Perché i water dei bagni pubblici sono quasi sempre bianchi (non è solo una questione di pulizia) La stragrande maggioranza dei gabinetti di bagni pubblici e uffici sono di ceramica bianca, ma anche in casa i sanitari di colore bianco sono un classico senza tempo: i motivi per cui i servizi igienici sono quasi sempre bianchi sono però diversi, legati non solo alla sensazione di pulizia associata al bianco.

A cura di Valeria Aiello

Ci sono più motivi per cui i water dei bagni pubblici sono quasi sempre bianchi / PhotoCredit iStock

Sembra esserci più di una ragione per cui i water dei bagni pubblici sono quasi sempre bianchi: le eccezioni all’uso della ceramica bianca per i sanitari ad uso pubblico sono infatti davvero poche, come i wc in acciaio inox che possiamo trovare nelle toilette delle stazioni di servizio o alcuni dei gabinetti più stravaganti del mondo. Anche in casa, la scelta del bianco per i sanitari è un classico senza tempo che, a quanto pare, non è legata solo alla sensazione pulizia associata a questo colore.

Perché i water sono quasi sempre bianchi

La stragrande maggioranza dei water, soprattutto nei bagni pubblici, sono di ceramica bianca per diversi motivi: alcune di queste ragioni circolano su internet, dove per venire a capo del perché i wc siano solitamente bianchi è stato aperto anche un topic su Quora. Tra le risposte, c’è sia chi parla della propria esperienza personale, mettendo in dubbio il fatto che la maggior parte dei gabinetti al mondo sia di ceramica bianca (“In realtà mia nonna ce l’ha verde e una mia amica nero… ma nero mi fa un po’ effetto, perché sembra di farla in un pozzo” racconta Lucia).

C’è però anche chi si è addentrato nello specifico della questione.

“La ceramica al naturale è bianca – scrive Luciano, un ex impiegato tecnico in pensione – . Ci sono anche sanitari colorati, nella maggior parte dei casi sono sconsigliati perché il corpo è di ceramica bianca ed il colore viene aggiunto solo nello strato di finitura superficiale. Così accade che una scheggiatura, anche molto piccola, rivela la ceramica bianca ed è molto evidente”.

La scelta del bianco nei bagni pubblici “è una questione di igiene” fa invece notare Tony, un ex studente di Sociologia, Marketing e Comunicazione alla Sapienza di Roma, sostenendo la tesi secondo cui lo sporco si veda molto più chiaramente su una superficie bianca, motivo per cui un water bianco risulterebbe più facile da pulire. Tuttavia, dato che i bagni pubblici sono spesso molto piccoli, un’altra ragione potrebbe essere legata all’idea che un sanitario bianco faccia sembrare lo spazio più grande.

I cinque motivi per cui i wc sono bianchi

Le ragioni per cui i water sono più frequentemente bianchi possono essere riassunti in pochi e semplici punti chiave: il primo punto, anticipato da Luciano su Quora, è di carattere tecnico, legato alla ceramica utilizzata per produrre i water – per i sanitari si usa la vetrochina, o porcellana sanitaria, una ceramica a pasta vetrificata bianca che è estremamente resistente all’usura; ma ci sono anche questioni economiche oltre che pratiche.

Riassumendo, le ragioni per cui i water sono quasi sempre bianchi sono:

materiale : la maggior parte dei water sono realizzati in materiali ceramici, generalmente in porcellana sanitaria (vetrochina), un materiale che, una volta cotto in forno a temperature estremamente elevate, è bianco .

: la maggior parte dei water sono realizzati in materiali ceramici, generalmente (vetrochina), un materiale che, una volta cotto in forno a temperature estremamente elevate, . costo : essendo quasi tutti i gabinetti, prodotti in serie, fatti di porcellana sanitaria bianca, il colore bianco per un wc è l’opzione più economica . Per avere un water colorato è necessario spendere di più per smalti o pigmenti: non dovrebbe quindi sorprenderci se, nei bagni pubblici, i sanitari siano praticamente quasi tutti bianchi.

: essendo quasi tutti i gabinetti, prodotti in serie, fatti di porcellana sanitaria bianca, il colore bianco per un wc è . Per avere un water colorato è necessario spendere di più per non dovrebbe quindi sorprenderci se, nei bagni pubblici, i sanitari siano praticamente quasi tutti bianchi. igiene : un vantaggio della ceramica sanitaria è che, oltre ad essere particolarmente resistente, è anche un materiale con una porosità molto bassa (inferiore al 3%) il che è particolarmente utile per un wc. Se a ciò si aggiunge il fatto che il bianco è un colore su cui sporco e macchie si vedono molto più che su altri colori, è chiaro che la pulizia di un gabinetto bianco può risultare più semplice di uno colorato.

: un vantaggio della ceramica sanitaria è che, oltre ad essere particolarmente resistente, (inferiore al 3%) il che è particolarmente utile per un wc. Se a ciò si aggiunge il fatto che il bianco è un colore su cui sporco e macchie si vedono molto più che su altri colori, è chiaro che la pulizia di un gabinetto bianco può risultare più semplice di uno colorato. riflessione della luce : il bianco riflette la luce meglio di altri colori, il che può far sembrare uno spazio più ampio.

: il bianco riflette la luce meglio di altri colori, il che può far sembrare uno spazio più ampio. design: il bianco è un colore neutro, che è facile da abbinare in molti contesti, anche di design. Non fanno quindi eccezione di bagni pubblici, dove un water bianco può essere accostato a qualsiasi altra finitura.