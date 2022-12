Questo video mostra come sarebbe cadere in un buco scavato nei ghiacci dell’Antartide Nel viaggio, vedremmo il colore e la consistenza dei ghiacci sepolti da più di due milioni di anni che ci riporterebbero indietro nella storia dell’antico Antartide.

A cura di Valeria Aiello

Chissà quante volte, da bambini, abbiamo immaginato di poter scavare un improbabile buco che attraversa il centro della Terra fino ad uscire dall’altra parte del pianeta. Se davvero fosse possibile, noi italiani sbucheremmo nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico meridionale, in qualche punto non meglio precisato a nord-est della Nuova Zelanda. Insomma, si tratterebbe di un vero e proprio buco nell’acqua, che tuttavia ci fornirebbe un’istantanea delle più remote profondità del nostro mondo. Se però pensassimo qualcosa di meno ambizioso, o almeno fattibile, scavando ad esempio un buco di qualche centinaio di metri negli antichi ghiacci dell’Antartide, avremmo una straordinaria visione dell’era glaciale.

Come sarebbe cadere in un buco scavato nei ghiacci dell’Antartide

A mostrare l’esperienza che potremmo vivere se cadessimo nelle profondità dei ghiacci antartici è stato un team di scienziati del Center for Old Ice Exploration (COLDEX) coordinato dai ricercatori della Oregon State University di Corvallis, negli Stati Uniti, che si è recentemente diretto al Polo Sud per perforare la calotta glaciale antartica, con l’obiettivo di raccogliere informazioni sulla storia climatica della Terra. Uno degli scienziati coinvolti nel progetto, Austin Carter dello Scripps Institute of Oceanography di San Diego, in California, ha recentemente condiviso uno straordinario video time-lapse che mostra come sarebbe se ci calassimo in uno dei buchi scavati dagli studiosi.

Durante il viaggio, documentato facendo cadere una telecamera all’interno di un foro di carotaggio profondo 93 metri, avremo la possibilità di vedere il colore e la consistenza degli antichi ghiacci antartici che, in quel preciso punto, nelle Allan Hills dell’Antartide orientale, gli studiosi stimano avere più di due milioni di anni. Carter, che ha registrato il video, ha detto a Storyful che la telecamera “[ha viaggiato] lungo il buco nel nucleo del ghiaccio profondo” per mostrare come procede la ricerca.

Questo ghiaccio, così come la polvere e le minuscole bolle d’aria intrappolate al suo interno, offrono un’importante quadro del clima e della storia ambientale della Terra, fornendo agli scienziati indizi importanti su come il pianeta potrebbe rispondere agli attuali aumenti di gas serra nell’atmosfera. Nel corso della missione, la prima sul campo ad occuparsi del ghiaccio più antico della Terra, i ricercatori stanno esplorando aree dell’Antartide che finora non hanno riguardato attività scientifiche approfondite, condividendo – come parte dello sforzo di sensibilizzazione nei confronti del progetto – informazioni sulla prosecuzione della ricerca finanziata dalla National Science Foundation e supportata dal Programma antartico degli Stati Uniti.