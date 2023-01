Questo mini carro armato sembra un giocattolo ma spara missili a guida radar Si chiama Barkan ed è un “drone” terrestre prodotto in Turchia, dove è stato testato con successo con i missili METE.

A cura di Valeria Aiello

Il mini carro armato Barkan equipaggiato con i missili a guida laser METE / Halvesan

La Difesa turca sta facendo grandi passi in avanti nella produzione interna di droni e veicoli terrestri senza pilota, in parte già integrati negli inventari militari per svolgere compiti di ricognizione, sorveglianza e trasporto. L’ultima novità riguarda un sistema di mini missili a guida laser installato su piccolo carro armato senza pilota, chiamato Barkan che, come riporta l’agenzia Anadolu con sede ad Ankara, è stato testato con successo in una dimostrazione di lancio dopo l’integrazione. Barkan è così diventato il primo drone terrestre prodotto dalla Turchia e in grado di sparare missili a guida laser. Le dimensioni in miniatura ricordano quelle di un giocattolo, ma la grande precisone dei suoi piccoli missili lo rendono in grado di colpire anche obiettivi nascosti.

Cosa sappiamo del Barkan, il mini carro armato con missili a guida radar

Progettato dalla società turca Halvesan specializzata in software e sistemi per i settori della difesa e dell’IT, il Barkan è un piccolo veicolo terrestre a controllo remoto, sviluppato per assistere le forze armate in diverse aree. Presentato per la prima volta nel febbraio del 2021, pesa circa 500 kg e finora ha integrato un sistema d’arma telecomandato Sarp-L calibro 7,62 millimetri, un sistema di bracci robotici e un sistema di alberi per missioni di ricognizione e osservazione. Oltre a questi compiti, può essere utilizzato per supportare i soldati al fronte con il minimo rischio, trasportare barelle con i feriti e materiali necessari.

Nell’ambito della sua evoluzione, il processo di integrazione delle diverse attrezzature ha ora raggiunto un nuovo avanzamento con l’introduzione del sistema di mini missili METE a guida radar, sviluppato dal produttore di armi e fornitore della Difesa turca Roketsan. Tale sistema, che può essere utilizzato su molte piattaforme, ha dunque “preso il suo posto tra le opzioni d’arma del Barkan – precisa Anadolu – centrando con successo il suo obiettivo con il sistema di mini missili a guida laser in un test di lancio condotto dopo l’integrazione”.

Come mostrato nel video pubblicato su Twitter, la potenza di fuoco dei mini missili METE rendono questo piccolo carro armato un grande alleato per la difesa di territori e truppe. Da solo, il sistema METE pesa circa 1 chilogrammo ed è dotato di una testa di ricerca laser semi-attiva, con una precisione del colpo di circa 1 metro e una portata di oltre 1 chilometro.