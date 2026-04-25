QiQi, l’ultimo baiji morto nel 2002: la storia del delfino dello Yangtze che non siamo riusciti a salvare

QiQi era l’ultimo esemplare conosciuto di baiji (Lipotes vexillifer), il delfino del fiume Yangtze. Ha vissuto per oltre vent’anni in cattività all’Istituto di Idrobiologia di Wuhan: con la sua morte nel 2002 la specie è stata dichiarata funzionalmente estinta.

QiQi, l’ultimo esemplare conosciuto di baiji (Lipotes vexillifer), morto nel 2002 all’Istituto di Idrobiologia di Wuhan. Credit: Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences

Quando QiQi morì nel 2002, in una vasca dell’Istituto di Idrobiologia di Wuhan, si concluse una storia che per anni era rimasta sospesa tra ricerca e speranza. QiQi era l’ultimo esemplare conosciuto di baiji (Lipotes vexillifer), il delfino del fiume Yangtze, e la sua morte segnò di fatto l’estinzione di una specie già in declino da decenni. Per oltre vent’anni, QiQi era vissuto in cattività mentre, fuori da quella vasca, il suo habitat cambiava irreversibilmente. Aveva circa due anni quando, nel 1980, era rimasto impigliato nelle reti di alcuni pescatori. Gravemente ferito, fu recuperato e affidato all’istituto di Wuhan, dove venne curato e mantenuto sotto osservazione. Fu poi trasferito in una grande vasca costruita appositamente per lui, soprannominata “Palazzo Bianco”, diventando il primo baiji studiato in ambiente controllato.

Nei primi mesi, QiQi era irrequieto e diffidente, ma con il tempo si abituò alla presenza umana, fino a riconoscere chi si prendeva cura di lui e ad avvicinarsi ogni giorno. Qualche anno dopo, nel 1986, i ricercatori provarono anche a non lasciarlo solo: gli vennero affiancate due compagne, nel tentativo di avviare la riproduzione, ma le due femmine non si adattarono e morirono poco dopo. Da quel momento QiQi ha trascorso la sua vita in solitaria.

Nel frattempo, nel fiume Yangtze la popolazione di baiji continuava a diminuire. La specie, soprannominata “Dea dello Yangtze”, era adattata a vivere in acque torbide, con occhi molto piccoli e una vista limitata, per cui si affidava quasi esclusivamente all’ecolocalizzazione. Tuttavia, nella seconda metà del Novecento, l’espansione industriale, l’inquinamento e l’aumento del traffico navale avevano trasformato profondamente l’ambiente. Se negli anni ‘50 si contavano migliaia di individui, all’inizio degli anni ‘80 erano già scesi a circa 400, fino a ridursi a pochi esemplari negli anni ‘90. I tentativi di protezione, come la creazione di riserve fluviali, non riuscirono a contrastare minacce diffuse lungo tutto il corso del fiume.

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Dopo la morte di QiQi, gli scienziati tentarono un ultimo sforzo per trovare altri esemplari. Nel 2006 una spedizione internazionale lungo lo Yangtze non individuò alcun baiji, portando alla dichiarazione di estinzione funzionale della specie. “Potremmo aver perso uno o due individui, ma non sopravvivrà in natura” spiegò il naturalista August Pfluger, che partecipò alla ricerca. Negli anni successivi sono stati segnalati alcuni avvistamenti non confermati, probabilmente dovuti a errori di identificazione con la focena senza pinna dello Yangtze, oggi l’unico cetaceo rimasto nel fiume.

Il baiji e il fiume Yangtze: perché non è stato possibile salvarlo

Il baiji era una specie legata in modo esclusivo al fiume Yangtze. Questo isolamento lo rendeva particolarmente vulnerabile: a differenza dei cetacei marini, non disponeva di popolazioni distribuite in altri ambienti che potessero garantire una sopravvivenza alternativa.

Le minacce che hanno portato alla sua scomparsa si sono accumulate nel tempo. L’inquinamento industriale e domestico hanno compromesso la qualità dell’acqua, mentre il traffico fluviale ha aumentato il rischio di collisioni e il rumore subacqueo, interferendo con l’ecolocalizzazione. Anche la pesca intensiva ha avuto un impatto decisivo: l’uso di reti e attrezzi non selettivi ha causato catture accidentali, mentre la riduzione delle risorse alimentari ha reso più difficile la sopravvivenza degli individui rimasti.

Come spiegato dal biologo della conservazione Samuel Turvey, creare aree protette lungo il fiume non è stato sufficiente. Le pressioni ambientali continuavano a propagarsi lungo tutto il corso dello Yangtze, rendendo impossibile isolare completamente la specie dalle minacce. Anche i tentativi di avviare programmi di riproduzione fallirono, perché ormai il numero di esemplari era troppo basso.

La storia di QiQi rappresenta oggi “la prima estinzione di una specie di cetaceo causata dall’uomo”. Non è solo il racconto dell’ultimo individuo di una specie, ma anche una lezione concreta per la conservazione: quando un ecosistema viene trasformato dalle attività umane più rapidamente della capacità di adattamento delle specie che lo abitano, il tempo per intervenire può esaurirsi molto prima di quanto si pensi.