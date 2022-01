Questo bizzarro gadget blocca l’eiaculazione precoce con una scossa vicino al sedere Si chiama Mor ed è un cerotto adesivo che promette di fermare la voglia di raggiungere l’orgasmo attraverso l’uso della neuromodulazione.

A cura di Valeria Aiello

Un bizzarro gadget indossabile potrebbe mettere fine al problema dell’eiaculazione precoce. Si chiama “Mor” ed è stato presentato questa settimana al Consumer Electronics Show 2022 di Las Vegas dalla statunitense Morari Medical, una società con sede in Minnesota specializzata nel campo della salute e del benessere sessuale.

Il dispositivo, che si presenta come un cerotto adesivo molto simile a quelli utilizzati per l’elettrostimolazione, va applicato prima di un rapporto tra lo scroto e l’ano, dove attraverso il rilascio di lievi impulsi elettrici promette di bloccare la voglia di raggiungere l’orgasmo. Una volta indossato, può essere controllato tramite un’app per smartphone per aumentare o diminuire l’intensità dell’impulso.

Il dispositivo Mor per il trattamento dell’eiaculazione precoce / Morari Medical

“L’eiaculazione precoce è la disfunzione sessuale maschile più comune ed è sperimentata dal 30% degli uomini – ha affermato Jeff Bennet, ceo e fondatore di Morari Medical – . La nostra missione è impiegare la tecnologia più recente per riformulare il controllo del climax e aiutare milioni di uomini a gestire il piacere, aumentare l’autostima e vivere una vita sessuale sana e soddisfacente”.

Il dispositivo, alimentato da una piccola batteria, è costituito da un trasmettitore Bluetooth e un’unità wireless di neuromodulazione elettrica transdermica (TENS). Una volta applicato, può essere avviato attraverso l’app, senza provocare né dolore né disagio.

L’efficacia e la facilità di utilizzo sono state testate nell’ambito di uno studio unico nel suo genere, che ha coinvolto coppie che hanno utilizzato il cerotto Mor per trattare l’eiaculazione precoce. Lo studio, chiamato “DELAID”, aveva come obiettivo quello migliorare le prestazioni sessuali attraverso la neuromodulazione.

“Nell’ambito della disfunzione sessuale maschile, uno studio come quello promosso da Morari è un’opportunità entusiasmante – ha affermato il dottor Matthew Ziegelmann, urologo presso la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota – . Nonostante le attuali opzioni di trattamento, l’eiaculazione precoce rimane una sfida significativa per molti uomini, quindi l’approccio adottato da Morari nello sviluppo di questo prodotto e i dati dello studio sono i benvenuti”.

I risultati preliminari sono attesi entro la fine del primo trimestre del 2022 e, se saranno quelli attesi, il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. Al momento, tuttavia, non è stato annunciato alcun prezzo né in quali Paesi verrà inizialmente commercializzato.