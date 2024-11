video suggerito

L'incredibile video della lava sulla neve che non si scioglie: com'è possibile Un fotografo islandese ha catturato alcune immagini sorprendenti: una colata di lava scivola su un manto nevoso indisturbata, senza che si sviluppi vapore acqueo, inghiottendo la neve senza che questa si sciolga. Alcuni hanno sospettato che si trattasse di un falso generato con l'IA, ma in realtà la risposta è in un fenomeno fisico.

Jeroen Van Nieuwenhove | Screen dal video postato sul suo account Instagram @jvn.photo

Un video così affascinante da sembrare finto, o perfino realizzato con l'IA, non capita tutti i giorni. La prospettiva è dall'alto, probabilmente resa possibile da un drone: su un manto di neve bianchissimo una colata di lava incandescente procede in avanti, inghiottendo il bianco sotto il rosso vivido del fuoco, ma tutto intorno non succede nulla. La neve non si scioglie, né tanto meno si vede la minima traccia di vapore, che chiunque si aspetterebbe dall'incontro delle due temperature opposte.

A catturare questo incredibile spettacolo è stato il fotografo islandese Jeroen Van Nieuwenhove durante un'eruzione dei crateri di Sundhnúkagígar, in Islanda, avvenuta a febbraio 2024. Nel post di Instagram con cui ha condiviso il video, che ha definito "una delle mie immagini preferite di quest'anno", lo stesso fotografo ha raccontato che molti hanno messo in dubbio l'autenticità del video e che lui stesso in un primo momento non riusciva a capire come fosse possibile. La risposta – ha aggiunto – l'ha trovata in un fenomeno fisico noto come "effetto Leidenfrost" o calefazione.

Perché alcuni pensano sia un falso

"Questo filmato ha suscitato un grande dibattito nella sezione dei commenti, in quanto le persone si sono chieste se fosse reale, dato che non c'è vapore visibile quando la lava scivola sopra la neve", ha scritto Van Nieuwenhove. Si riferisce ai molti commenti, che si leggono anche sotto il suo post: "È finto", scrivono diversi utenti, altri azzardano che si tratti perfino di un video realizzato con l'intelligenza artificiale – vi lasciamo qui una nostra guida per capire come riconoscere le immagini generate dall'IA – altri ancora, meno sospettosi, semplicemente chiedono come sia possibile in termini scientifici.

D'altronde perfino l'autore del video ammette di essersi fatto delle domande: "Devo ammettere che anche io nel vederlo di persona sono rimasto perplesso, così ho deciso di cercare delle spiegazioni".

Che cos'è l'effetto Leidenfrost

La risposta è in un fenomeno fisico noto come effetto Leidenfrost o colefazione. "La lava è così incredibilmente calda da sciogliere la parte superiore della neve, creando così uno strato di vapore che isola temporaneamente la parte inferiore dal calore", spiega il fotografo.

In sostanza, il vapore c'è, ma non si vede: l'effetto Leidenfrost può verificarsi infatti quando una sostanza liquida entra in contatto con una superficie che si trova a temperature molto più elevate. Per effetto di questo incontro, la parte più superficiale del liquido evapora creando uno strato di vapore che agisce come un isolante rispetto alla parte sottostante del liquido. In questo modo quest'ultimo viene come protetto dal calore della superficie che incontra, riuscendo a conservare il suo stato (e non evaporare) fino a quando resiste lo strato di vapore formatosi.

"La lava si muove così velocemente – aggiunge Van Nieuwenhove – che riesce a coprire la neve prima che questa possa sciogliersi. Il risultato è che la neve rimane intrappolata sotto la lava fresca".

Il video della lava sulla neve

Il video è stato condiviso a inizio novembre dal fotografo islandese, ma è stato girato – come lui stesso spiega – a febbraio 2024 nei pressi della catena di crateri Sundhnúksgígar, a est di Eldvörp-Svartsengi in Islanda. Da dicembre 2023, l'attività sismica dell'area sta creando diverse eruzioni, di cui una è iniziata proprio a metà gennaio 2024.