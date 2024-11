video suggerito

Perché non dovresti restare seduto sul water per più di 10 minuti Stare troppo tempo seduti sul water è un'abitudine pericolosa per la salute: secondo gli esperti, aumenta il rischio di emorroidi e indebolisce i muscoli pelvici. Ecco quanto dovrebbe durare un normale pit stop.

A cura di Valeria Aiello

Restare per troppo tempo seduti sul water è un’abitudine pericolosa per la salute, ma sempre più diffusa: colpa di smartphone e social network che portiamo con noi in bagno, che ci distraggono dal bisogno fisiologico e spesso prolungano a più di 10-15 minuti le sessioni sul wc. Con quali rischi? Secondo gli esperti, restare a lungo seduti sul water aumenta il rischio di emorroidi e indebolisce i muscoli pelvici: un normale pit stop sul water dovrebbe durare al massimo dai 5 ai 10 minuti, anche in caso di difficoltà ad evacuare.

Cosa succede quando resti troppo tempo seduto sul wc

Restare troppo tempo seduti sul water è un’abitudine pericolosa per la salute: indugiare per più di 10 minuti nella posizione che assumiamo quando siamo seduti sulla tazza può infatti avere una serie di conseguenze negative, legate al fatto che la seduta ovale comprime i glutei, mantenendo il retto in una posizione più bassa rispetto a quando siamo seduti su una sedia. “Con la gravità che tira verso il basso la metà inferiore del corpo – dice il dott. Lai Xue, chirurgo colon-rettale presso il Southwestern Medical Center dell Università del Texas a di Dallas – la pressione aumentata influisce negativamente sulla circolazione sanguigna, che diventa sostanzialmente unidirezionale: di conseguenza, le vene e i vasi sanguigni che circondano l’ano e la parte inferiore del retto si dilatano e si riempiono di sangue, aumentando il rischio di emorroidi”.

Restare a lungo seduti sul water è dannoso anche per i muscoli del pavimento pelvico, che normalmente coordinano gran parte del movimento intestinale e lavorano con il resto dell’organismo per garantire che le feci vengano evacuate senza problemi.

“La pressione della gravità sul pavimento pelvico affatica i muscoli quando si resta seduti sul water per lunghi periodi” ha aggiunto la dottoressa Farah Monzur, professoressa associata di medicina e direttrice dell’Inflammatory Bowel Disease Center di Long Island. Oltre a questo tipo di problema, restare seduti a lungo sul water “può anche aumentare il rischio di prolasso rettale, che si verifica quando il retto, parte dell'intestino crasso, scivola verso il basso e sporge dall’ano” ha evidenziato la specialista.

Il consiglio degli esperti è di non trascorrere più di 10 minuti sul water, anche se si soffre di stitichezza. Nel caso di difficoltà ad evacuare, il dottor Xue suggerisce comunque di evitare sforzi eccessivi e sessioni prolungate sul wc, ma di provare a camminare “perché il movimento può stimolare i muscoli intestinali a produrre motilità intestinale”. Xue consiglia anche di mantenere una corretta idratazione e mangiare alimenti ricchi di fibre per favorire la motilità intestinale.