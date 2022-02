Spettacolare mosaico romano rinvenuto a Londra: è il più grande degli ultimi 50 anni L’importante ritrovamento è stato annunciato dagli archeologi del Museum of London Archaeology (Mola) che lo hanno riportato alla luce in un cantiere di uffici vicino alla torre Shard, nel quartiere di Southwark.

A cura di Valeria Aiello

Lì dove sorgeranno nuovi grattacieli e uffici, è stato rinvenuto “il più grande mosaico romano trovato a Londra negli ultimi 50 anni”. È con queste parole che gli archeologi del Museum of London Archaeology (Mola) hanno annunciato l’importante ritrovamento di epoca romana in un cantiere vicino alla torre Shard, nel quartiere di Southwark, un’area in forte espansione dal punto di vista commerciale e residenziale. “L’incredibile scoperta – raccontano gli archeologi – è stata fatta mentre lavoravamo al progetto di rigenerazione urbana Liberty of Southwark, con l’azienda londinese dei trasporti”.

Lo splendido mosaico, in uno stato di conservazione sorprendente, è composto da due pannelli altamente decorati, incastonati su un pavimento rosso. Il pannello più grande, che misura quasi 18 metri quadrati, riprende un motivo noto come guilloché, con grandi fiori colorati circondati da fasce e fili intrecciati, mentre quello più piccolo, di circa due metri quadrati, presenta diversi elementi geometrici, tra cui il nodo di Salomone.

Molto probabilmente, riporta il Guardian, il mosaico era parte del pavimento del salotto di una magione dove gli alti gradi militari e altri importanti rappresentanti si intrattenevano con cibo e bevande. Più precisamente, si trovava con tutta probabilità in un triclinio, la sala dove gli antichi romani servivano il pranzo con tavoli e divani per i commensali, parte di una mansio romana che si trovava alla periferia di Roman Londinium, un’area situata sulla riva Nord del Tamigi, dove soldati e funzionari soggiornavano durante i loro spostamenti.

Il mosaico, forse datato tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C., verrà accuratamente recuperato e valutato da un team di esperti, per poi essere rimosso nella sua interezza per consentire un restauro più dettagliato. Attualmente in fase di definizione, i piani per la futura esposizione al pubblico.