Un orso polare arriva sulle coste dell'Islanda trasportato da un iceberg: l'ordine è di ucciderlo Un esemplare di orso polare (Ursus maritimus) è arrivato sulle coste islandesi trasportato dalle correnti. Si trovava su un iceberg che si è allontanato dalla Groenlandia. L'animale è stato ucciso: il governo dell'isola ha deciso che portarlo indietro sarebbe stato troppo costoso.

A cura di Valerio Berra

Le coste della Groenlandia e quelle dell’Islanda sono distanti circa 300 km. Parecchio perché la popolazione di orsi polari che si trova in Goenlandia sia in qualche modo pericolosa per chi vive nei territori abitabili dell’Islanda. Eppure ogni tanto si crea quella serie di coincidenze per cui uno degli orsi polari che vivono nell’artico si ritrova su un iceberg e che quell’iceberg arrivi proprio sulle coste dell’Islanda. Coincidenze che di solito portano allo stesso esito: la morte dell’orso.

È questa la dinamica che ha portato all’uccisione di un esemplare di orso polare sulle coste nord-occidentali dell’Islanda. L’animale era arrivato con un iceberg dalla Groenlandia. Nulla di programmato ovviamente. Con buona probabilità l’iceberg si era staccato mentre l’orso si trovava sul ghiaccio e e poi è stato trasportato dalle correnti vino all’Islanda. Qui ha cominciato a muoversi sulla costa e a rovistare nella spazzatura di una casa abitata.

La polizia ha deciso di ucciderlo dopo aver consultato l’agenzia per l’ambiente. Lo ha spiegato Helgi Jensson, responsabile della polizia islandese di questi territori: “Non è una cosa che ci piace fare. L’orso era molto vicino a una casa, c’era una signora anziana dentro”. Il protocollo da seguire per gli orsi che arrivano in Islanda è questo. O almeno, è così dal 2008 dopo un dibattito iniziato quando due orsi erano sbarcati su queste coste. L’esemplare di orso polare verrà studiato dai laboratori islandesi.

Il problema degli orsi polari in Islanda

L’orso polare, nome scientifico Ursus Maritimus, non è una specie in via di estinzione. È considerata però una specie vulnerabile. È il più grande animale carnivoro terrestre esistente in natura. I maschi adulti possono arrivare anche a 700 kg. Per capirci, un orso grizzly (Ursus arctos horribilis) può arrivare 360 kg. Tutta la popolazione di orsi polari è concentrata nell’Artide, non ci sono orsi polari in Antartide. Il numero di esemplari in natura è stimato tra 20.000 e 25.000.

Come abbiamo chiarito all’inizio, le coincidenze che devono verificarsi per portare un orso polare in Islanda sono parecchie. Secondo il quotidiano britannico The Guardian dal IX secolo sono stati registrati solo 600 casi del genere. La scelta di ucciderli non è solo per salvaguardare gli esseri umani ma ha anche una natura economica: i costi per riportarli in Groenlandia, o comunque in habitat artici, sono stati considerati troppo alti per il governo islandese.