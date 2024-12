video suggerito

Meno 36 minuti di vita sana per ogni hot dog: quali alimenti evitare per vivere più a lungo e in salute Un gruppo di ricercatori dell'Università del Michigan ha condotto uno studio in cui ha calcolato il rischio per la salute e per l'ambiente di ben 5.800 alimenti specifici. Per ciascuno sono stati calcolati quanti minuti di vita sana, ovvero senza malattie, si guadagnano o si perdono a ogni singolo consumo. Tra i peggiori ci sono la carne rossa lavorata e le bevande gassate zuccherate.

L'impatto delle nostre scelte alimentari sulla nostra salute e sull'ambiente è chiaro da tempo: ad esempio, sappiamo che il consumo frequente di cibi ultraprocessati aumenta il rischio per diverse malattie, tra cui il tumore al colon-retto, e siamo consapevoli che una dieta ricca di carne e derivati animali non fa bene né a noi ne al Pianeta.

Tuttavia, non è sempre facile tradurre questa consapevolezza in scelte concrete nella vita di tutti i giorni. Per mostrare come anche piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza, un gruppo di ricercatori dell'Università del Michigan ha condotto uno studio in cui ha calcolato il rischio per la salute e per l'ambiente per ben 5.800 alimenti specifici, stimando quanti minuti di "vita sana" – cioè vissuta in salute e senza malattia – si guadagnano o si perdono mangiando questo o quello alimento.

Quali alimenti ci fanno perdere più minuti

In questo articolo su The Corversation, alcuni degli autori hanno spiegato come sono riusciti a ottenere una classifica degli alimenti, dai peggiori ai migliori, combinando 15 fattori di rischio dietetico con 18 indicatori ambientali. Concentriamoci sugli effetti sulla salute: una volta ottenuto un valore relativo ai benefici e agli effetti nocivi di ogni alimento, i ricercatori lo hanno convertito in minuti di vita sana persi o guadagnati per porzione di ogni alimento consumato.

Tra gli alimenti peggiori troviamo alimenti a base di carne lavorata, bevande zuccherate e alimenti ultraprocessati. Nelle posizioni alte della classifica ci sono invece alimenti come noci, semi, cereali integrali, verdura, legumi e pesce a basso impatto ambientale. "Eliminare la carne lavorata e ridurre il consumo complessivo di sodio – spiegano i ricercatori – fornisce il maggior guadagno in una vita sana rispetto a tutti gli altri tipi di alimenti". Un recente studio ha indicato qual è l'alimento alternativo alla carne migliore dal punto di vista nutrizionale.

I ricercatori hanno infatti visto che in media negli Stati Uniti una persona perde 0,45 minuti per grammo di qualsiasi carne lavorata. Ecco perché, considerando anche gli atri fattori di rischio, mangiare un singolo hot dog significa perdere all'incirca 36 minuti di vita sana. Non solo gli alimenti. anche ciò che beviamo ha un impatto significativo: ad esempio bere una comune bevanda gassata implica una perdita di 12 minuti di vita sana.

Quali cibi fanno aumentare l'aspettativa di vita sana

Ci sono però alimenti buoni, che fanno aumentare la nostra aspettativa di vita sana: ad esempio, una porzione di 30 grammi di noci e semi dona 25 minuti di vita sana. Ma più, in generale, oltre ai singoli alimenti specifici, i ricercatori suggeriscono che basterebbe sostituire il 10% dell'apporto calorico giornaliero derivato da carne bovina e carni lavorate con un mix di cereali integrali, legumi, noci, alcuni frutti di mare, frutta e verdura per aggiungere 48 minuti di vita sani al giorno, oltre a ridurre di un terzo l'impronta media di carbonio dovuto all'alimentazione di un consumatore medio negli Stati Uniti.

Un grafico che mostra il posizionamento degli alimenti in base allo studio | Foto di Austin Thomason (Michigan Photography and University of Michigan)