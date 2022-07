Un centinaio di leoni ha raggiunto le spiagge dell’India Dalla foresta di Gir, nello stato indiano del Gujarat, gli esemplari si sono spostati sulla costa occidentale del Paese.

A cura di Valeria Aiello

Sono almeno un centinaio i leoni asiatici che dalla foresta di Gir, nello Stato indiano del Gujarat, hanno raggiunto la costa occidentale del Paese. Secondo gli esperti, l’insolito fenomeno dimostra che il loro habitat naturale “si sta restringendo”. Normalmente, ha riferito alla BBC il dottor Nishith Dhariya, uno studioso di fauna selvatica, è difficile per i leoni adattarsi alle condizioni delle aree costiere, ma “a causa dell’insufficienza di territorio, non hanno alcuna altra opzione”. La foresta di Gir, sulla base delle stime del Dipartimento forestale locale, contava circa 400 leoni nel 2020, mentre nel resto dello Stato ne vivrebbero circa 275. Di questi, 104 esemplari si sono trasferiti su circa 300 km di costa del Gujarat perché il loro habitat naturale è diventato “sovraffollato”.

Un tempo, la specie era diffusa in tutto il Paese, ma il loro numero si era pericolosamente ridotto a una dozzina all’inizio del XX secolo, principalmente a causa della caccia e della siccità. Da allora, gli sforzi per salvarli dall’estinzione, attraverso l’istituzione dell’area protetta – il Gir Forest Wildlife Sanctuary – hanno permesso la crescita della popolazione, ma dagli Anni 90, un numero di esemplari sempre più consistente ha iniziato a raggiungere le regioni costiere. “Ogni leone normalmente richiede un territorio di circa 100 chilometri quadrati, e quest’area comprende anche tre-quattro leonesse che vivono con i loro cuccioli – ha spiegato Shyamal Tikadar, un alto funzionario forestale dello Stato – . Quando il cucciolo diventa adulto, prende il controllo del territorio dal vecchio leone oppure lo lascia per trovare uno nuovo”.

I leoni raggiungono le zone costiere seguendo il corso del fiume Heran, che attraversa la foresta di Gir e sfocia nel Mar Arabico, nel distretto di Somnath. Ciò significa che persone come Uday Shah – che ha una fattoria in riva al mare nel distretto di Veraval, a 80 km dalla foresta di Gir – sono ormai abituate a vedere regolarmente i leoni sulla spiaggia. “All’inizio, quando li abbiamo visti per la prima volta, eravamo spaventati, ma ora non ci danno fastidio” ha raccontato Shah.

Anche Natha Parmar, che ha una fattoria vicino al fiume Heran, dice che lui e gli altri contadini della zona stanno imparando a vivere con cautela e rispetto con i leoni. Aiuta il fatto che finora i leoni non abbiano attaccato alcun essere umano. “Quando incontriamo i leoni, o ci fermiamo e gli facciamo spazio o cambiamo strada senza disturbarli” ha affermato Parmar che, nonostante negli ultimi anni abbia perduto almeno una decina di vitelli, uccisi da questi grandi felini, ha parlato anche di un inaspettato vantaggio derivato da questa convivenza. “In precedenza, dovevamo affrontare mandrie di cinghiali e tori, che avrebbero danneggiato tutti i nostri raccolti. Ora, questo problema si è quasi risolto”.