Il nuovo modello di ChatGPT è gratis per tutti: cosa può fare GPT-5 e quando arriva

OpenAI ha presentato ChatGPT-5, la nuova versione del chatbot basato sull’intelligenza artificiale che nel novembre del 2022 ha fatto scoprire al mondo la potenza di questa famiglia di algoritmi. GPT-5 promette di essere l’IA più potente in circolazione: “Sarà come avere a disposizione un gruppo di Phd che lavorano per te”.

È in roll out per tutti. È gratuito. Per usarlo basta un account. Non solo. Rispetto al ventaglio di modelli e sotto-modelli di prima sarà anche più semplice da usare. OpenAI ha appena lanciato ChatGPT-5, la nuova versione del chatbot che nell’autunno del 2022 ha aperto la strada alla rivoluzione nata con l’intelligenza artificiale.

Non è la prima volta che ChatGPT lancia un modello negli ultimi mesi. Ma questa è la volta più importante. OpenAI ha lanciato ChatGPT 4 nel marzo del 2023. Da quel momento ha lanciato tante varianti, dai chatbot personalizzati a nuovi modelli di ragionamento. Ma ma nulla di così radicalmente diverso, almeno stando alla presentazione.

Come funziona il nuovo ChatGPT-5

La presentazione è stata trasmessa in streaming nel consueto studio fatto di piante e perline di legno. Lo ricordiamo. OpenAI è diventata a tutti gli effetti una Big negli ultimi anni. Ormai raggiunge ogni settimana 700 milioni di utenti. Sam Altman, il Ceo di OpenAI, ha paragonato lo sviluppo di ChatGPT al percorso accademico di uno studente:

“Parlare con GPT-3 era come parlare con un ragazzo delle scuole superiore. Puoi fargli una domanda, magari avrai anche una buona risposta ma potresti avere anche qualcosa di matto. GPT-4 sembra uno studente del college, molto intelligente. Con GPT-5 per la prima sembrerà di parlare con un esperto, almeno al livello di un dottorato".

La prima novità di ChatGPT-5 è la forma. Ora possiamo scegliere fra diversi modelli in base al tipo di domanda che facciamo. Il 4.5 è ottimo per la scrittura, il 04-mini-high per il codice e il 4.1 per le analisi più rapide. GPT-5 avrà al suo interno tutte queste varianti ma sarà lui a scegliere quale usare. Altman ha detto che è come avere accanto un gruppo di esperti pronto in ogni momento per lavorare per noi.

Nella presentazione OpenAI ha detto che GPT-5 è il modello migliore per scrivere e programmare che esista in questo momento. Impressionante le capacità per il coding. ChatGPT-5 è stato in grado di creare un sito per impare inglese con tanto di mini-game per ricordarsi il lessico. Più preoccupante invece la testimonianza di una donna che ha usato ChatGPT per capire meglio la sua diagnosi di cancro. La donna ha detto che ChatGPT l'ha aiutata ad essere più informata di quello che stava succedendo. Ma forse per questi temi l'IA non è ancora la confidente migliore.

Come usare ChatGPT-5

Al momento la scelta di OpenAI è stata quella di aprire GPT-5 a tutti i suoi utenti. Certo. Come precisa il magazine The Verge chi non ha un piano di abbonamento avrà a disposizione solo un numero limitato di prompt, le richieste che vengono fatte all’intelligenza artificiale. Una volta esauriti i credi ci saranno opzioni di abbonamento in base al modello che si scegli: GPT-5, GPT-5 mini e GPT-5 nano.

Quando arriva ChatGPT-5

Il roll out inizierà oggi con la maggior parte degli utenti. Verrà completato nelle prossime settimane. Si potrà anche personalizzarle, sia nei colori che nelle modalità di risposta. Le quattro opzioni sono Cynic, Robot, Listener e Nerd.

Il video della presentazione di ChatGPT-5