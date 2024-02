Questo gruppo di orche con alcuni cuccioli è rimasto intrappolato nel ghiaccio nel Nord del Giappone Circa 13 cetacei sono stati avvistati da un ricercatore a largo della costa della penisola settentrionale di Shiretoko: le immagini trasmesse dai media locali ritraggono gli animali in grave difficoltà, mentre cercano a fatica di uscire con il capo dall’acqua nel tentativo di respirare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sta facendo il giro del mondo un video, proveniente dal Giappone, che ritrae un branco di orche intrappolate nel ghiaccio vicino la costa di Rausu, nella penisola settentrionale di Shiretoko. Il filmato, trasmesso martedì 6 febbraio dall'emittente pubblica NHK, mostra un gruppo di circa 13 orche, tra cui anche alcuni cuccioli, che cercano di emergere con il capo dall'acqua per prendere aria, con evidente fatica, ostacolate dalle lastre di ghiaccio che le circondano e le intrappolano.

Perché si teme per la vita degli animali

Le immagini sono state catturate attraverso un drone da Seiichiro Tsuchiya, un esperto di vita marina che si trovava nella penisola per condurre una ricerca sui leoni marini. "Ho visto circa 13 orche che con la testa spuntavano da un buco nel ghiaccio. Sembrava che stessero lottando per respirare", ha raccontato ai media locali. I cetacei più grandi possono infatti trascorrere lunghi periodi sott'acqua, ma le orche non riescono a resistere più di qualche minuto prima di dover uscire per respirare.

Il branco di orche del video sembra provare con tutte le forze a respirare. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei media locali, mercoledì mattina le orche non erano più nel luogo dove erano state riprese, e questo fa ben sperare – riferiscono i funzionari della guardia costiera – che gli animali siano riusciti a fuggire e a mettersi in salvo.

Impossibile provare a salvarle

Ci sarebbero stati tutti i presupposti per un intervento di soccorso, ma un funzionario della guardia costiera ha spiegato all'emittente giapponese che qualsiasi operazione era impossibile a causa dello spessore delle lastre di ghiaccio. "Non abbiamo altra scelta se non quella di aspettare che il ghiaccio si rompa e che loro riescano a fuggire in questo modo", ha dichiarato un funzionario di Rausu alla NHK.

Il mare al largo dell'Hokkaido orientale, l'isola principale più settentrionale del Giappone, è ricoperto ogni inverno da ghiaccio alla deriva. Sebbene negli ultimi anni la crisi climatica e l'innalzamento delle temperature abbia fatto diminuire il ghiaccio presente, i media locali hanno spiegato che in questi giorni le lastre presenti potrebbero essere diventate più grandi a causa di un'improvvisa ondata di freddo. Inoltre, la mancanza di vento ne avrebbe ostacolato ancor di più il movimento.

I media locali hanno segnalato che per quanto rari, episodi simili sono già successi a Rausu. Nel 2005 nove orche sono morte dopo essere rimaste bloccate nel ghiaccio alla deriva nella stessa zona.

Dove si trovano le orche in pericolo

Secondo quanto riferiscono i media giapponesi, le immagini arrivano da un punto a circa 1 km dalla costa di Rausu, nella penisola di Shiretoko, sito dichiarato patrimonio mondiale dell'Unesco famoso per la sua abbondante fauna. Si tratta della località più al sud dell'emisfero settentrionale in cui è possibile osservare il ghiaccio marino artico, proveniente da ben 1.000 km di distanza.