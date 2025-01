video suggerito

Un enorme "insetto marino" emerso dagli abissi del Vietnam: lo hanno chiamato come Darth Vader Nelle acque profonde attorno alle isole Spratly, in Vietnam, gli scienziati hanno scoperto una nuova specie di crostaceo isopode gigantesco. A causa della sua forma hanno chiamato l'animale Bathynomus vaderi, in omaggio a Darth Vader di Star Wars. In Vietnam queste creature vengono chiamate "insetti marini", ma non si tratta assolutamente di insetti.

A cura di Andrea Centini

Il crostaceo isopode Bathynomus vaderi. Credit: Nguyen Thanh Son

Una nuova specie di crostaceo isopode è stata scoperta nelle acque profonde del Vietnam. Appartiene al genere Bathynomus, del quale fanno parte creature definite giganti o “supergiganti”, come spiegato dagli scienziati che hanno studiato e classificato l'animale. La specie più grande di questo gruppo nota ai biologi marini è Bathynomus giganteus: può superare i 70 centimetri e pesare circa 2 chilogrammi. Recentemente il gruppo di ricerca che ha descritto la nuova specie ha trovato in un mercato vietnamita un esemplare di Bathynomus jamesi di oltre 2,6 chilogrammi. La nuova specie è stata classificata in letteratura con il nome scientifico Bathynomus vaderi, dove l'epiteto è un omaggio al famigerato cattivo di Star Wars, Darth Vader. La ragione risiede nella forma della sua testa, che ricorda da vicino l'iconico casco del signore dei Sith. Il crostaceo isopode raggiunge i 32 centimetri di lunghezza per un peso di circa 1 chilogrammo (ma non si può escludere che nelle profondità marine ci possano essere esemplari decisamente più grandi).

Darth Vader. Credit: wikipedia

Gli autori dello studio hanno spiegato che in Vietnam questi isopodi giganteschi vengono chiamati “insetti marini”, ma non si tratta assolutamente di insetti. Basta guardare il numero di zampe. In biologia la classe degli insetti abbraccia specie di artropodi che hanno solo e soltanto tre paia di zampe (dunque anche i millepiedi e i centopiedi, come le scutigere, non sono insetti). Si tratta di appunto crostacei isopodi, esattamente come lo è il comune porcellino di Terra od onisco (Armadillidium vulgare), che troviamo spesso sotto i vasi. Lo conosciamo tutti per la capacità di appallottolarsi per difendersi e creare una sfera perfetta. Chiaramente è adattato alla vita terrestre, mentre il suo enorme cugino è un animale che vive nei fondali degli abissi, dove si nutre principalmente di altre creature morte. Dunque è un saprofago.

L'enorme esemplare di Bathynomus jamesi. Credit Nguyen Thanh Son

A scoprire e descrivere Bathynomus vaderi è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Università Nazionale di Singapore, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi dell'Università Nazionale del Vietnam e dell'Agenzia nazionale per la ricerca e l'innovazione di Cibinong (Indonesia). I ricercatori, coordinati dal dottor Peter Ng del Lee Kong Chian Natural History Museum, dove gestisce un laboratorio specializzato proprio nello studio dei crostacei, avevano acquistato gli animali in un mercato di Hanoi, dove vengono venduti come “prelibatezze”. In realtà, fino a qualche anno fa, come spiegato dagli autori dello studio, questi “insetti marini” o bọ biển – come vengono chiamati in Vietnam – erano considerati uno scarto e venduti a poco prezzo. Da quando hanno raggiunto una certa popolarità su internet per le loro dimensioni gargantuesche e l'aspetto peculiare, i prezzi sono saliti alle stelle e ora il gusto della loro carne viene “esaltato” dai pescatori per favorirne il commercio.

Un esemplare di Bathynomus giganteus. Credit: wikipedia

Al netto delle proprietà culinarie, i ricercatori sanno bene che i mercati ittici sono fonti inesauribili di scoperte scientifiche interessanti. Spesso acquistano animali come accaduto per i quattro isopodi giganteschi. Solo alla fine del 2023 si sono accorti che avevano per le mani una specie completamente nuova, che ora hanno descritto formalmente in un articolo scientifico ad hoc. Gli esemplari erano stati catturati nei pressi delle isole Spratly, un arcipelago vietnamita nel cuore del Mar Cinese Meridionale. Come sottolineato dal dottor Nguyen Thanh Son e colleghi, la nuova specie è caratterizzata da “un'ampia regione clipeale rettangolare con margini laterali paralleli, margine distale concavo e apice strettamente acuto”. Inoltre Bathynomus vaderi possiede una coxa (o coxopodite) “distalmente ristretta e curva posteriormente del pereopode e la presenza di 11 spine pleotelson curve verso l'alto”. Questi nomi curiosi sono chiaramente relativi all'anatomia dei crostacei.

Secondo gli autori dello studio il crostaceo isopode dedicato a Darth Vader non vivrebbe solo attorno alle isole Spratly, ma probabilmente in tutto il Mar Cinese Meridionale. I dettagli della ricerca “A new species of supergiant Bathynomus A. Milne-Edwards, 1879 (Crustacea, Isopoda, Cirolanidae) from Vietnam, with notes on the taxonomy of Bathynomus jamesi Kou, Chen & Li, 2017” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Zookeys.