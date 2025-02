video suggerito

Straordinario fossile del Giurassico svela l'origine degli uccelli dai dinosauri: "Scoperta epocale" A novembre del 2023, in una formazione giurassica nella provincia cinese del Fujian, i ricercatori hanno trovato il fossile del più antico uccello mai scoperto. Risale a 149 milioni di anni fa e, secondo i paleontologi, riscrive la storia sull'origine di questi splendidi animali (dinosauri a tutti gli effetti). La scoperta di Baminornis zhenghensis è stata definita "epocale".

A cura di Andrea Centini

Illustrazione di Baminornis zhenghensis, l'uccello più antico mai scoperto. Credit: ZHAO Chuang

I ricercatori hanno scoperto il fossile del più antico uccello conosciuto risalente al Giurassico, un anello mancante preziosissimo che riscrive la storia evolutiva di questi animali ed evidenzia lo strettissimo rapporto con i dinosauri estinti. Gli uccelli, del resto, dal punto di vista tassonomico sono dinosauri a tutti gli effetti, condividendo con i "lucertoloni preistorici" – in particolar modo i teropodi bipedi e carnivori – molteplici caratteristiche anatomiche e fisiologiche. Tra le principali figura sicuramente la fossa anterorbitale, una specifica finestra nel cranio, ma anche la presenza di penne e piume, ossa cave, deposizione delle uova nei nidi e metabolismo accelerato. Sino ad oggi si riteneva che l'anello di congiunzione più antico tra dinosauri teropodi e gli uccelli fosse Archaeopteryx, scoperto attorno al 1860. Questa creatura estinta dotata di piume, tuttavia, aveva ancora diverse caratteristiche da dinosauro "rettiliano" – come una lunga coda – che gli permettevano solo di fare dei voli attivi limitati, un po' come i moderni fagiani.

Credit: WANG Min

Il nuovo fossile, scoperto a novembre del 2023, è contemporaneo dell'Archaeopteryx, ma presenta una coda corta con pigostilo, una caratteristica tipica degli uccelli moderni che agevola sensibilmente il volo. Secondo i ricercatori, pertanto, si tratta del più antico uccello noto alla scienza. Non a caso i paleontologi hanno definito Baminornis zhenghensis, come è stato chiamato dagli esperti, una “scoperta epocale”. A scoprirlo e descriverlo è stato un team di ricerca cinese composto da scienziati dell'Istituto di paleontologia dei vertebrati e paleoantropologia (IVPP) dell'Accademia Cinese delle Scienze di Pechino e dell'Istituto di rilevamento geologico del Fujian.

Credit: WANG Min

I ricercatori, coordinati dai professori Runsheng Chen e Min Wang, hanno scoperto il fossile dell'uccello in una formazione paleontologica sita nella provincia del Fujian, nella Cina sudorientale. Si calcola abbia 149 milioni di anni. Ciò suggerisce che gli uccelli si erano ben diversificati dai dinosauri progenitori già alla fine del Giurassico. Il più antico fossile di uccello con la coda corta conosciuto, prima della scoperta di Baminornis zhenghensis, risaliva al Cretaceo (terzo e ultimo periodo dell'Era Mesozoica): ha circa 20 milioni di anni in più del nuovo fossile. Archaeopteryx era l'unico rappresentante noto di questi uccelli ancestrali del Giurassico, pur con la sua posizione controversa nell'albero filogenetico (alcuni ritengono fosse un dinosauro deinonicosauro e non un vero uccello, spiegano gli scienziati cinesi).

Credit: ZHAO Chuang

Il fossile di Baminornis zhenghensis, pur essendo privo della testa, è fortunatamente quasi completo e ottimamente conservato, permettendo di osservare con un dettaglio eccezionale diverse caratteristiche intermedie tra dinosauri teropodi e veri uccelli. Oltre alla coda corta con pigostilo, figurano anche la cintura pelvica e le scapole simili a quelle di uccelli detti ornitotoracini, mentre la struttura della mano ricorda quella dei dinosauri non aviani (quelli estinti dall'asteroide dell'Evento di Chicxulub di 66 milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo).

“In precedenza, la più antica testimonianza di uccelli dalla coda corta risaliva al Cretaceo inferiore. Baminornis zhenghensis è l'unico uccello dalla coda corta del Giurassico e il più antico finora scoperto, anticipando la comparsa di questa caratteristica derivata di quasi 20 milioni di anni”, ha dichiarato in un comunicato stampa il professor Wang. “Se facciamo un passo indietro e riconsideriamo l'incertezza filogenetica dell'Archaeopteryx, non dubitiamo che Baminornis zhenghensis sia il vero uccello del Giurassico”, gli fatto eco il dottor Zhonghe, coautore dello studio.

Credit: WANG Min

La scoperta cinese è stata accolta con entusiasmo dalla comunità scientifica e molti paleontologi la stanno commentando, vista la sua portata rivoluzionaria. Fra essi il famoso paleontologo Stephen Brusatte dell'Università di Edimburgo, che in un'intervista all'agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha affermato quanto segue: “Baminornis è una scoperta epocale e rientra tra i più importanti fossili di uccelli rinvenuti dalla scoperta dell'Archaeopteryx nei primi anni del 1860”. Il team del professor Wang ha scoperto anche un secondo fossile di uccello preistorico, ma mancando di molte caratteristiche, al momento, non è stato classificato. Recentemente un team di ricerca dell'Università di Liverpool ha scoperto e confermato la presenza di proteine in un fossile di dinosauro, un edmontosauro. I dettagli della nuova ricerca “Earliest short-tailed bird from the Late Jurassic of China” sull'uccello più antico sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Nature.