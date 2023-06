Questa mucca vale circa 4,3 milioni di euro L’animale si chiama Viatina-19 FIV Mara Imóveis ed è un esemplare di razza Nelore. È una delle razze principali in Brasile: secondo alcune ricerche l’80% dei bovini in tutto il Paese dovrebbe appartenere a questa specie.

A cura di Valerio Berra

È un nuovo record mondiale. Una mucca di razza Nelore è stata valutata a un’asta in Brasile per 21 milioni di reales brasiliani che corrispondono a reales. L’asta è stata organizzata ad Arandú, piccolo comune che si trova nello Stato di San Paolo. Il nome completo dell’animale che è stato venduto è Viatina-19 FIV Mara Imóveis, ha quattro anni e mezzo e fa parte di una delle razze più pregiate al mondo. Grazie alle sue caratteristiche genetiche, la razza Nelore sta diventando una di quelle più apprezzate nel mercato bovino.

La notizia è stata riportata dal giornale brasiliano O Globo. Per adesso si parla di valutazione e non di vendita perché Viatina-19 FIV non è stata venduta per intero. Il patrimonio genetico di Viatina-19 FIV viene considerato un punto di riferimento per questa razza, come se fosse la sua miglior espressione possibile. Al momento la sua proprietà è condivisa da diverse aziende agricole. Nel corso degli anni la proprietà della mucca è stata frazionata in almeno tre parti.

Le mucche di razza Nelore

La razza della mucca Viatina-19 FIV arriva dall’India, nello specifico è originaria dello Stato di Andhra Pradesh. Hanno delle ottime caratteristiche di resistenza, soprattutto per i climi caldi. Sono perfette per essere allevate in Brasile, anche perché si accontentano di foraggio di scarsa qualità e non necessitano di troppe cure da parte dell'uomo. Tra le caratteristiche estetiche di questa razza c’è la gobba appena dietro al collo, le gambe lunghe e le orecchie invece più piccole. Secondo una ricerca dall’Oklahoma State University al momento circa l’80% dei bovini da carne allevati in Brasile e di pure razza Nelore o è un suo ibrido.