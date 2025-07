Rispondi a queste 5 domande per scoprire come stai affrontando il passare del tempo (e come farlo al meglio)

Un semplice test in cinque domande aiuta a valutare come stai vivendo le tue giornate, valutando abitudini, relazioni, scelte quotidiane e benessere psicofisico: Le riposte offrono uno spunto per migliorare la qualità di vita e invecchiare in modo più sano.

Possono bastare cinque domande per fare il punto su come affrontiamo il passare del tempo e capire se lo stiamo vivendo al meglio. Queste semplici domande, formulate nell’ambito di un progetto britannico promosso dalla Open Univerisity di Milton Keynes, toccano aspetti fondamentali della nostra via quotidiana e del nostro equilibrio psicofisico.

Attraverso questo semplice test si può valutare il proprio stile di vita e scoprire come piccoli cambiamenti possano fare una grande differenza. “Il nostro benessere è plasmato da un mix di fattori fisici, mentali e sociali – spiegano gli autori del questionario – . Ecco perché come esperti abbiamo individuato cinque aree chiave, note come i Cinque Pilastri per Invecchiare Bene, che costituiscono una solida base per mantenersi in forma e vivere più a lungo e in salute”.

Le cinque domande che rivelano se stai invecchiando bene

1. Stai mangiando bene?

Stai assumendo abbastanza frutta e verdura , limitando gli alimenti ultra-processati e soddisfacendo le mutevoli esigenze nutrizionali del tuo corpo ? Diete come quella mediterranea sono collegate a un minor rischio di demenza e altre malattie croniche.

Stai assumendo abbastanza frutta e verdura , limitando gli alimenti ultra-processati e soddisfacendo le mutevoli esigenze nutrizionali del tuo corpo ? Diete come quella mediterranea sono collegate a un minor rischio di demenza e altre malattie croniche. 2. Ti mantieni idratato?

Stai bevendo abbastanza acqua per supportare sia il cervello che il corpo? La disidratazione può insinuarsi facilmente e influire sulle funzioni cognitive, sull’umore e sull’energia.

Ridurre le bevande zuccherate può aiutare a mantenere un peso sano, e rimanere entro i limiti di alcol raccomandati può anche contribuire a ridurre il rischio di patologie come la demenza. L’idratazione, d’altra parte, è fondamentale.

Stai bevendo abbastanza acqua per supportare sia il cervello che il corpo? La disidratazione può insinuarsi facilmente e influire sulle funzioni cognitive, sull’umore e sull’energia. Ridurre le bevande zuccherate può aiutare a mantenere un peso sano, e rimanere entro i limiti di alcol raccomandati può anche contribuire a ridurre il rischio di patologie come la demenza. L’idratazione, d’altra parte, è fondamentale. 3. Stai praticando attività fisica?

Ti muovi regolarmente? Abbastanza da aumentare la frequenza cardiaca? Stai alternando lunghi periodi di sedentarietà con il movimento? Uno stile di vita sedentario è associato a un’ampia gamma di rischi per la salute: semplici abitudini come camminare possono migliorare la forma fisica, affinare la mente e aiutare a prevenire l’osteoporosi , soprattutto se abbinate a una buona alimentazione.

Ti muovi regolarmente? Abbastanza da aumentare la frequenza cardiaca? Stai alternando lunghi periodi di sedentarietà con il movimento? Uno stile di vita sedentario è associato a un’ampia gamma di rischi per la salute: semplici abitudini come camminare possono migliorare la forma fisica, affinare la mente e aiutare a prevenire l’osteoporosi , soprattutto se abbinate a una buona alimentazione. 4. Hai contatti sociali?

Mantieni i contatti con gli altri, trascorri del tempo insieme ai tuoi amici e apprezzi le relazioni significative? La solitudine aumenta il rischio di depressione e declino cognitivo. Costruire solidi legami sociali fin da giovani può aiutare a proteggere il benessere nel lungo termine .

Mantieni i contatti con gli altri, trascorri del tempo insieme ai tuoi amici e apprezzi le relazioni significative? La solitudine aumenta il rischio di depressione e declino cognitivo. Costruire solidi legami sociali fin da giovani può aiutare a proteggere il benessere nel lungo termine . 5. Stai mettendo alla prova il tuo cervello?

Mantieni la mente attiva studiando, leggendo, suonando uno strumento o provando qualcosa di nuovo? La ricerca dimostra che conoscere i propri interessi, fare cruciverba o praticare nuove attività fisiche può mantenere il cervello sano e potenzialmente ritardare la demenza. Non esiste una soluzione magica, ma anche piccole azioni possono avere benefici duraturi.

L’obiettivo del test

Il processo di invecchiamento non può essere invertito, ma può essere affrontato in modo più sano e consapevole. Il progetto britannico, denominato Take Five to Age Well (Prenditi cinque minuti per invecchiare bene) ha già ricevuto migliaia di adesioni dal suo lancio, nel 2023, spingendo alla riflessione su affrontiamo questi cinque aspetti della nostra vita e su quali potrebbero esserci margini di miglioramento. A differenza degli altri quiz online, il test non fornisce un punteggio, ma offre spunti e supporto anche attraverso un programma mensile nel quale si possono ricevere consigli, incoraggiamenti e pareri di esperti.

Leggi anche Perché il tempo sembra non passare mai quando ci si allena

“Che tu voglia aggiungere più verdure al tuo piatto, cercare consigli o modi semplici per mantenere il controllo sulla tua salute, i tuoi hobby e il tuo benessere o sostituire dieci minuti di scrolling con una breve passeggiata, ogni passo conta – spiegano gli esperti – . Invecchiare in salute non significa solo evitare le malattie, ma anche imparare a invecchiare bene, mantenendo indipendenza, fiducia in se stessi e una buona qualità di vita”.