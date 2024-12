video suggerito

Scoperto in Cina un misterioso dinosauro di 193 milioni di anni fa, è il primo di una specie finora sconosciuta Si tratta di un dinosauro erbivoro vissuto all'inizio del Giurassico, appartenente all'ordine degli ornitischi (Ornithischia): di dimensioni ridotte, è un Archaeocursor asiaticus, come è stata chiamata la nuova specie dai paleontologi che hanno analizzato un femore rinvenuto nei pressi del Parco Centrale di Chongqing, in Cina.

A cura di Valeria Aiello

Illustrazione AI di un Archaeocursor asiaticus, un specie di dinosauro appartenente all'ordine degli ornitischi finora sconosciuta / Credit Thu Anh

Il resti di un misterioso dinosauro, in particolare un femore sinistro recentemente scoperto nei pressi del Parco centrale di Chongqing, in Cina, hanno aiutato i paleontologi a identificare una specie finora sconosciuta: l’esemplare risale a 193 milioni di anni fa, all’inizio del Giurassico, e appartiene all’ordine degli ornitischi (Ornithischia), noti anche come “dinosauri dal bacino da uccello”, uno dei due grandi ordini di dinosauri comprendente esclusivamente erbivori.

I ricercatori che hanno analizzato il femore dell’animale, guidati dal paleontologo cinese Xi Yao dell’Università dello Yunnan, hanno chiamato la nuova specie Archaeocursor asiaticus. “L’analisi filogenetica colloca l’Archaeocursor asiaticus tra i dinosauri ornitischi divergenti più antichi mai scoperti in Asia” hanno precisato gli studiosi in un articolo pubblicato sulla rivista iScience.

La nuova specie di dinosauri ornitischi scoperta in Cina

La nuova specie di dinosauri ornitischi scoperta in Cina, chiamata Archaeocursor asiaticus dagli studiosi, era di dimensioni ridotte, lunga circa 1 metro, come mostrato dall’analisi del femore recentemente ritrovato nella formazione geologica di Ziliujing, situata a nord del Parco centrale di Chongqing, nel distretto di Yubei, nella Cina sudoccidentale.

Questa formazione risale al Giurassico inferiore, un periodo di grandi cambiamenti e ripresa dopo il devastante evento di estinzione del Triassico-Giurassico, che portò alla scomparsa di un grande numero di specie viventi e alla sopravvivenza di altre, che divennero dominanti. L’evoluzione dei dinosauri, in particolare, portò all’ascesa di gruppi iconici come i dinosauri corazzati, inclusi gli stegosauri placcati, che condivisero il destino di altri dinosauri non aviari, estinguendosi alla fine del Cretaceo.

Lo studio della sezione trasversale del femore dell’esemplare scoperto in Cina ha suggerito che il dinosauro erbivoro, vissuto circa 193 milioni di anni fa, fosse un giovane adulto al momento della morte. L’analisi filogenetica ha anche indicato che la specie Archaeocursor asiaticus era strettamente imparentata con un altro dei dinosauri ornitischi del supercontinente meridionale di Gondwana, chiamato l’Eocursor parvus.

Ciò indicherebbe che l’esistenza di un precedente evento di dispersione dei dinosauri ornitischi, dal supercontinente meridionale a quello settentrionale di Laurasia, a cui appartiene oggi la maggior parte del territorio asiatico. “Pertanto, la scoperta dell’Archaeocursor asiaticus è molto preziosa per la paleontologia, perché indica un precedente evento di dispersione dei dinosauri ornitischi del Giurassico inferiore, dal Gondwana alla Laurasia, compresa l’Asia orientale, che sembra essere indipendente e forse precedente alla dispersione dei dinosauri corazzati” hanno precisato gli studiosi, che ritengono esista almeno un gruppo ancestrale di ornitischi ancora sconosciuto, molto più antico dell’esemplare cinese e di quelli meridionali, che gli scienziati sperano di trovare in futuro.