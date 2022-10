Meravigliosa eclissi di Sole visibile dall’Italia il 25 ottobre: a che ora e come vederla Tra pochi giorni potremo ammirare da tutta Italia una spettacolare eclissi solare parziale. Tutte le informazioni per non perdere l’evento del 25 ottobre.

A cura di Andrea Centini

Martedì 25 ottobre potremo ammirare nel cielo uno degli spettacoli astronomici più affascinanti dell'intero 2022: una eclissi parziale di Sole. Con le indispensabili precauzioni, il fenomeno sarà perfettamente visibile anche dall'Italia, dove il disco solare verrà “rosicchiato” al massimo del 30 percento circa. A differenza del precedente evento del 21 giugno 2020, questa volta l'eclissi sarà osservabile da tutto il Bel Paese e non solo da alcune regioni. Le eclissi di Sole si verificano quando la Terra, la Luna e il Sole si trovano allineati – più o meno perfettamente – e il disco solare viene oscurato / eclissato dal passaggio del satellite naturale. In base alla percentuale di oscuramento le eclissi solari possono essere totali o parziali. Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo spettacolo astronomico.

A che ora vedere l'eclissi di Sole del 25 ottobre

Come riportato nella rubrica “Il Cielo del Mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), l'eclissi parziale di Sole avrà inizio alle 11:26 (ora di Roma) di martedì 25 ottobre e si concluderà alle 13:21. Il culmine, ovvero il punto di oscuramento massimo del disco solare, verrà raggiunto attorno alle 12:20 con il 27 percento del diametro solare eclissato. L'orario di inizio e di fine dell'evento e la percentuale di Sole oscurato non sarà identico ovunque, ma dipenderà dalla posizione geografica. L'UAI specifica ad esempio che a Belluno l'eclissi avrà inizio alle 11:17 e terminerà alle 13:18, con una percentuale di oscuramento del diametro solare del 29 percento. A Palermo, invece, avrà inizio alle 11:35 e si concluderà alle 13:18, con una copertura del disco solare del 22 percento. Cliccando su questo link è possibile consultare alcune interessanti simulazioni dell'eclissi sul territorio italiano.

Per chi volesse determinare con precisione l'inizio del fenomeno, l'orario del culmine, la fine e l'oscuramento osservabile dalla propria città è possibile usare la mappa interattiva di Time And Date. È sufficiente digitare il nome dell'area geografica di interesse e ottenere rapidamente tutte le informazioni del caso. Per Napoli, ad esempio, la dashbord riporta l'inizio dell'eclissi alle 11:27:52, il culmine alle 12:25:32 e la fine alle 13:24:12, con il 16,57 percento di Sole oscurato. Dalla mappa dinamica è possibile scegliere qualunque luogo della Terra. L'eclissi non sarà visibile ovunque: a New York, ad esempio, non si potrà ammirare, mentre risulterà ben evidente in varie parti dell'Europa, dell'Asia occidentale e dell'Africa nord-orientale.

Come vedere l'eclissi solare del 25 ottobre

Le eclissi di Sole sono fenomeni ottici-astronomici spettacolari e suggestivi, ma anche estremamente pericolosi se osservati senza le doverose precauzioni. Guardare direttamente il Sole, infatti, provoca danni permanenti alla vista e può portare rapidamente alla cecità. Per questo motivo le eclissi (dal vivo) vanno sempre osservate indossando le protezioni necessarie, come gli occhialini ad hoc venduti nei negozi specializzati di astronomia e ottica (oltre che online). Mai osservare il disco solare a occhio nudo, lo ribadiamo.

Anche l'osservazione tramite strumenti deve essere fatta nel modo corretto, dato che oltre ai pericoli per la vista si rischia anche di danneggiare irrimediabilmente fotocamere, telescopi e binocoli. Gli strumenti vanno protetti con filtri solari dedicati (anch'essi acquistabili in negozi specializzati) che permettono l'osservazione in tutta sicurezza. Quelli tipici hanno l'aspetto della carta stagnola e vanno posizionati davanti alle lenti con appositi supporti. Per chi non potesse ammirare l'eclissi parziale di Sole dal vivo, perché privo delle indispensabili protezioni, potrà comunque seguirla in diretta streaming. Il Virtual Telescope Project (VTP) la trasmetterà da Roma a partire dalle 11:00. L'evento, disponibile a questo link, sarà commentato dall'astrofisico Gianluca Masi, curatore del Planetario di Roma e responsabile scientifico del VTP.