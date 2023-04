Questo cane è identico a Snoopy ma la storia dietro al suo incrocio è inquietante Bayley è un Mini Sheepadoodle di quasi due anni. La sua non è propriamente una razza ma un incrocio fra due razze diverse, un’operazione che può portare anche alla nascita di cuccioli con malattie ereditarie.

A cura di Valerio Berra

Ha oltre 214.000 follower su Instagram. E ora anche l’attenzione della stampa negli Stati Uniti. La testata statunitense della CNN ha pubblicato la storia del profilo Instagram di Bayley, un Mini Sheepadoodle che potrebbe essere benissimo la versione dal vivo di Snoopy. Bayley non solo rispetta perfettamente tutta la colorazione del cane creato dal fumettista Charles M. Schulz ma anche la fisionomia è impressionante. A partire dagli occhi, perfettamente tondi.

Nonostante la somiglianza, la razza di Bayley non è la stessa di Snoopy. Nelle intenzioni di Schulz, Snoopy è ispirato a un beagle mentre Bayley è un Mini Sheepadoodle, un incrocio formato da un pastore inglese e un barboncino nano. Secondo la sua biografia su Instagram Bayley ha quasi due anni. La somiglianza è stata scoperta dal profilo Instagram DoodleDogsclub che ha pubblicato un post in cui mette a confronto i due cani: questo contenuto è arrivato a 1,4 milioni di like.

Chi sono i Mini Sheepadoodle, l’incrocio e i suoi problemi

Quella dei Mini Sheepadoodle non è esattamente una razza ma un incrocio fra due razze. È quello che negli ultimi anni viene definito designer dog, un incrocio creato tra due razze motivato prima di tutto da motivi estetici. I due genitori di Bayley sono un cane pastore e un barboncino nano. Spesso da incroci così forzati nascono cuccioli che presentano malattie ereditarie.

Uno degli allevatori che hanno dato inizio al filone dei designer dog è Wally Conron, l’inventore dei Labradoodle, incroci tra Labrador Retriver e barboncini. In un podcast ha dichiarato: “Ho dato il via a una tendenza pericolosissima, ho aperto un vaso di Pandora e liberato il mostro di Frankenstein”. Nello specifico per Conron la maggior parte dei Labradoodle creata era “pazza o ha un problema ereditario”.