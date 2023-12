Morta a Riccione la delfina Pelè, la più longeva d’Europa: si è spenta a 59 anni Dopo decenni trascorsi nei delfinari è morta Pelè, delfino tursiope di 59 anni che viveva presso il Parco Oltremare di Riccione. Era la più longeva d’Italia e d’Europa.

A cura di Andrea Centini

La delfina Pelè. Credit: Parco Oltremare / Facebook

Dopo una lunga vita trascorsa nei delfinari si è spenta a 59 anni Pelè, un esemplare femmina di delfino che da circa due decenni si trovava al Parco Oltremare di Riccione. Deteneva il record di delfino più longevo d'Italia e d'Europa. Si trattava di un tursiope (Tursiops truncatus), il delfino per antonomasia come il celebre Flipper dell'omonima serie televisiva. Questi meravigliosi mammiferi marini, del resto, sono particolarmente adattabili alla vita in cattività – nel senso che sopravvivono più a lungo alla prigionia, a differenza di molte altre specie di cetacei – ed è per questo che si tratta dei più rappresentati in parchi acquatici, delfinari e acquari.

Pelè era stata catturata nelle acque statunitensi e all'inizio degli anni '70 fu trasferita dal Texas all'Italia, prima in un acquario di Lignano Sabbiadoro e successivamente, pochi mesi dopo, al Delfinario di Riccione. Qui ha vissuto fino al 2004, quando è infine giunta nella sua ultima dimora, il Parco Oltremare della riviera romagnola, dove è stata coinvolta in migliaia di spettacoli innanzi al pubblico pagante. Come spiegato nel messaggio di commiato condiviso su Facebook dallo staff di Oltremare, “la femmina di tursiope era una tra i delfini più anziani al mondo, in ambiente controllato”. “Studi scientifici internazionali – prosegue il parco – accertano che i delfini in natura vivono in media 20 anni, quando invece in ambiente controllato l’età media dei tursiopi è di circa 40 anni”.

I dati sulla longevità sui tursiopi sono piuttosto variegati. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, ad esempio, indica che i delfini tursiopi “possono vivere almeno 40 anni, con alcune femmine che sopravvivono ai maschi a 60 anni o più”. La Whale and Dolphin Conservation (WDC), il principale ente di beneficenza dedicato alla protezione di balene e delfini, spiega inoltre che il “tempo medio di sopravvivenza in cattività per tutti gli individui di delfini tursiopi che hanno vissuto più di un anno è di 12 anni, 9 mesi e 8 giorni, molto inferiore a quello in natura dove vivono tra i 30 e i 50 anni”. In altri termini, sebbene alcuni animali tenuti in cattività possano raggiungere età ragguardevoli come Pelè, per molti di essi la prigionia equivale a una morte prematura.

Il nome originale dell'anziana delfina di Riccione era Heidi, come spiegato al Resto del Carlino da Leandro Stanzani, l'addestratore che le diede il nuovo nome e che lavorò a lungo con lei. Era un chiaro omaggio al re del calcio (o Rei) scomparso il 29 dicembre del 2022 a causa di un tumore al colon retto; fu scelto perché il tursiope era piuttosto abile con i giochi con la palla e nel catturare il pesce al volo lanciatole dallo staff.

Quando ha compiuto 55 anni pesava oltre 200 chilogrammi e per festeggiare il suo compleanno le fu preparata una torta multistrato con sardine e aringhe. Non ha mai avuto figli, ma si è "presa cura" degli altri ospiti del parco acquatico. Si è spenta il 10 dicembre del 2023 per cause non dichiarate, ma evidentemente legate alla sua età. Non è comunque la più longeva in assoluto; il 30 aprile del 2014, ad esempio, a 61 anni morì Nellie presso il Marineland della Florida.

“Resta il profondo dolore di tutto lo staff, della direzione e di tutti i dipendenti dell’azienda, per la perdita di questo storico animale che, come tutti quelli ospitati, grandi o piccoli che siano, viene curato e accudito quotidianamente con professionalità e dedizione e che fa parte di una vera famiglia”, ha concluso il Parco Oltremare nel suo messaggio di commiato alla delfina Pelè.