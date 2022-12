Questo fattore ti rende tre volte più incline a tradire il partner Lo hanno scoperto i ricercatori dell’Università di Denver, in Colorado, esaminando le relazioni sentimentali di 484 coppie eterosessuali.

A cura di Valeria Aiello

Pare proprio che il lupo perda il pelo ma non il vizio, almeno quando si parla di infedeltà. Le prove a sostegno di questo vecchio proverbio arrivano da un team di ricerca dell’Università di Denver, in Colorado, che ha voluto verificare se il tradimento in una relazione precedente sia un fattore di rischio per l’infedeltà nelle relazioni successive. Per l’analisi, gli studiosi hanno esaminato le relazioni sentimentali di 484 coppie eterosessuali, investigando sulle loro abitudini al di fuori della relazione (se avessero tradito o meno) e soprattutto se sospettassero che i loro partner li stessero tradendo. A distanza di tempo, dopo che parte di queste relazioni si sono interrotte e i rispettivi partner hanno iniziato un nuovo rapporto sentimentale, gli studiosi hanno verificato se le persone che avevano affermato di aver tradito nella prima relazione avessero continuato a farlo in quella successiva.

Nel complesso, lo studio ha coperto un periodo di cinque anni, rilevando che le persone che avevano tradito nella prima relazione avevano tre volte più probabilità di tradire il partner successivo, rispetto a coloro che erano rimasti fedeli. I risultati dell’analisi, pubblicati in un articolo su Archives of Sexual Behavior, ha inoltre indicato che le persone che sospettavano che il loro primo partner le avesse tradite avevano quattro volte più probabilità di sospettare che il partner successivo le stesse tradendo. Curiosamente, le persone che invece sapevano per certo che il primo partner le aveva tradite (piuttosto che sospettarlo), avevano il doppio delle probabilità di riferire che anche il partner successivo le aveva tradite.

Secondo gli studiosi, quanto emerso è la dimostrazione che un tradimento precedente è un importante fattore di rischio per l’infedeltà nelle relazioni successive. In altre parole, chi ha già sperimentato il tradimento ha una probabilità molto più alta di farlo di nuovo rispetto a coloro che rimangono fedeli. Questo fenomeno si è dimostrato particolarmente vero per i partner che nella loro prima relazione non erano sposati, e che una volta detto il fatidico "sì" nella seconda relazione sono risultati ancora più inclini a tradire durante il matrimonio.

Nonostante la piccola dimensione del campione e siano necessari ulteriori studi per confermare i risultati, gli autori dello studio sperano che quanto emerso possa essere di aiuto a chi sa di essere stato tradito o chi sospetta di esserlo stato, nonché portare allo sviluppo di interventi volti a “prevenire le infedeltà seriali” nelle relazioni.