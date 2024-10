video suggerito

Premio Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è assegnato agli scienziati Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. È il 115° Nobel per la Medicina e la Fisiologia conferito dal 1901, nonché il primo premio della settimana dei Nobel che si concluderà con le onorificenze per la Pace e l’Economia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

I vincitori del Premio Nobel per la Medicina sono gli scienziati Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dall’Assemblea del Nobel presso il Karolinska Institutet di Stoccolma che oggi, lunedì 7 ottobre 2024, ha ufficializzato il riconoscimento durante l’annuncio trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del sito nobelprize.org. L’assegnazione è la prima della settimana dei Nobel che, a partire dal premio per la Medicina, prevede l’attribuzione di altre cinque onorificenze di valore mondiale a personalità che si sono distinte nel campo della Fisica (8 ottobre), della Chimica (9 ottobre), della Letteratura (10 ottobre), della Pace (11 ottobre) e delle Scienze Economiche (14 ottobre).

Come sono scelti i vincitori del Nobel per la Medicina

Come sempre, a decidere il nome dei vincitori del Nobel per la Medicina sono stati i membri dell’Assemblea dei Nobel dell’Istituto Karolinska, da una scelta preventiva di candidati operata dal Comitato per il Nobel della Medicina, composto da 5 membri dell’Istituto Karolinska che si alternanoogni tre anni. L’Assemblea dei Nobel stabilisce poi i vincitori del premio (non più di tre persone) mediante una votazione a maggioranza che, da tradizione, si tiene il primo lunedì di ottobre. La decisione, definitiva e senza appello, viene quindi comunicata immediatamente ai vincitori e annunciata in una conferenza stampa. La cerimonia di premiazione si svolge invece il 10 dicembre, sempre a Stoccolma, dove i vincitori del Premio Nobel ricevono la medaglia del Premio Nobel, il diploma e l’importo del premio, fissato in 10 milioni di corone svedesi (880.000 euro).

Lo scorso anno, il Nobel per la Medicina era stato assegnato agli scienziati Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte riguardanti le modifiche delle basi nucleosidiche cha hanno portato allo sviluppo dei primi vaccini a mRNA contro il Covid. Con l’assegnazione di oggi, il numero di Premi Nobel per la Medicina conferiti sale a 115 dal 1901, cioé da quando l’onorificenza annuale è stata istituita in seguito alle ultime volontà di Alfred Bernhard Nobel (1833-1896), il chimico e industriale svedese, noto per essere stato l’inventore della dinamite.

Alfred Nobel si preoccupò di come sarebbe stato ricordato dopo la sua morte e sottoscrisse un testamento, con il quale istituì un fondo, il cui interesse sarebbe stato distribuito annualmente a titolo di premio, quale riconoscimento per aver apportato "i maggiori benefici all’umanità" a personalità che si fossero distinte nei diversi campi dello scibile umano. All’epoca, il patrimonio stimato di Nobel si aggirava intorno ai 30 milioni di corone svedesi (il corrispondente di circa 180 milioni di euro di oggi) e, annualmente, i premi vengono ancora finanziati grazie agli interessi maturati sul capitale.