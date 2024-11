Neve nel deserto dell’Arabia Saudita, i video di dune e cammelli diventano virali Le suggestive immagini della nevicata, la prima a memoria d’uomo ad essere stata registrata nella regione di Al-Jawf: il paesaggio arido, dopo intense piogge e grandine, è stato completamente ricoperto da una coltre di neve fresca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Un’inaspettata nevicata nel deserto, nella regione di Al-Jawf, in Arabia Saudita, ha trasformato uno paesaggi più aridi del pianeta in un luogo dall’aspetto quasi invernale. Le immagini mozzafiato della neve, la prima a memoria d’uomo ad essere stata registrata in questa zona della penisola arabica, sono diventate virali sui social, letteralmente esposi di foto e video di dune innevate.

In alcune foto si vedono i cammelli che procedono con cautela sulla neve che ricopre la sabbia, in altre si vedono auto e furgoni che faticano a procedere sulla neve, e persone che escono dai loro mezzi per immortalare il fenomeno senza precedenti. L’evento meteo è stato attribuito a un “sistema di bassa pressione che si sta formando nel Mar Arabico”, secondo il National Centre of Meteorology (NCM) degli Emirati Arabi Uniti.

Questo sistema ha portato “aria carica di umidità che si è scontrata con il calore del deserto” producendo dapprima intese piogge e grandine, per poi ricoprire le dune con una coltre di neve fresca.

La neve nel deserto dell’Arabia Saudita

Nel deserto della regione di Al-Jawf, la neve è un evento di portata storica, mentre in altre zone dell’Arabia Saudita si sono già verificate diverse nevicate in passato. Nella provincia di Tabouk, ad esempio, le nevicate si registrano ogni anno, solitamente tra gennaio a marzo, e anche a Rafha, una città dove le temperature possono raggiungere i 49 °C, la neve non è troppo rara.

Nella regione di Al-Jawf è invece stata una sorpresa improvvisa e inaspettata, e la popolazione locale è stata invitata ad essere prudente in vista del cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il dipartimento meteo saudita ha infatti diramato avvisi di temporali, grandine e forti venti nei prossimi giorni, che potrebbero portare ad altri eventi senza precedenti nell’area.