:40, mentre la Stazione Spaziale Internazionale si trovava a circa 420 km sopra l’Oceano Indiano, al largo della costa orientale della Somalia. Gli astronauti a bordo hanno così potuto iniziare a condurre i controlli standard sulle perdite e la pressurizzazione del veicolo spaziale, prima dell’apertura del portello, alle 9:45.

I membri dell’equipaggio, spiega la NASA in una nota, hanno prima aperto il portello tra la Stazione Spaziale e l’adattatore di accoppiamento pressurizzato, quindi il portello della navicella Dragon.

A dare il benvenuto a bordo della ISS alla Crew-6, l’equipaggio della Expedition 68 composto dagli astronauti della NASA Frank Rubio, Nicole Mann e Josh Cassada , nonché da Koichi Wakata della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) e dai cosmonauti di Roscosmos Sergey Prokopyev, Dmitri Petelin e Anna Kikina. Per un breve periodo, l’equipaggio della ISS sale quindi a 11 persone, fino alla partenza della navicella che riporterà la Crew-5 sulla Terra.