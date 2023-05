Perché per colpa di un veliero l’Italia da ieri è più corta di un metro Il “tacco” d’Italia è stato colpito da un veliero fantasma, un’imbarcazione senza nessuno a bordo che probabilmente era stata usata per la tratta dei migranti. Dalle prime valutazioni sembra che l’impatto abbia ridotto la costa di almeno un metro.

A cura di Valerio Berra

A Santa Maria di Leuca si trova quello che nelle prime lezioni di geografia abbiamo imparato a conoscere come il “tacco” di Italia. Immaginando la nostra penisola come uno stivale, questa piccola frazione del comune di Castrignano del Capo in provincia di Lecce si trova proprio sull’ultimo estremo del fondo della suola. La punta è la Calabria, dove il primato di comune più a Sud spetta a Palizzi Marina. Ora però il tacco dell’Italia ha perso un metro di terra e tutto a causa di un incidente con un veliero fantasma che forse trasportava migranti.

Un’imbarcazione senza nessuno a bordo si è schiantata contro Punta Ristola. La nave è stata spinta da una tempesta sugli scogli e l’impatto è stato così forte da sgretolare le rocce. Il sindaco Francesco Petracca ha spiegato che sono stati i pescatori ad accorgersi dell’impatto: “Difficile quantificare al momento il danno perché a causa delle condizioni meteo non è stato possibile effettuare una ricognizione del luogo. Ma a occhio e croce la lesione riportata sarà di circa un metro calcolando la zona bianca visibile dove era posizionato lo scoglio”.

Da dove arriva il veliero fantasma

Non esistono ancora ricostruzioni certe sull’origine del veliero. Sembra però che l’imbarcazione fosse completamente alla deriva, senza nessuno a bordo. Circostanze che lasciano immaginare che si tratti di un veicolo utilizzato per la tratta di migranti. Non è la prima volta che barche fantasma vengono ritrovate sulle coste di questi territori. Nell’aprile del 2022 due barche, sempre velieri, si sono arenate a 15 metri della costa di Porto Cesareo, in provincia di Lecce.

I punti più a Sud dell’Italia

Per calcolare il punto più a Sud dell’Italia bisogna partire da quello più a Nord. Noi prendiamo la Testa Gemella Occidentale, una vetta che raggiunge i 2.837 metri e si trova in provincia di Bolzano al confine tra Austria e Italia. In linea d’aria Santa Maria di Leuca è a circa 951 kilometri di distanza mentre Palizzi Marina, nella città metropolitana di Reggio Calabria, è a 1.066 kilometri di distanza. Andando oltre la terra ferma, il punto in assoluto più a Sud d’Italia si trova a Punta Pesce Spada, comune di Lampedusa. Qui la distanza dalla Testa Gemella Occidentale sfiora i 1.300 kilometri.