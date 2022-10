Miliardi di crostacei in meno nei mari dell’Alaska (ma la causa non è la pesca eccessiva) Secondo gli esperti la probabile ragione della scomparsa dei crostacei è da ricercare nei cambiamenti climatici che stanno rendendo inospitale alle specie uno degli oceani più pescosi del pianeta.

A cura di Valeria Aiello

Almeno 7 miliardi di crostacei in meno, scomparsi dai mari dell’Alaska, uno dei più pescosi del pianeta: sono questi i drammatici numeri comunicati dagli esperti del Dipartimento della pesca e della selvaggina dell’Alaska (ADF&G), dopo la decisione dell’Alaska Board of Fisheries e del North Pacific Fishery Management Council di annullare, per la prima volta in assoluto, la pesca della granceola artica nel Mare di Bering, al largo dello stato americano, perché la popolazione di questa specie di granchio è scesa al di sotto della soglia di guardia. Nel 2021, ha spiegato Ben Daly, un ricercatore dell’ADF&G, si contavano appena 1 miliardo di granceole, a fronte dei circa 8 miliardi del 2018.

Il drastico calo, tuttavia, non sarebbe dovuto alla pesca eccessiva. “La chiamiamo così per le sue dimensioni, ma non è la ragione. Questo è chiaro” ha affermato alla CNN Michael Litzow, direttore del laboratorio Kodiak per NOAA Fisheries, secondo cui i cambiamenti climatici sono un fattore significativo nell’allarmante scomparsa dei granchi. La granceola artica, conosciuta anche come granchio delle nevi, è una specie che si trova principalmente in aree in cui la temperatura dell’acqua è inferiore ai 2 °C. “Ma mentre gli oceani si riscaldano e il ghiaccio marino scompare, l’oceano intorno all’Alaska sta diventando inospitale per la specie”.

Diversi studi, che hanno esaminato le temperature del Mare di Bering negli ultimi anni, hanno concluso che le regioni intorno all’Artico si sono riscaldate quattro volte più velocemente rispetto al resto del pianeta. Il riscaldamento climatico ha innescato una rapida perdita di ghiaccio marino nella regione artica, in particolare nel Mare di Bering dell’Alaska, che a sua volta ha amplificato il riscaldamento globale. Questi dati riflettono anche il più recente rapporto delle Nazioni Unite sulla crisi climatica, secondo il quale l’Artico continuerà a riscaldarsi più velocemente del resto del pianeta finché gli esseri umani continueranno a bruciare combustibili fossili e a rilasciare gas serra nell’atmosfera.

“Le condizioni ambientali stanno cambiando rapidamente – ha precisato Daly a CBS News – . Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un aumento medio delle temperature nel Mare di Bering e stiamo assistendo a una risposta in una specie adattata al freddo, quindi è abbastanza ovvio che questo è collegato. È un canarino in una miniera di carbone anche per altre specie”.