Scoperta una nuova isola nel Mar Caspio: come è emersa dall'acqua Nel Mar Caspio, non molto lontano dalla costa russa, l'abbassamento del livello dell'acqua ha fatto emergere una nuova isola, rimasta finora nascosta. Una spedizione di scienziati russi ne ha confermato la presenza.

ISTITUTO DI OCEANOLOGIA DI SHIRSHOV | Foto della nuova isola appena emersa

Nel Mar Caspio è emersa una nuova isola, rimasta finora nascosta sotto il livello dell'acqua. A confermare la scoperta sono stati i ricercatori dell'Istituto di Oceanologia di Shirshov dell'Accademia Russa delle Scienze in una complessa spedizione in quello che di fatto è il lago più grande del mondo.

In realtà la nuova isola è stata avvistata per la prima volta nelle immagini satellitari nel novembre 2024, ma finora nessuno si era effettivamente recato sul posto per accertarne la presenza e quindi sulla sua effettiva esistenza c'erano ancora dei dubbi. Può sembrare una notizia sorprendente – e in parte lo è – ma è in realtà la conseguenza del processo di prosciugamento che il Mar Caspio sta subendo per effetto di una serie di cause, prime tra tutte la crisi climatica e lo sfruttamento delle risorse idriche.

Dove si trova la nuova isola

L'istituto russo ha spiegato che la nuova isola si trova nella Riserva Naturale Statale di Astrakhan, a circa 30 chilometri a sud-ovest dell‘isola di Maly Zhemchuzhny. Parliamo della parte settentrionale del Mar Caspio, in un punto abbastanza vicino alla costa russa.

La spedizione russa aveva l'obiettivo di portare i ricercatori direttamente sull'isola, ma la situazione che hanno incontrato quando erano in prossimità della terraferma non era delle migliori, sia per le avverse condizioni meteorologiche, sia per il basso livello dell'acqua attorno all'isola. Comunque, anche se non ci sono stati fisicamente, sono riusciti a vederla, come mostrano chiaramente le foto pubblicate sul sito dell'istituto.

Effetto del prosciugamento del Mar Caspio

I ricercatori hanno spiegato come si è formata questa nuova isola, chiarendo che è emersa proprio per effetto di un ulteriore abbassamento del livello dell'acqua del Mar Caspio. Ed è proprio il livello dell'acqua a influenzare tuttora l'aspetto dell'isola: durante i periodi di piena del fiume Volga, il livello dell'acqua è più alto e quindi l'isola appare come "una terra leggermente elevata sopra la superficie del mare". Durante invece le basse maree, quando l'acqua si ritira ancora di più, l'isola emerge in modo più netto dal livello del mare.

"Se l'attuale riduzione del livello del Mar Caspio continua – spiegano i ricercatori – quest'isola potrebbe aumentare significativamente la sua superficie nei prossimi anni e potrebbe diventare un sito di nidificazione per specie di uccelli rari e un'isola per le foche del Caspio".