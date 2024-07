La neve regala spettacolo in Sudafrica: il video di leoni, giraffe e zebre sotto i fiocchi L’ondata di freddo che sta interessando il Paese ha trasformato alcune delle più famose riserve naturali dell’Africa in luoghi candidi e innevati. Alcuni turisti, durante i safari, hanno filmato leoni, giraffe e zebre mentre si muovono sotto i fiocchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Sudafrica sta sperimentando un’ondata di freddo intenso, con temperature gelide che in diverse aree del Paese sono state accompagnate da precipitazioni a carattere nevoso, trasformando alcune delle più famose riserve naturali in luoghi suggestivi e innevati. Uno spettacolo a cui hanno avuto la fortuna di assistere alcuni turisti che, durante un safari, sono riusciti a riprendere leoni, giraffe, zebre e persino rinoceronti ed elefanti sotto i fiocchi.

La neve in Sudafrica, lo spettacolo del safari imbiancato

Quando si pensa al Sudafrica, la neve non è certo la prima cosa che viene in mente. Ma in realtà è molto meno improbabile di quanto si possa immaginare, specialmente quando è pieno inverno (da giugno ad agosto) e ci si addentra nelle città interne della provincia di Western Cape, come Ceres, Worcester, Matroosberg, Touws River e Tulbagh, dove le nevicate possono verificarsi in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Il video, girato lo scorso 8 luglio 2024 da Yvette Carmen Muller (@yvettecarmen101) durante un safari in auto nell’Aquila Reserve di Ceres, mostra lo spettacolo mozzafiato della fauna selvatica nel paesaggio innevato. “È stata la migliore esperienza di sempre – ha raccontato la donna su Instagram -. Ero con i miei due figli, entrambi al loro primo safari, e la nevicata è stato qualcosa di davvero molto speciale”.

L’ultima volta che l’Aquila Reserve di Ceres aveva registrato una nevicata del genere era stato il luglio 2018 e, anche in quell’occasione, il paesaggio innevato aveva lasciato sbalorditi i turisti. Nevicate più frequenti si verificano a Matroosberg, a circa 35 chilometri da Ceres: più raramente nevica a Città del Capo, così come a Johannesburg, dove i fiocchi sono tornati a cadere lo scorso anno, dopo un’assenza di 11 anni.