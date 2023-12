Perché madri e figli hanno maggiori probabilità di nascere nello stesso mese Ricercatori spagnoli e americani hanno dimostrato che i figli nascono nello stesso mese delle madri più spesso di quanto previsto. Hanno quindi maggiori probabilità di festeggiare il compleanno nello stesso periodo. Ecco il motivo di questa curiosa statistica.

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Potrebbe sembrare strano, ma la probabilità che madri e figli festeggino il compleanno nello stesso mese è più alta di quello che potrebbe sembrare. In parole semplici, è statisticamente significativo che i figli tendano a nascere nel medesimo periodo delle madri. A dimostrarlo un nuovo e approfondito studio, nel quale si evidenzia l'impatto dei fattori sociodemografici e biologici sulla stagionalità delle nascite. A rendere l'indagine ancor più interessante, il fatto che tale eccesso di natalità si rileva anche in associazione al mese del compleanno dei fratelli che hanno età paragonabili e a quello del padre (in quest'ultimo caso in misura minore).

A condurre il curioso studio è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati spagnoli dell'Università di Alcalá e dell'Istituto di Studi Fiscali di Madrid, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi dell'Università Complutense e dell'Università della città di New York. I ricercatori, coordinati dall'epidemiologa Adela Recio Alcaide dell'ateneo spagnolo, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver analizzato statisticamente i dati di oltre 10 milioni di nascite in due Paesi diversi (Spagna e Francia) e in quattro periodi distinti. Nello specifico hanno esaminato tutte le nascite verificatesi in Spagna tra il 1980 e il 1983 e tra il 2016 e il 2019 e tutte quelle in Francia tra il 2000 e il 2003 e nel periodo 2010-2013.

Come spiegato dalla professoressa Recio Alcaide e colleghi in un comunicato stampa, in un determinato Paese le nascite dei bambini si concentrano in specifici periodi dell'anno: gli esperti chiamano questo fenomeno stagionalità delle nascite. Quando però hanno analizzato i dati concentrandosi sul mese di nascita di genitori e figli, nel nuovo studio è emerso che questo schema non veniva seguito. Come indicato, infatti, è stato osservato che i picchi di nascite dei bambini era strettamente connesso dal punto di vista probabilistico ai mesi di nascita delle madri, più che alla stagionalità in senso stretto. Dall'indagine è infatti emerso un eccesso di nascite del 4,6 percento per i figli che nascevano nello stesso mese delle madri. Ma non solo. Tale eccesso si riscontrava anche per i fratelli con età simile (12,1 percento di nascite in più), per i genitori che condividevano il medesimo mese di nascita (4,4 percento in più) e per il padre (2 percento di nascite in più). Tale legame probabilistico è stato riscontrato anche in una seconda indagine meno approfondita, in cui sono state prese in esame tutte le nascite in Spagna dal 1980 al 2019 e tutte quelle in Francia dal 2000 al 2019.

Ma perché madri, padri, figli e fratelli di età simile hanno una maggiore probabilità di festeggiare il compleanno nello stesso mese? Secondo i ricercatori è una questione che abbraccia fattori socio-demografici e biologici. La professoressa Recio Alcaide e colleghi fanno l'esempio delle donne spagnole con istruzione superiore, che tendono a partorire in primavera. Una donna in queste condizioni ha maggiori probabilità di avere figlie con istruzione superiore e che a loro volta avranno maggiori probabilità di partorire in primavera come la madre, trasferendo la caratteristica socio-demografica di generazione in generazione.

Per quanto concerne i fattori biologici, i ricercatori spiegano che l'esposizione alla luce solare e la disponibilità di cibo possono influenzare la fertilità, pertanto famiglie che vivono nello stesso posto per generazioni sono esposte a tali fattori in modo ricorrente. Se a questo si aggiunge che i matrimoni sono più probabili tra persone nate nello stesso periodo dell'anno, ciò evidenzia ancora di più che il fatto di avere più membri della stessa famiglia nati nello stesso mese sia più probabile. Proprio alla luce della condivisione dei fattori socio-demografici in un determinato ambiente.

“L’eccesso di figli con padre e madre nati nello stesso mese sembra essere dovuto a cause sociali o comportamentali precedenti al concepimento che riguardano la scelta di un partner nato nello stesso mese, come abbiamo osservato con le statistiche sui matrimoni, con i coniugi che hanno maggiori probabilità di accoppiarsi con qualcuno dello stesso mese”, ha dichiarato la dottoressa Recio Alcaide. “Ciò potrebbe non sorprendere considerando che cose come le partnership tendono ad essere formate da persone con caratteristiche socio-demografiche simili”, le ha fatto eco la professoressa Louisa Borrell, coautrice dello studio. “Inoltre, i fattori biologici noti per influenzare la stagionalità delle nascite – come l’esposizione al fotoperiodo, la temperatura, l’umidità e la disponibilità di cibo – dipendono anche dalle caratteristiche socio-demografiche, poiché diversi gruppi sociali sono esposti a questi fattori biologici a vari livelli”, ha chiosato la scienziata. I dettagli della ricerca “Is there an association between family members’ season of birth that could influence birth seasonality? Evidence from Spain and France” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Population Studies.