Se sei stressato per le cose da fare questo metodo potrebbe aiutarti: uno studio spiega come svuotare la mente

Chi lavora dal lunedì al venerdì lo sa bene: la domenica pomeriggio non è sempre un momento piacevole. Le preoccupazioni per gli impegni che ci aspettano nella settimana possono diventare un pensiero fisso, fonte di forte stress e ansia. Questa condizione è così diffusa che è stata coniata anche un'espressione per indicarla – "Blu Sunday" – e in alcuni casi può perfino impattare sulla qualità del sonno.

I rimedi per provare a contrastare questa sensazione possono essere diversi, ma ce n'è uno che può funzionare soprattutto per chi a causa di stress e preoccupazioni fa fatica ad addormentarsi, la domenica sera come negli altri giorni della settimana. Dormire un numero sufficiente di ore è infatti fondamentale per il nostro benessere, a breve e a lungo termine. A proporlo è stato qualche tempo fa uno studio della Baylor University negli Stati Uniti e consiste in un metodo davvero semplice: scrivere prima di addormentarsi una lista delle cose da fare nella settimana (o nel giorno) successivo.

Lo studio

Dato che già altri studi in passato avevano mostrato i possibili effetti benefici di quest'abitudine, i ricercatori dell'università statunitense ne hanno voluto testare l'efficacia con un esperimento su 57 individui, di età compresa tra 18 e 30 anni, il cui sonno è stato testato attraverso la polisonnografia, un esame che mediante dei sensori monitora le onde cerebrali.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: al primo è stato chiesto di scrivere prima di addormentarsi una lista dei compiti svolti in giornata, al secondo di fare la stessa cosa ma con i compiti o gli impegni da portare a termine nei giorni a seguire.

Fare una lista delle cose da fare, non di quelle fatte

Ne è emerso che i partecipanti che avevano scritto la lista delle cose da fare avevano mostrato meno difficoltà ad addormentarsi di quelli che avevano elencato i compiti già portati a termine. Esattamente i primi si sono addormentati con nove minuti di anticipo.

La cosa interessante è che più la lista era dettagliata maggiori sembravano essere i benefici per la persona che la realizza, mentre non fa differenza il mezzo su cui si scrive: chi aveva faro una lista di almeno dieci impegni si erano addormentati ancora più velocemente, con ben 15 minuti di anticipo rispetto a chi non l'aveva scritta, e sei minuti prima di chi aveva realizzato una lista breve e per sommi capi.

In sostanza, spiegano i ricercatori, realizzare una lista delle cose ci permette di alleggerire il nostro carico cognitivo. Nel momento in cui mettiamo in forma scritta quei pensieri che si affollano nella nostra testa, è come se li archiviassimo e privassimo la nostra mente dei pensieri su cui arrovellarsi o rimuginare.