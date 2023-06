Questo ammasso stellare sembra avere l’età dell’universo Si tratta dell’ammasso stellare M92, la cui età stimata è di circa 13,8 miliardi di anni, il che significa che questo compatto gruppo di stelle si sarebbe formato il prima possibile dopo il Big Bang.

A cura di Valeria Aiello

L’ammasso stellare globulare M92, mostrato qui in un’immagine del telescopio spaziale Hubble, sembra avere circa 13,8 miliardi di anni, la stessa età dell’universo. Credit: ESA/Hubble e NASA, Giles Chapdelaine.

L’ammasso stellare Messier 92 (M92), uno degli ammassi globulari più settentrionali del cielo, distante circa 27.000 anni luce dalla Terra, ha un’età stimata di 13,8 miliardi di anni, il che significa che questo fitto gruppo di stelle sembra essere antico quanto l’universo. Si sarebbe quindi formato il prima possibile dopo il Big Bang e potrebbe fornire informazioni importanti sui primi giorni dell’universo.

L’ammasso globulare da 13,8 miliardi di anni

L’età dell’ammasso globulare M92 è “al limite dell’età dell’universo, e ci aiuta a stabilirne il limite inferiore” afferma l’astronomo Martin Ying del Dartmouth College di Hannover, nel New Hampshire, che insieme ai colleghi ha perfezionato la stima dell’età di M92 attraverso la creazione di 20.000 popolazioni stellari sintetiche, ciascuna per una diversa possibile età dell’ammasso. Come dettagliato in un nuovo studio pubblicato su The Astronomical Journal, i ricercatori hanno quindi confrontato i colori e la luminosità di ciascuna di queste popolazioni con le osservazioni del telescopio spaziale Hubble, calcolando l’età che meglio si adattava all’ammasso stellare.

Questo tipo di approccio non è una novità nell’ambito del calcolo dell’età di M92, ma le stime precedenti si erano basate sull’osservazione di una singola popolazione sintetica di stelle. Il confronto di migliaia di popolazioni ha invece permesso di ridurre l’incertezza introdotta dalle ipotesi insite in ciascuna di esse.

Nello specifico, la tecnica utilizzata da Ying e colleghi ha ridimensionato tale incertezza di circa il 50%, restringendo il margine di errore di più o meno 750 milioni di anni. L’ammasso globulare M92 avrebbe quindi 13,8 miliardi di anni, più o meno 750 milioni di anni. Quest’età è sorprendentemente vicina alla migliore stima dell’età dell’universo, che è di 13,8 miliardi di anni, più o meno 24 milioni di anni, secondo le misurazioni del satellite Planck della radiazione residua del Big Bang.

Come ammasso globulare, M92 è un gruppo di stelle stabili e strettamente legate tra loro dalla gravità, con una maggiore concentrazione di stelle nella regione centrale. Poiché si ritiene che le stelle di un ammasso globulare abbiano la stessa origine e abbiano composizione ed età simili, questi oggetti celesti sono un’importante base osservativa per comprendere le popolazioni stellari composite sia all’interno che all’esterno della Via Lattea. Gli ammassi globulari sono anche gli oggetti più antichi della galassia e M92 è uno degli agglomerati galattici più antichi.

Stimare la sua età fornisce quindi un limite all’età dell'universo. “Non ci aspettiamo che M92 nasca prima dell’universo, giusto? – ha aggiunto Ying – . In articoli futuri, presenteremo misurazioni dell'età assoluta per ulteriori ammassi globulari e le loro implicazioni per la nostra comprensione della fisica stellare e della cosmologia”.