Scienze
video suggerito
video suggerito

Morto James Watson, scoprì la struttura a doppia elica del DNA

Il genetista americano James Watson, premio Nobel per la Medicina nel 1962, è morto all’età di 97 anni: fu co-autore insieme a Francis Crick dello studio su Nature che rivelò la struttura a doppia elica del DNA.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Valeria Aiello
0 CONDIVISIONI
James Watson (1928–2025), Nobel per la Medicina insieme a Francis Crick e Maurice Wilkins per la scoperta della struttura a doppia elica del DNA / Photo:  Cold Spring Harbor Laboratory
James Watson (1928–2025), Nobel per la Medicina insieme a Francis Crick e Maurice Wilkins per la scoperta della struttura a doppia elica del DNA / Photo:  Cold Spring Harbor Laboratory

James Watson, il genetista americano e vincitore del Nobel per la Medicina nel 1962 per la scoperta della struttura a doppia elica del DNA, è morto giovedì all’età di 97 anni. Il suo decesso, dopo una breve malattia, è stato reso noto da un portavoce del Cold Spring Harbor Laboratory, l’istituto di ricerca newyorkese di cui Watson fu direttore e presidente per circa 35 anni. Watson fu anche il primo direttore del rivoluzionario Progetto Genoma Umano, l’importante ricerca scientifica internazionale che ha mappato e sequenziato tutti i nostri geni.

James Watson, insieme a Francis Crick, è noto soprattutto per aver identificato la struttura a doppia elica del DNA, nel 1953: cruciali per la scoperta furono i dati raccolti dal King’s College di Londra, in particolare da Rosalind Franklin, che ottenne le prime immagini del DNA (la celebre Fotografia 51) utilizzando la cristallografia a raggi X, un’idea avanzata per la prima volta da Maurice Wilkins.

Watson e Crick furono co-autori dello studio pubblicato su Nature che rivelò la struttura e, insieme a Wilkins, vennero premiati con il Nobel per la Medicina e la Fisiologia nel 1962, per "le loro scoperte riguardanti la struttura molecolare degli acidi nucleici e il suo significato per il trasferimento di informazioni nella materia vivente".

Leggi anche
Ha vinto il Nobel ma ancora non lo sa: perché Fred Ramsdell non sta rispondendo al telefono

Al lavoro di Rosalind Franklin non venne invece data la corretta attribuzione e, quando i tre scienziati vennero premiati con il Nobel, la chimica inglese era già morta, nel 1958, pertanto non era idonea alla candidatura.

James Watson e la scoperta della doppia elica del DNA

L’identificazione della struttura a doppia elica del DNA rappresenta uno dei momenti più significativi nella storia della scienza, che ha gettato le basi della genetica e della biologia moderna. Il primo modello, pubblicato da James Watson e Francis Crick nel 1953, rivelava che il DNA è formato da due filamenti complementari avvolti l’uno sull’altro, come i corrimani di una scala a spirale, tenuti insieme da legami idrogeno tra le basi azotate.

Questa intuizione permise di comprendere come l’informazione genetica potesse essere copiata e trasmessa da una cellula all’altra e da una generazione all’altra, spiegando in termini molecolari l’ereditarietà.

Da quel momento la biologia molecolare ha compiuto passi da gigante: dalla decifrazione del codice genetico alla nascita della genomica, fino alle moderne tecniche di editing del DNA. Tutto è iniziato con quella doppia elica che, più di ogni altra immagine, continua a simboleggiare la vita stessa.

Salute
Scienze
0 CONDIVISIONI
Immagine
senza
consenso
Nudi fatti con l’IA, ora i magistrati hanno chiesto di oscurare tutta la piattaforma
Dentro il forum dove le donne italiane vengono spogliate con un click
Francesca Barra: “È una violenza, ma la vergogna non è mia”
L’indizio sul registro del sito
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Scienze
api url views