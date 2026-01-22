Lo zaffiro stellato viola più grande al mondo è in vendita: ecco quanto vale

Uno zaffiro stellato viola da 3.563 carati, considerato il più grande del suo genere, è in vendita in Sri Lanka. La gemma, nota come Star of Pure Land, ha un valore stimato tra 300 e 400 milioni di dollari.

"Star of Pure Land", lo zaffiro stellato viola più grande al mondo presentato a Colombo, Sri Lanka / Photo: iromatv

Lo zaffiro stellato viola più grande al mondo è in vendita. La gemma, presentata sabato a Colombo, in Sri Lanka, pesa 3.563 carati ed è nota come Star of Pure Land (“Stella della Terra Pura”). Secondo valutazioni internazionali, il suo valore stimato è compreso tra i 300 e i 400 milioni di dollari.

A confermare l’eccezionalità della pietra è Ashan Amarasinghe, consulente gemmologo per la Gemological Association of Great Britain (Gem-A), che ha spiegato come la gemma “mostri un asterismo ben definito, con una stella a sei raggi”, aggiungendo che “si tratta di qualcosa di speciale rispetto a tutte le altre pietre conosciute”. La gemma, di forma rotonda e già lucidata, è di proprietà dello Star of Pure Land Team, un gruppo che ha scelto di rimanere anonimo per motivi di sicurezza. Uno dei proprietari ha raccontato che lo zaffiro è stato trovato nel 2023 in una cava di gemme vicino a Ratnapura, nel sud dello Sri Lanka, area nota come la “città delle gemme”.

Inizialmente acquistata insieme ad altre pietre, la Star of Pure Land non era stata subito riconosciuta come eccezionale. Solo circa due anni dopo, i proprietari si sono resi conto della sua unicità e hanno deciso di farla certificare da due laboratori indipendenti.

La rarità degli zaffiri stellati è riconosciuta anche a livello scientifico. Il Gemological Institute of America (GIA), principale ente gemmologico internazionale, descrive gli zaffiri stellati come una delle varietà più rare di zaffiro naturale, poiché la formazione dell’asterismo richiede condizioni geologiche particolarmente selettive.

Perché questo zaffiro stellato viola vale centinaia di milioni

Il valore gemmologico della Star of Pure Land è legato soprattutto all’asterismo, il fenomeno ottico che produce la caratteristica stella sulla superficie della pietra. Questo effetto è causato da microscopiche inclusioni di ematite all’interno della gemma, che riflettono la luce quando la pietra viene tagliata a cabochon. Nel caso di questo zaffiro, la stella a sei raggi è particolarmente netta e simmetrica, un elemento raro su superfici di dimensioni così grandi.

Un altro fattore determinante è il colore viola. Le guide gemmologiche spiegano che questa tonalità è molto meno comune rispetto al blu negli zaffiri stellati, soprattutto quando è accompagnata da buona purezza e da un asterismo ben definito.

Conta infine l’origine. La National Gem & Jewellery Authority dello Sri Lanka indica il Paese come una delle principali fonti mondiali di zaffiri di alta qualità, rinomati per colore, purezza e brillantezza, inclusi gli zaffiri stellati.

È questa combinazione di dimensioni eccezionali, colore raro, asterismo marcato e provenienza a rendere la vendita della Star of Pure Land un caso fuori scala nel mercato delle gemme, ben oltre una semplice curiosità.